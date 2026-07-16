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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElephant Memory: कितनी लंबी होती है हाथियों की याददाश्त, जानें ये दुश्मन को क्यों नहीं भूलते?

Elephant Memory: कितनी लंबी होती है हाथियों की याददाश्त, जानें ये दुश्मन को क्यों नहीं भूलते?

Elephant Memory: नेपाल में एक हाथी ने कथित तौर पर 14 साल के अंदर एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली. आइए जानते हैं कि हाथी की याददाश्त कितनी मजबूत होती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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  • हाथी ने 14 साल में एक ही परिवार के चार सदस्यों को मारा।
  • हाथियों की याददाश्त 30-50 साल तक सबसे मजबूत मानी जाती है।
  • यह याददाश्त जीवित रहने और खतरे पहचानने का महत्वपूर्ण साधन है।

Elephant Memory: नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के पास के इलाके से मानव वन्यजीव संघर्ष का एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां धुर्बे नाम के एक हाथी ने कथित तौर पर 14 साल के अंदर एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी है. हाथी से बचने के लिए परिवार अपने मूल गांव से लगभग 9 मील दूर भी चला गया लेकिन इतने साल बाद भी हाथी ने अगली पीढ़ी के दो और सदस्यों की जान ले ली. इस घटना के बीच आइए जानते हैं कि हाथी की याददाश्त कितने समय तक रहती है और क्या हाथी सच में अपने दुश्मन को नहीं भूलता.

हाथी की याददाश्त 

वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि जानवरों के साम्राज्य में हाथियों की याददाश्त सबसे मजबूत होती है. उनकी याददाश्त 30 से 50 साल तक और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा समय तक बनी रह सकती है. इससे वे अपने पूरे जीवन में लोग, स्थान, रास्ते और अनुभव को याद रख पाते हैं. 

हाथी कभी दुश्मन को क्यों नहीं भूलते?

हाथी की याददाश्त के पीछे सबसे बड़ी वजह उसके दिमाग की संरचना है. हाथियों के पास किसी भी जमीनी जानवर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग होता है. इसमें हिप्पोकैंपस जैसे काफी ज्यादा विकसित क्षेत्र होते हैं जो यादों के लिए जिम्मेदार होता है और टेम्पोरल लोब भी होता है जो भावनाओं को संसाधित करता है. दिमाग के ये हिस्से हाथियों को जरूरी घटनाओं को याद रखने में मदद करते हैं.

यादें जीवित रहने का जरिया 

हाथियों के लिए याददाश्त बुद्धि से काफी ज्यादा है. यह एक जरूरी जीवित तंत्र है. वे लगातार मनुष्यों और उनके आसपास के दूसरे जानवरों के व्यवहार का आकलन करते हैं. अगर किसी व्यक्ति ने पहले हमला किया, घायल किया या फिर धमकी दी तो हाथी उस व्यक्ति को खतरे से जोड़ सकता है और भविष्य की मुठभेड़ के दौरान सतर्क या फिर रक्षात्मक रह सकता है.

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काफी ज्यादा भावुक जानवर 

ऐसा कहा जाता है कि हाथी भावनात्मक रूप से काफी जटिल जानवरों में से हैं. वे अपने झुंड के अंदर गहरे सामाजिक बंधन बनाते हैं और दयालुता के काम को उतनी ही मजबूती से याद रखते हैं जितना की दर्दनाक अनुभव. इस बुद्धिमता की वजह से हाथी अपनी पिछली बातचीत के आधार पर परिचित व्यक्तियों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया कर सकते हैं. 

जीपीएस के बिना नेवीगेशन 

रेगिस्तान के हाथी भोजन और पानी की तलाश में हर साल 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करते हैं. मुश्किल परिस्थिति में काफी लंबी दूरी तय करने के बावजूद वे मौसमी जल स्रोत और सुरक्षित प्रवास मार्ग का पता लगाने के लिए पूरी तरह से यादों पर ही भरोसा करते हैं. उनके नेविगेशन कौशल उन्हें बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के दुनिया के कुछ सबसे चुनौती पूर्ण वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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Elephant Memory Elephant Intelligence Elephant Brain
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