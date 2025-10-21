Salon hair wash stroke: आजकल अगर आप सैलून जाते हैं, तो सैलून वाला बोलता है कि सर हेयर वॉश कर दें और आप करवा भी लेते हैं. अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो यह आम बात है और लोग इसे आराम और रिलैक्सेशन के तौर पर देखते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है, आपको रिलैक्स महसूस करवाने की यह प्रक्रिया आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है. अगर नहीं मालूम है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या सैलून में हेयर वॉश करने से स्ट्रोक आता है या फिर यह एक मिथक है.

क्या सच में होती है दिक्कत?

इसमें जो दिक्कत होती है, उसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हेयर वॉश करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए. यह एक काफी रेयर दिक्कत है. जब कोई व्यक्ति सैलून की वाश बेसिन वाली चेयर पर सिर को काफी देर तक पीछे झुकाकर रखता है, तो सर्वाइकल आर्टरीज पर दबाव पड़ सकता है. इसके चलते ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके बाद इस तरह की दिक्कत होने का खतरा बन जाता है. 2016 में हुए एक मेडिकल स्टडी Beauty Parlor Stroke Revisited (PubMed) में 11 सालों के दौरान ऐसे 10 मामले दर्ज हुए जिनमें हेयर वॉश से जुड़े स्ट्रोक के लक्षण सामने आए. यानी कि इसके मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. दिल्ली के सुखदेव विहार में फोर्टिस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं कि "यह खतरा उन्हीं लोगों में अधिक होता है जिनकी आर्टरीज पहले से कमजोर हैं या जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या अन्य हार्ट संबंधी बीमारियां हैं. ऐसे लोगों की गर्दन पर हल्का सा दबाव भी दिक्कत पैदा कर सकता है."

कैसे करें बचाव?

अगर इससे बचाव की बात करें तो इसके लिए कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं. जैसे कि हेयर वॉश कराते समय कुर्सी पर सिर को ज्यादा देर तक पीछे न झुकाएं. अगर असुविधा लगे तो तुरंत हेयर ड्रेसर को बताएं. अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है, जैसे कि हाई बीपी और डायबिटीज, तो खास तौर पर ध्यान रखें. एक्सपर्ट मानते हैं कि सैलून में हेयर वॉश आमतौर पर सुरक्षित है और लाखों लोग बिना किसी दिक्कत के यह करवाते हैं. इस तरह की दिक्कत बहुत रेयर होती है. हालांकि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत दिख रही है, जैसे कि गर्दन में दर्द, चक्कर आने जैसा महसूस हो, तो तुरंत अपनी दिक्कत बताएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

