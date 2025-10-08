हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Smallest Hotel: ये है दुनिया का सबसे छोटा होटल, यहां रहना है तो सोच-समझ कर जाएं

World Smallest Hotel: ये है दुनिया का सबसे छोटा होटल, यहां रहना है तो सोच-समझ कर जाएं

World Smallest Hotel: दुनिया का सबसे छोटा होटल सिर्फ आकार में छोटा है, लेकिन अनुभव में बेहतरीन है. आप चाहें तो इस मिनी होटल में रहकर अनोखा अनुभव ले सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

World Smallest Hotel: दुनिया में होटल सिर्फ ठहरने का ही नहीं, बल्कि अनोखे और लग्जरी अनुभव का माध्यम भी बन गए हैं. इनमें कुछ होटल तो इतने खास हैं कि उनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है. ऐसा ही एक अनोखा होटल है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा होटल कहा जाता है. आइए जानें कि यह होटल कहां स्थित है और इसकी खासियत क्या है.

कहां है सबसे छोटा होटल?

यह होटल जापान के टोक्यो शहर में स्थित है और इसका नाम The Capsule Hotel The Mini Inn है. नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई साधारण होटल नहीं है. यह होटल अपने आकार में बेहद छोटा है और केवल एक व्यक्ति या अधिकतम दो लोगों के लिए बनाया गया है. इस होटल की सबसे बड़ी खासियत इसका कमरा ही नहीं बल्कि अनुभव है.

कितना बड़ा है कमरा?

इस होटल में कैप्सूल कमरे का आकार लगभग 2.5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा है. इसमें बिस्तर, छोटे से रोशनदान और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इतने छोटे कमरे में आराम कैसे होगा, तो इसके डिजाइनरों ने इसे पूरी तरह स्मार्ट और कॉम्पैक्ट बनाया है. कैप्सूल होटल की यह तकनीक जापान की जगह की कमी और तेज जीवनशैली का हल है. टोक्यो जैसे बड़े शहरों में जमीन की कीमतें बहुत अधिक हैं, इसलिए छोटे-छोटे कमरे में यात्रियों को आराम देने का यह अनोखा तरीका विकसित किया गया.

प्राइवेसी और आराम दोनों

यह होटल केवल नींद भर के लिए नहीं है. यहां पर यात्रियों को प्राइवेसी और आराम दोनों मिलता है. हर कैप्सूल के पास साउंड प्रूफ दीवारें, एयर वेंटिलेशन और लाइटिंग सिस्टम है. इसके अलावा शेयरिंग बाथरूम और लाउंज एरिया भी मौजूद हैं, जिससे गेस्ट को आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं. यह होटल उन यात्रियों के लिए भी बेहतरीन है जो अनोखे और यादगार अनुभव की तलाश में हैं. सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि कैप्सूल होटल में ठहरना खुद में एक अनुभव है. कई पर्यटक इसे जापान का मिनी कमरा चमत्कार भी कहते हैं.

हमेशा फुल रहती है बुकिंग

दुनिया के सबसे छोटे होटल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां ऑनलाइन बुकिंग लगभग हमेशा फुल रहती है. छोटे आकार के बावजूद, यह होटल सुरक्षा, सुविधा और आराम के मामले में किसी भी बड़े होटल से कम नहीं है.

Published at : 08 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Embed widget