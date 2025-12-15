हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं बन पाएगा फ्यूचर, कॉस्ट कटिंग के लिए इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहीं कंपनियां?

India 2047 Entrepreneurship Conclave: कोविड ने घर से काम को आदत बना दिया, लेकिन दफ्तर की जरूरत खत्म नहीं कर सका है. अब सवाल ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम भारत में फ्यूचर में रहेगा या उसकी जगह बदलाव आएगा.

15 Dec 2025 01:10 PM (IST)
कोविड महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने कामकाज की दुनिया की परिभाषा ही बदल दी. जो व्यवस्था कभी मजबूरी मानी जाती थी, वही अब कई कंपनियों की स्थायी नीति बन चुकी है. घर से काम करने से समय और यात्रा का खर्च बचा, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हुआ और डिजिटल टूल्स पर निर्भरता बढ़ी. हालांकि इसके साथ काम और निजी जीवन की सीमाएं धुंधली होने, टीमवर्क में दूरी और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियां भी सामने आईं. कुल मिलाकर कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम ने काम करने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया. हालांकि अब ज्यादातक कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को खत्म कर दिया है. 

ABP Network के इवेंट Entrepreneurship Conclave में Smartworks के Co-Founder हर्ष बिनानी ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर बात की और बताया कि यह फ्यूचर क्यों नहीं बन सकता है और कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनियां इस पर फोकस आखिर क्यों नहीं कर रही हैं. 

20 साल बाद वर्कप्लेस कैसे होगा डेवलप?

Smartworks के Co-Founder हर्ष बिनानी से सवाल किया गया कि क्या आने वाले 20 साल में वर्कप्लेस किस तरीके से डेवलप होगा, जैसे कि इस वक्त तो ज्यादातर फिजिकल मोड में चल रहा है, लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में हाइब्रिड मोड या किसी और तरीके से भी विकसित हो सकता है? इस बारे में बात करते हुए हर्ष बिनानी ने कहा कि बदलाव तो होता ही रहेगा. आज के दिन के भारतीय युवा को दुनिया के बारे में पता है, वो जानता है गूगल का ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में जैसा है वैसा ही उसे दिल्ली या पुणे में भी चाहिए. तो आज के समय में वक्त बदल रहा है. आने वाले 20 सालों में यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा. 

भारत में वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं है फ्यूचर?

हर्ष बिनानी ने आगे कहा कि आने वाले समय में ह्यूमन कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. भारत पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं बना है. भारत में हमेशा ह्यूमन कनेक्शन होना जरूरी रहता है. कोविड के बाद एक बड़ा दौर चला था, जहां वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बहुत रहा. लेकिन अब अगर आप 2-3 साल में देखेंगे तो ऑफिस से रेगुलर काम करना और हाइब्रिड मोड नियमित व्यवस्था बन चुका है. अब वर्क फ्रॉम होम फ्यूचर नहीं है, लेकिन हां अब यह हाइब्रिड मोड में जरूर बदल चुका है. इसके अलावा वर्क प्लेस में एक्सपीरियंस और आने वाले वक्त में वर्कप्लेस की ओनरशिप के बजाय उसकी लीजिंग होगी.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
15 Dec 2025 01:01 PM (IST)
India At 2047 India @2047: Entrepreneurship Conclave
