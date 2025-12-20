हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजYear Ender 2025: भारत ने कब-कब आतंक की तोड़ी कमर, 2025 में इतने दहशतगर्दों के फन कुचले

Year Ender 2025: भारत ने कब-कब आतंक की तोड़ी कमर, 2025 में इतने दहशतगर्दों के फन कुचले

Year Ender 2025: 2025 में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'महादेव' के जरिए आतंकियों के घर में घुसकर वो प्रहार किया, जिसने सीमा पार बैठे आकाओं के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Dec 2025 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

Year Ender 2025: साल 2025 इतिहास के पन्नों में उस कालखंड के रूप में दर्ज किया जाएगा, जब भारत ने 'रक्षात्मक' होने की पुरानी केंचुल उतारकर 'आक्रामक' सुरक्षा की नई इबारत लिखी. यह साल आतंकवाद के खिलाफ केवल जंग का नहीं, बल्कि उनके वजूद को मिटाने वाले 'फाइनल प्रहार' का साल रहा. पहलगाम की कायराना हरकत के बाद जब देश के गुस्से का लावा फटा, तो उसने न केवल सीमा के भीतर बल्कि सीमा पार आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को भी अपनी जद में ले लिया.

जैश और लश्कर जैसे संगठनों के लिए 2025 एक ऐसा 'ब्लैक ईयर' साबित हुआ, जिसने उनके नेटवर्क की कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उन्हें यह अहसास करा दिया कि अब पाताल में भी सिर छिपाना मुमकिन नहीं है.

ऑपरेशन सिंदूर: जब सरहद पार 'जल्लाद' बनकर टूटी भारतीय सेना

मई 2025 की वो तारीखें शायद पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, जब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए अपनी ताकत का सबसे वीभत्स और सटीक परिचय दिया. यह महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रिसिजन स्ट्राइक था जिसने पीओके (PoK) और पाकिस्तानी सरजमीं पर बने 9 बड़े आतंकी अड्डों को श्मशान में तब्दील कर दिया. खबर आई कि करीब 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया गया, जिनमें आईसी 814 हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर और अबु जुंदाल जैसे खूंखार नाम शामिल थे.

भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया को साफ कर दिया कि अब हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आतंक की जड़ को उसके घर में घुसकर काटेंगे. यह 'ऑफेंसिव डिफेंस' की वो नीति थी जिसने आईएसआई के सालों पुराने नेटवर्क को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया.

ऑपरेशन महादेव: श्रीनगर के जंगलों में 'न्याय' की वो रात

जुलाई का महीना आते-आते श्रीनगर के हरवन और लिदवास के घने जंगलों में भारतीय जांबाजों ने वो कर दिखाया, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था. पहलगाम हमले के जख्म अभी हरे थे, तभी 'ऑपरेशन महादेव' शुरू हुआ. गृह मंत्री ने संसद के पटल से जिन तीन पाकिस्तानी आतंकियों का नाम लिया था- सुलेमान शाह, अबु हमजा और यासिर उन्हें पहाड़ियों के बीच ट्रैक कर मौत की नींद सुला दिया गया. ये वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने भारतीय नागरिकों के खून से हाथ रंगे थे.

भारतीय सेना की तकनीक और जमीन पर मौजूद खुफिया तंत्र का तालमेल इतना सटीक था कि इन दहशतगर्दों को भागने का एक इंच मौका भी नहीं मिला. 2025 की यह सफलता दिखाती है कि भारतीय एजेंसियां अब सिर्फ गोली का जवाब गोली से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से आतंक का सफाया करने के मिशन पर हैं.

पुलवामा से कुपवाड़ा तक: जैश और लश्कर के 'फन' को कुचलने का साल

साल के अंतिम महीनों तक पहुंचते-पहुंचते कश्मीर घाटी से आतंक की गंदगी साफ करने का अभियान और तेज हो गया. मार्च में कुपवाड़ा के राजवार जंगलों में पाकिस्तानी घुसपैठिये सैफुल्लाह को 24 घंटे के भीतर ढेर करना हो या मई में पुलवामा और शोपियां के एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने चुन-चुनकर लश्कर और जैश के मॉड्यूल्स को तबाह किया. 

आसिफ शेख, आमिर नजीर और शाहिद कुटे जैसे स्थानीय चेहरे हों या सीमा पार से आए गुर्गे, भारतीय सेना का 'क्लीन स्वीप' अभियान 110 से ज्यादा आतंकियों की बलि ले चुका है. आज हालात ये हैं कि टीआरएफ (TRF) जैसे छद्म संगठनों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा. 2025 की ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है कि अब सरहद की तरफ उठी हर आंख को फोड़ने का दम भारत रखता है.

यह भी पढ़ें: बुर्का पहनने को लेकर इस्लाम में क्या हैं नियम, कितना जरूरी मानते हैं इसे?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
INDIA-PAKISTAN Year Ender 2025 Pakistan Terriost Who Terriost Killed India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Train Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को पायलट ने पीटा..पायलट सस्पेंड | AIR India
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Pollution News: दिल्ली-NCR में जीरोAQI 400 के पार.. सांसों पर प्रहार ! | Pollution Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Train Derailed: हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
हाथियों से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, क्या हैं ताजा हालात?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
दिल्ली में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! हर तरफ धुंआ ही धुआं, राजधानी का AQI 500 के पार
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
हेल्थ
Roasted Chana: मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
मिलावटी चने खा लिए हैं तो सबसे पहले करें यह काम, ऐसे पता लगाएं मिलावट
जनरल नॉलेज
Stress Effects: टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
टेंशन होते ही क्यों बन जाता है प्रेशर, जानें बॉडी के अंदर कैसे होता है केमिकल लोचा
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget