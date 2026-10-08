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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMorning Digestion Tips: सुबह उठते ही साफ होगा पेट, बस इस चीज से तोड़ लें नाता

Morning Digestion Tips: सुबह उठते ही साफ होगा पेट, बस इस चीज से तोड़ लें नाता

Tea On Empty Stomach: कुछ लोगों के लिए तो दिन की शुरुआत चाय के बिना होती ही नहीं. नींद खुलते ही चाय की चुस्की मिल जाए तो मूड बेहतर लगता है और शरीर में ताजगी महसूस होने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Oct 2026 04:54 PM (IST)
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Side Effects Of Drinking Tea On Empty Stomach: सुबह उठते ही एक कप गर्मागर्म चाय पीना बहुत से लोगों की रोज की आदत होती है. कुछ लोगों के लिए तो दिन की शुरुआत चाय के बिना होती ही नहीं. नींद खुलते ही चाय की चुस्की मिल जाए तो मूड बेहतर लगता है और शरीर में ताजगी महसूस होने लगती है. यही वजह है कि चाय को कई लोग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि अपनी सुबह का जरूरी हिस्सा मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट चाय पीने की यह आदत आपकी पाचन से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकती है?

खासकर ज्यादा कैफीन वाली चाय खाली पेट पीने से कुछ लोगों को सीने में जलन, पेट फूलना और पेट दर्द जैसी दिक्कत हो सकती है. जिन लोगों को पहले से अल्सर या एसिडिटी की समस्या है, उनके लिए यह परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, तो इस आदत पर एक बार ध्यान देना जरूरी है.

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खाली पेट चाय पीना क्यों हो सकता है परेशानी का कारण?

Continentalhospital की रिपोर्ट के अनुसार, चाय दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पेय पदार्थों में शामिल है. चाय की हजारों किस्में मौजूद हैं और इसे अलग-अलग तरीकों से तैयार किया जाता है. हालांकि, खाली पेट चाय पीने का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. यह चाय के प्रकार, उसमें मौजूद कैफीन और इसे बनाने के तरीके पर भी निर्भर कर सकता है. भारत में सुबह की शुरुआत अक्सर दूध वाली चाय, मसाला चाय या ब्लैक टी से होती है. इनका स्वाद भले ही अच्छा लगे, लेकिन खाली पेट इनका सेवन कुछ लोगों में पाचन से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है. पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग और असहजता जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं.


Morning Digestion Tips: सुबह उठते ही साफ होगा पेट, बस इस चीज से तोड़ लें नाता

बढ़ सकती है सीने में जलन और एसिडिटी

खाली पेट ज्यादा कैफीन वाली चाय पीने से सीने में जलन, पेट फूलना और दर्द जैसी परेशानी हो सकती है. चाय और कैफीन वाले पेय पेट में मौजूद पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं. इससे कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न की समस्या बढ़ सकती है. अगर किसी व्यक्ति को पहले से अल्सर या पेट में एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो खाली पेट चाय पीने से तकलीफ और ज्यादा महसूस हो सकती है. ऐसे में सुबह उठते ही चाय पीने की आदत को बदलना फायदेमंद हो सकता है.

पाचन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ सकता है असर

सुबह शरीर को दिन की शुरुआत के लिए पर्याप्त पानी और सही पोषण की जरूरत होती है. ऐसे में खाली पेट ज्यादा कैफीन और दूध वाली चाय पीने की आदत कुछ लोगों के पाचन को प्रभावित कर सकती है. इससे पेट से जुड़ी असहजता हो सकती है और दिन की शुरुआत में ही भारीपन या ब्लोटिंग महसूस हो सकती है. खाली पेट चाय पीने की आदत अगर लगातार बनी रहे, तो यह पाचन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकती है. इसलिए सुबह सबसे पहले चाय लेने के बजाय शरीर को पर्याप्त तरल देना बेहतर माना जाता है.


Morning Digestion Tips: सुबह उठते ही साफ होगा पेट, बस इस चीज से तोड़ लें नाता

चाय पीने की आदत से हो सकती है दिक्कत

चाय में टैनिन नामक यौगिक मौजूद होते हैं. खाली पेट चाय पीने और भोजन के आसपास ज्यादा चाय लेने की आदत शरीर में आयरन और कुछ दूसरे जरूरी पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि चाय को पूरी तरह छोड़ना जरूरी है. लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत ही खाली पेट चाय से करते हैं और दिन में भी बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो इस आदत पर ध्यान देना जरूरी है. खासकर जिन लोगों के खान-पान में पहले से आयरन की मात्रा कम है, उन्हें अपनी चाय पीने की आदत पर ध्यान देना चाहिए.

शरीर में पानी की कमी हो सकती है

सुबह उठने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है. रातभर कुछ न पीने के बाद शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी होता है. ऐसे समय में सबसे पहले चाय पीना सही विकल्प नहीं माना जाता. चाय में कैफीन होता है और इसका पेशाब बढ़ाने वाला प्रभाव हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता और दिन की शुरुआत चाय से करता है, तो शरीर में पानी की कमी की समस्या हो सकती है. इसलिए सुबह उठने के बाद पानी पीने की आदत शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है.

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सुबह की चाय छोड़ना मुश्किल है तो क्या करें?

अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है और इसे अचानक छोड़ना मुश्किल लगता है, तो धीरे-धीरे इसकी आदत बदल सकते हैं. सुबह उठते ही चाय पीने के बजाय पहले पानी पीने की आदत डालें. इसके बाद कुछ हल्का खाने के बाद चाय लेने पर विचार किया जा सकता है. ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के शरीर पर चाय का असर अलग हो सकता है. अगर चाय पीने के बाद बार-बार सीने में जलन, पेट दर्द, ब्लोटिंग या दूसरी पाचन संबंधी परेशानी होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. इसलिए अगर आपकी सुबह भी खाली पेट चाय के साथ शुरू होती है, तो अपनी इस आदत पर एक बार जरूर गौर करें. सुबह उठते ही चाय पीने के बजाय पानी से दिन की शुरुआत करना और खाली पेट कैफीन लेने से बचना पाचन से जुड़ी परेशानियों को कम रखने की दिशा में एक आसान बदलाव हो सकता है.

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नोट: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 04:54 PM (IST)
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