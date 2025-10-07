हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके

लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके

Swing From Old Leather Ball: पुरानी लेदर बॉल से स्विंग कराना एक कठिन कला है, जिसमें गेंद के एक साइड को चमकदार और दूसरे को खुरदुरा रखा जाता है. आइए जानें कि सिराज की तरह स्विंग कैसे करें.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Oct 2025 05:54 PM (IST)
क्रिकेट में स्विंग गेंदबाजी वह कला है जो किसी भी मैच का रुख पलट सकती है. नई बॉल से तो स्विंग मिलना आसान होता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब गेंद पुरानी हो और फिर भी हवा में लहराए. कई गेंदबाज जैसे मोहम्मद सिराज, जेम्स एंडरसन या भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेदर की पुरानी बॉल से भी शानदार स्विंग निकाली जा सकती है, बस कुछ तकनीकें सही होनी चाहिए, इसके बाद तो आपके सामने मोहम्मस सिराज भी फीके लगेंगे.

स्विंग के लिए कैसी होती है बॉल?

सबसे पहले समझिए कि पुरानी गेंद की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका एक साइड चमकदार और दूसरा साइड खुरदुरा होना. यही अंतर हवा में बॉल की दिशा बदल देता है. गेंद को स्विंग कराने के लिए एक साइड को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखें. इसके लिए खिलाड़ी पसीना, लार या कपड़े से लगातार उस हिस्से को रगड़ते रहते हैं ताकि वह चिकनी रहे. दूसरी साइड को बिलकुल वैसा ही छोड़ दें, यानी उस पर मिट्टी, खुरदरापन या थोड़ी सी खरोंच बनी रहनी चाहिए.

कब होती है इनस्विंग और आउटस्विंग

जब गेंद हवा में फेंकी जाती है, तो चमकदार हिस्सा हवा को काटकर आगे बढ़ता है और खुरदुरा हिस्सा रुकावट पैदा करता है. इस वजह से गेंद एक दिशा में मुड़ जाती है यही है स्विंग. अगर आप गेंद का चमकदार हिस्सा ऑफ साइड की ओर रखेंगे, तो गेंद इनस्विंग जाएगी, और अगर लेग साइड की ओर रखेंगे, तो आउटस्विंग निकल जाएगी.

पुरानी लेदर बॉल से कैसे होती है स्विंग?

पुरानी लेदर बॉल से रिवर्स स्विंग भी कराई जा सकती है, जो और भी मुश्किल कला है. इसके लिए गेंद को 35-40 ओवर पुरानी होने दें. जब एक साइड ज्यादा घिस जाए और दूसरी पूरी तरह चिकनी हो, तो हवा का दबाव उल्टा काम करता है और गेंद सामान्य दिशा के विपरीत मुड़ जाती है. यही ट्रिक एंडरसन या वसीम अकरम जैसे दिग्गजों ने दुनिया को दिखाई थी.

लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गेंद के किसी भी साइड को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना जैसे स्क्रैच करना, रगड़ना या किसी पदार्थ का इस्तेमाल करना क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है. चमक बनाए रखने के लिए केवल कपड़ा, पसीना या लार का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 05:54 PM (IST)
