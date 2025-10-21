हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHair Wash Risks: क्या सैलून में हेयर वॉश कराने से आ जाता है स्ट्रोक? डॉक्टर से जान लें हकीकत

hair wash stroke: आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग सैलून में हेयर वॉश करवाने जाते हैं. इससे उनको काफी आराम मिलता है. हालांकि, इससे स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है. चलिए बताते हैं कैसे.

By : सोनम | Updated at : 21 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Salon hair wash stroke: आजकल अगर आप सैलून जाते हैं, तो सैलून वाला बोलता है कि सर हेयर वॉश कर दें और आप करवा भी लेते हैं. अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो यह आम बात है और लोग इसे आराम और रिलैक्सेशन के तौर पर देखते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है, आपको रिलैक्स महसूस करवाने की यह प्रक्रिया आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है. अगर नहीं मालूम है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या सैलून में हेयर वॉश करने से स्ट्रोक आता है या फिर यह एक मिथक है.

क्या सच में होती है दिक्कत?

इसमें जो दिक्कत होती है, उसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हेयर वॉश करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए. यह एक काफी रेयर दिक्कत है. जब कोई व्यक्ति सैलून की वाश बेसिन वाली चेयर पर सिर को काफी देर तक पीछे झुकाकर रखता है, तो सर्वाइकल आर्टरीज पर दबाव पड़ सकता है. इसके चलते ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके बाद इस तरह की दिक्कत होने का खतरा बन जाता है. 2016 में हुए एक मेडिकल स्टडी Beauty Parlor Stroke Revisited (PubMed) में 11 सालों के दौरान ऐसे 10 मामले दर्ज हुए जिनमें हेयर वॉश से जुड़े स्ट्रोक के लक्षण सामने आए. यानी कि इसके मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. दिल्ली के सुखदेव विहार में फोर्टिस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं कि "यह खतरा उन्हीं लोगों में अधिक होता है जिनकी आर्टरीज पहले से कमजोर हैं या जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या अन्य हार्ट संबंधी बीमारियां हैं. ऐसे लोगों की गर्दन पर हल्का सा दबाव भी दिक्कत पैदा कर सकता है."

कैसे करें बचाव?

अगर इससे बचाव की बात करें तो इसके लिए कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं. जैसे कि हेयर वॉश कराते समय कुर्सी पर सिर को ज्यादा देर तक पीछे न झुकाएं. अगर असुविधा लगे तो तुरंत हेयर ड्रेसर को बताएं. अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है, जैसे कि हाई बीपी और डायबिटीज, तो खास तौर पर ध्यान रखें. एक्सपर्ट मानते हैं कि सैलून में हेयर वॉश आमतौर पर सुरक्षित है और लाखों लोग बिना किसी दिक्कत के यह करवाते हैं. इस तरह की दिक्कत बहुत रेयर होती है. हालांकि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत दिख रही है, जैसे कि गर्दन में दर्द, चक्कर आने जैसा महसूस हो, तो तुरंत अपनी दिक्कत बताएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Salon Hair Wash Salon Hair Wash Stroke Beauty Parlor Stroke Syndrome
