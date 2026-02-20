हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्ट-लेस प्रदर्शन पर क्या हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

AI Summit Protest: AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर बवाल मच चुका है. आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या सजा हो सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Feb 2026 04:54 PM (IST)
AI Summit Protest: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है. यह दुनिया भर में लोगों की भागीदारी और राजनीतिक ध्यान खींच रहा है. इस हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने वेन्यू के अंदर शर्ट-लेस होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए. इसी बीच आइए जानते हैं कि ऐसे मामले में क्या सजा हो सकती है और इसे लेकर क्या नियम है.

सार्वजनिक काम में रुकावट 

किसी इंटरनेशनल समिट में रुकावट डालने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत नियम लागू हो सकते हैं. भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 221 सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक काम करते समय रुकावट डालने से संबंधित है. अगर अधिकारियों को पता चलता है कि विरोध प्रदर्शन से समिट के संचालन या फिर सुरक्षा व्यवस्था में रुकावट आई है तो इस सेक्शन के तहत आरोप लग सकते हैं.

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3(5) 'कॉमन इंटेंशन' के बारे में बताता है. क्योंकि यह एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एक्शन था, इस वजह से प्रदर्शन की प्लानिंग करने या फिर उसे करने में शामिल सभी लोगों को इस नियम के तहत बराबर का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. क्रिमिनल सेक्शन के अलावा पब्लिक में गलत काम करने या फिर पब्लिक शांति भंग करने वाले कामों पर भी जुर्माना या थोड़े समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है. 

सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन 

भारत मंडपम को हाई सिक्योरिटी वाली जगह माना जाता है. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए जगह में एंट्री की थी. अगर जांच करने वालों को पता चलता है कि एंट्री गलत जानकारी देकर की गई थी या फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जानबूझकर उल्लंघन किया गया था तो धोखाधड़ी से एंट्री या सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जा सकते हैं. 

दिल्ली पुलिस ने करीब 10 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया है. इसी के साथ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद फॉर्मल जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू होती है. 

इवेंट कोड ऑफ कंडक्ट और तुरंत कार्रवाई 

क्रिमिनल लॉ के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट जैसे बड़े इवेंट सख्त कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चलते हैं. ऑर्गेनाइजर उन पार्टिसिपेंट्स को तुरंत निकालने का अधिकार रखते हैं जो गलत या फिर परेशान करने वाला व्यवहार करते हैं. इस मामले में प्रोटेस्टर्स को भविष्य में उस जगह पर ऐसे ही इवेंट्स में शामिल होने से हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है. ऑर्गेनाइजर्स के पास कानून तोड़ने वालों को ऑफिशियल रिपोर्ट करने का भी अधिकार है. 

क्या सजा हो सकती है? 

अगर रूकावट या फिर पब्लिक में गड़बड़ी से जुड़े आरोप साबित होते हैं तो सजा में जुर्माना, कम समय की जेल या फिर दोनों शामिल हो सकते हैं. सुरक्षित पब्लिक इवेंट्स के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले ऐसे कई मामलों में कोर्ट सजा तय करने से पहले इरादे, रूकावट या फिर लेवल और पिछले बर्ताव जैसे फैक्टर पर विचार करती है.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 04:54 PM (IST)
Youth Congress Bharat Mandapam AI Summit Protest
प्राइवेसी पॉलिसी

Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
