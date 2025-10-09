हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलProfessional mehndi designs for ladies: 5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट

Easy mehndi designs: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के सामने मेंहदी को लेकर एक चुनौती होती है कि कौन सा डिजाइन चुनें, जो अच्छा भी लगे और जल्दी से भी लग जाए. चलिए ऐसे कुछ डिजाइन के बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 09 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

Easy mehndi designs for office women: मेंहदी महिलाओं के लिए पसंदीदा सिंगार में से एक मानी जाती है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को मेंहदी लगाने को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि ऑफिस से आने के बाद बहुत सी महिलाओं के पास समय ही नहीं बचता कि वे अपने ऊपर ध्यान दे सकें, क्योंकि उन्हें घर के काम भी करने होते हैं. इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात यह होती है कि कई डिजाइन ऐसे होते हैं, जिन्हें पूरी तरह हाथ में बनाने में काफी समय लग जाता है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं, तो चलिए आपको कुछ यूनिक और 5 मिनट में असर दिखाने वाले डिजाइन के बारे में बताते हैं.

सिंपल स्क्वेयर पैटर्न मेहंदी


अगर आपको सुबह जल्दी-जल्दी में ऑफिस निकलना है और आप सोच रही हैं कि आपके लिए कौन सा डिजाइन सबसे बेहतर है तो इसका नाम है सिंपल स्क्वेयर पैटर्न मेहंदी. हथेली पर चौकोर आकार में बना यह डिजाइन कम जगह लेता है और देखने में बहुत आकर्षक लगता है. इसकी खास बात यह है कि इसको आप पांच मिनट में अपने हाथों पर उकेर सकती हैं.

कलरफुल मिनिमल डिजाइन


आजकल काफी ट्रेंडी डिजाइन मार्केट में आ गए हैं, जो आपके ड्रेस सेंस के हिसाब से आप पर खूब जंचते हैं. अगर आप भी ऐसे किसी डिजाइन की तलाश कर रही हैं, तो कलरफुल मिनिमल डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. इसे लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके हाथों को यूनिक बनाता है. ऑफिस में यह फंकी और प्रोफेशनल दोनों तरह का लुक देता है.

फुल हैंड एलीगेंट मेहंदी


अगर आप किसी त्योहार या शादी के बाद ऑफिस जा रही हैं और आपको किसी ऐसे डिजाइन की तलाश है, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे, तो आप फुल हैंड एलीगेंट मेहंदी को ट्राई कर सकती हैं. यह काफी मुश्किल पैटर्न है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह कई दिनों तक हाथों में टिकी रहती है. आपको हर दिन सुबह-सुबह मेंहदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके हाथ खूबसूरत दिखते हैं.

सिंपल बैकहैंड पैटर्न


अगर आप सिंपल डिजाइन की तलाश कर रही हैं, जो आपके हाथों पर परफेक्ट दिखे, तो आप सिंपल बैकहैंड पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. इसकी खासियत यह है कि यह ज्यादा हैवी नहीं लगता और प्रोफेशनल लुक बनाए रखता है. उंगलियों और कलाई पर बना यह डिजाइन सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है और आपको एलीगेंट टच देता है.

ब्रैसलेट स्टाइल मेहंदी


इस लिस्ट में पांचवें नम्बर पर आता है ब्रैसलेट स्टाइल मेहंदी. अगर आपको हाथों पर भारी-भरकम डिजाइन पसंद नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकती हैं. यह हाथ की कलाई से उंगलियों तक एक ब्रैसलेट जैसा पैटर्न बनाता है. इसे लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और यह ऑफिस वियर के साथ बहुत स्मार्ट और क्लासी दिखता है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Easy Mehndi Designs Easy Mehndi Designs For Office Women 5 Minute Mehndi Design Simple
