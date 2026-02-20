हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?

ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?

विंटर ओलंपिक का मंच खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है. मेडल जीतना सिर्फ आर्थिक इनाम नहीं, बल्कि देश के लिए गौरव का क्षण होता है. आइए जानें ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Feb 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चमकती रोशनी और दुनिया भर के खिलाड़ी- विंटर ओलंपिक 2026 ने खेल प्रेमियों को एक बार फिर रोमांच से भर दिया है. 6 फरवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ 22 फरवरी तक चलने वाला. इटली के मिलानो और कॉर्टिना में हो रहे इस आयोजन में 92 देशों के हजारों एथलीटों ने हिस्सा लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों को सिर्फ पदक ही मिलता है या कुछ और भी? यही सवाल इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है।

मिलानो-कॉर्टिना में जमी बर्फीली जंग

विंटर ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली के मिलानो और कॉर्टिना शहर कर रहे हैं. इस बार कुल 92 देशों के 2,871 एथलीट मैदान में उतरे हैं. इनमें 1,533 पुरुष और 1,338 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. 8 प्रमुख खेलों के तहत कुल 116 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं. इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, आइस हॉकी, कर्लिंग, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, बायथलॉन, बॉबस्लेय, लूज और स्की जंपिंग शामिल हैं.

मेडल के साथ क्या मिलती है रकम?

अक्सर लोग सोचते हैं कि ओलंपिक में मेडल जीतते ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से बड़ी धनराशि मिलती है, लेकिन सच यह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी खिलाड़ियों को मेडल के बदले सीधे कोई इनाम राशि नहीं देती है. असली पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके अपने देश की सरकार या राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मिलता है. हर देश की नीति अलग होती है. कुछ देश खिलाड़ियों को भारी बोनस देते हैं, जबकि कुछ जगह राशि सीमित होती है.

कौन सा देश दे रहा है बढ़िया इनाम?

मिलानो-कॉर्टिना 2026 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर सबसे ज्यादा इनाम देने वाला देश है. वहां विंटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को करीब 7,88,907 अमेरिकी डॉलर दिए जा रहे हैं. सिल्वर के लिए लगभग 3,94,497 डॉलर और ब्रॉन्ज के लिए करीब 1,97,282 डॉलर तय हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिंगापुर का प्रतिनिधित्व केवल एक एथलीट कर रहा है. 

हांगकांग भी इनाम के मामले में पीछे नहीं है. वहां गोल्ड मेडल के लिए लगभग 7,67,747 डॉलर का बोनस घोषित है. मेजबान देश इटली भी अपने खिलाड़ियों को आकर्षक राशि दे रहा है. इटली में गोल्ड के लिए करीब 2,13,418 डॉलर, सिल्वर के लिए 1,06,707 डॉलर और ब्रॉन्ज के लिए लगभग 71,148 डॉलर दिए जा रहे हैं. 

क्यों अलग-अलग होती है इनाम राशि?

ओलंपिक मेडल का आर्थिक मूल्य हर देश की नीतियों, खेल बजट और प्रोत्साहन योजनाओं पर निर्भर करता है. जिन देशों में खेलों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, वहां सरकारें खिलाड़ियों को मोटा इनाम देकर प्रेरित करती हैं. इससे युवा पीढ़ी को भी खेलों में आने का संदेश मिलता है. कुछ देशों में टैक्स छूट, सरकारी नौकरी, जमीन या अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं. यानी मेडल सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि खिलाड़ी के भविष्य की दिशा बदलने वाला अवसर बन सकता है.

यह भी पढ़ें: बीरबल की मौत के बाद क्या हुआ था अकबर का हाल, उन्होंने किससे लिया था बदला?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Winter Olympics Winter Olympics 2026 Olympic Medal Prize Money
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?
जनरल नॉलेज
Glass Rain Planet: इस ग्रह पर होती‌ है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
इस ग्रह पर होती‌ है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
जनरल नॉलेज
Ramadan 2026: क्या पाकिस्तानियों के बैंक खातों से खुद कट जाती है जकात, किन लोगों के खातों में होती है यह कटौती?
क्या पाकिस्तानियों के बैंक खातों से खुद कट जाती है जकात, किन लोगों के खातों में होती है यह कटौती?
Advertisement

वीडियोज

Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
'बजट क्या अपने घर से लाए हो..', यूपी विधानसभा में सरकार पर बरसे शिवपाल सिंह यादव
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
ट्रेंडिंग
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget