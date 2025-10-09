Easy mehndi designs for office women: मेंहदी महिलाओं के लिए पसंदीदा सिंगार में से एक मानी जाती है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को मेंहदी लगाने को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि ऑफिस से आने के बाद बहुत सी महिलाओं के पास समय ही नहीं बचता कि वे अपने ऊपर ध्यान दे सकें, क्योंकि उन्हें घर के काम भी करने होते हैं. इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात यह होती है कि कई डिजाइन ऐसे होते हैं, जिन्हें पूरी तरह हाथ में बनाने में काफी समय लग जाता है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं, तो चलिए आपको कुछ यूनिक और 5 मिनट में असर दिखाने वाले डिजाइन के बारे में बताते हैं.

सिंपल स्क्वेयर पैटर्न मेहंदी





अगर आपको सुबह जल्दी-जल्दी में ऑफिस निकलना है और आप सोच रही हैं कि आपके लिए कौन सा डिजाइन सबसे बेहतर है तो इसका नाम है सिंपल स्क्वेयर पैटर्न मेहंदी. हथेली पर चौकोर आकार में बना यह डिजाइन कम जगह लेता है और देखने में बहुत आकर्षक लगता है. इसकी खास बात यह है कि इसको आप पांच मिनट में अपने हाथों पर उकेर सकती हैं.

कलरफुल मिनिमल डिजाइन





आजकल काफी ट्रेंडी डिजाइन मार्केट में आ गए हैं, जो आपके ड्रेस सेंस के हिसाब से आप पर खूब जंचते हैं. अगर आप भी ऐसे किसी डिजाइन की तलाश कर रही हैं, तो कलरफुल मिनिमल डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. इसे लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके हाथों को यूनिक बनाता है. ऑफिस में यह फंकी और प्रोफेशनल दोनों तरह का लुक देता है.

फुल हैंड एलीगेंट मेहंदी





अगर आप किसी त्योहार या शादी के बाद ऑफिस जा रही हैं और आपको किसी ऐसे डिजाइन की तलाश है, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे, तो आप फुल हैंड एलीगेंट मेहंदी को ट्राई कर सकती हैं. यह काफी मुश्किल पैटर्न है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह कई दिनों तक हाथों में टिकी रहती है. आपको हर दिन सुबह-सुबह मेंहदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके हाथ खूबसूरत दिखते हैं.

सिंपल बैकहैंड पैटर्न





अगर आप सिंपल डिजाइन की तलाश कर रही हैं, जो आपके हाथों पर परफेक्ट दिखे, तो आप सिंपल बैकहैंड पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. इसकी खासियत यह है कि यह ज्यादा हैवी नहीं लगता और प्रोफेशनल लुक बनाए रखता है. उंगलियों और कलाई पर बना यह डिजाइन सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है और आपको एलीगेंट टच देता है.

ब्रैसलेट स्टाइल मेहंदी





इस लिस्ट में पांचवें नम्बर पर आता है ब्रैसलेट स्टाइल मेहंदी. अगर आपको हाथों पर भारी-भरकम डिजाइन पसंद नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकती हैं. यह हाथ की कलाई से उंगलियों तक एक ब्रैसलेट जैसा पैटर्न बनाता है. इसे लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और यह ऑफिस वियर के साथ बहुत स्मार्ट और क्लासी दिखता है.

इसे भी पढ़ें- Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता