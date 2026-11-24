संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उत्तरी क्षेत्र के रास अल खैमाह शहर में मंगलवार(24 नवंबर 2026) को एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर होने से 13 लोगों की जान चली गई. दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate General of India) ने बताया कि इस हादसे में मारे गए 13 लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं.

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, मारे गए भारतीयों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारतीय मिशन ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवारों से संपर्क किया है और हर संभव मदद देने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

भारतीय दूतावास ने जताया दुख

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "रास अल खैमाह में हुए इस दुखद सड़क हादसे से गहरा दुख पहुंचा है, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई." मिशन ने कहा कि वे और जानकारी जुटा रहे हैं. साथ ही, मदद की जरूरत पड़ने पर संपर्क करने के लिए 24 घंटे चलने वाला एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर - 800-46342 जारी किया गया है.

बस में 41 लोग थे सवार

UAE के गृह मंत्रालय के अनुसार, यह हादसा मंगलवार को रास अल खैमाह की अल वतन रोड पर एक यात्री बस और ट्रक के बीच हुआ. मंत्रालय ने शुरुआत में मरने वालों की संख्या 11 बताई थी, लेकिन बाद में स्थानीय मीडिया ने पुष्टि की कि अस्पताल में इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है. इस हादसे में 14 अन्य लोग घायल भी हुए हैं.

UAE के अखबार 'खलीज टाइम्स' के अनुसार, यात्री बस में 41 लोग सवार थे. बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जो किसी तकनीकी खराबी के कारण वहां खड़ा था. इस हादसे के बाद बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव अभियान चलाया गया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया. अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की राष्ट्रीयता के आधार पर कोई पूरी सूची जारी नहीं की है और न ही यह बताया है कि मरने वालों में ठीक कितने भारतीय नागरिक हैं.