हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र

सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र

सिर्फ 15 मिनट की रोजाना ब्रिस्क वॉक यानी तेज स्पीड से चलना एक आसान, सस्ता और बेहद असरदार सेहतमंद रहने का तरीका है. ब्रिस्क वॉक का मतलब थोड़ी तेज स्पीड से चलना होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Oct 2025 06:34 PM (IST)
बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि रोजाना सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक यानी तेज स्पीड से चलने की आदत आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है और आपकी उम्र भी बढ़ा सकती है. यह छोटा-सा कदम आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है. आजकल की तेज और खराब लाइफस्टाइल में लोग जिम या भारी एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे में सिर्फ 15 मिनट की रोजाना ब्रिस्क वॉक यानी तेज स्पीड से चलना एक सेहतमंद रहने का आसान, सस्ता और बेहद असरदार तरीका है. ब्रिस्क वॉक का मतलब थोड़ी तेज स्पीड से चलना होता है. इसमें न दौड़ना और न ही बहुत धीमे चलना होता है, ब्रिस्क वॉक एक ऐसी वॉक है, जिससे आपकी सांसें थोड़ी तेज हो जाएं और शरीर में गर्मी महसूस हो, इसे आप अपने काम के बाद, सुबह की सैर में या दोपहर के छोटे से ब्रेक में आसानी से कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से क्या 3 फायदे मिलते हैं.

1. ये छोटा-सा कदम आपकी उम्र बढ़ा सकता है - रोज सिर्फ 15 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलने से आपकी उम्र लंबी हो सकती है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह आदत अकाल मृत्यु यानी समय से पहले मरने का खतरा करीब 20 प्रतिशत तक कम कर सकती है. मतलब, जिन लोगों को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी समस्याएं होने का खतरा होता है, उनके लिए यह एक लाईफसेवियर आदत बन सकती है. खास बात यह है कि यह आदत हर किसी के लिए कारगर है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, जिन लोगों को जिम जाना मुमकिन नहीं होता या जो महंगे वर्कआउट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह वॉक बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.

2. दिल और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए - ब्रिस्क वॉक से हमारा दिल ज्यादा मेहनत करता है, जिससे वह और मजबूत बनता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घटता है. इसके अलावा, यह फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है. रोज की ब्रिस्क वॉक से कैलोरी भी अच्छी बर्न होती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यही वजह है कि डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि फिट रहने के लिए चलना सबसे आसान और असरदार तरीका है.

3. दिमाग को शांत और मन को खुश बनाता है - चलना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा देता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. जब आप तेज चलते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है. इससे मूड अच्छा होता है, तनाव कम होता है और चिंता या डिप्रेशन के लक्षणों में राहत मिलती है. अगर आप सुबह या शाम को किसी पार्क, गार्डन या नेचर के पास वॉक करते हैं, तो इसका असर और भी गहरा होता है. हरे-भरे पेड़, फ्रेश हवा और शांत वातावरण आपके मन को सुकून देते हैं. इसके अलावा, चलने से दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में सुधार होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 21 Oct 2025 06:34 PM (IST)
