9/11 अटैक में प्लेन में क्या-क्या हुआ था, स्मित मच्छार की घटना से क्यों जोड़ा जा रहा इसे?

30 सितंबर की तारीख उड्डयन इतिहास में एक बड़े हादसे के रूप में दर्ज होने से बाल-बाल बच गई. दुबई से इजराइल जा रही अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान आसमान में जो खौफनाक मोड़ आया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर सह-चालक ने अचानक जानलेवा वार कर दिया, जिससे जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा. गंभीर चोटों और बहते खून के बावजूद कैप्टन ने अद्भुत धैर्य दिखाया और कॉकपिट का दरवाजा खोलकर सबकी मदद ली. उनकी इसी सूझबूझ ने 174 सवारों की जिंदगी बचा ली, जिसकी तुलना आज अमेरिका के भीषण 9/11 हमलों से की जा रही है. आइए जानें कि दोनों में क्या समानता है.

दुबई से तेल अवीव की उड़ान में अचानक मचा हड़कंप

दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या FZ1073 सब कुछ सामान्य गति से तय कर रही थी. आसमान की ऊंचाइयों पर विमान अपनी तय दिशा में बढ़ रहा था, तभी करीब आधे घंटे के अंदर कॉकपिट के भीतर अचानक अप्रत्याशित घटना घटी. ओमान मूल के को-पायलट ने बिना किसी चेतावनी के मुख्य पायलट और भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर एक धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. सिर और हाथों पर हुए इस अचानक हमले से कैप्टन लहूलुहान हो गए. कॉकपिट के भीतर अचानक भड़की इस हिंसा ने पूरे जहाज के संचालन को संकट में डाल दिया.

अनियंत्रित होकर नीचे गिरता यात्रिवाहक जहाज

हमले के तुरंत बाद कॉकपिट का नियंत्रण बिगड़ने के कारण विमान अचानक अपनी तय ऊंचाई से तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने लगा. फ्री-फॉल जैसी इस स्थिति के चलते केबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से बिगड़ने लगा, जिससे यात्रियों के बीच भारी दहशत फैल गई. शरीर से लगातार खून बहने और तेज दर्द के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया. उन्हें इस बात का भली-भांति अहसास था कि यदि उन्होंने तुरंत कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो पूरा जहाज किसी बड़ी तबाही का शिकार हो सकता है.

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साहसी फैसला और यात्रियों का मिला सहयोग

कैप्टन मच्छार ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक बेहद सूझबूझ भरा निर्णय लिया. उन्होंने कॉकपिट के सुरक्षित लॉक वाले दरवाजे को अंदर से खोल दिया ताकि बाहर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए आ सकें. दरवाजा खुलते ही फ्लाइट में सफर कर रहे कुछ मुसाफिर और एक ऑफ-ड्यूटी पायलट तुरंत कॉकपिट की ओर दौड़े. उन्होंने बेहद बहादुरी दिखाते हुए हमलावर सह-चालक को दबोच लिया और उसे काबू में कर लिया. इसके बाद आपातकालीन स्थिति में विमान की लैंडिंग सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित तरीके से कराई गई.

क्या थी अमरीकी इतिहास की वह खौफनाक सुबह 9/11?

इस घटना ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए उस काले अध्याय की यादें ताजा कर दीं, जब नागरिक विमानों का इस्तेमाल तबाही फैलाने के लिए किया गया था. अल-कायदा के आतंकवादियों ने पूरी योजना के साथ चार व्यावसायिक उड़ानों पर हवा में ही कब्जा कर लिया था. आतंकियों का इरादा विमानों को चलाने के बजाय उन्हें इंसानियत के खिलाफ एक विनाशकारी हथियार की तरह इस्तेमाल करना था. वह उड्डयन सुरक्षा के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन साबित हुआ था, जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा नियमों को बदलकर रख दिया.

जर्मनी में रची गई थी तबाही की पूरी साजिश

9/11 के उस भयानक प्लान की रूपरेखा जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में तैयार की गई थी, जिसे 'हैम्बर्ग सेल' के नाम से जाना गया. इस गुट में मोहम्मद अत्ता और उसके अन्य साथी शामिल थे, जो काफी पढ़े-लिखे थे और पश्चिमी रहन-सहन में आसानी से ढल जाते थे. इन लोगों ने कट्टरपंथी सोच के तहत इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा उठाया था. अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकी सरगनाओं से मिलने के बाद इन्हें नागरिक उड्डयन तंत्र को ही अपना निशाना बनाने का गुप्त काम सौंपा गया था.

हवाई जहाजों को ही बनाया गया सबसे बड़ा हथियार

हमलावरों ने पारंपरिक हथियारों के बजाय बड़ी उड़ानों को खुद ही मिसाइल में बदलने की रणनीति बनाई थी. इसके लिए वे अमरीका के फ्लोरिडा स्थित निजी फ्लाइंग स्कूलों में फर्जी वजहों से पहुंचे और वहां छोटे विमान उड़ाने का लाइसेंस हासिल किया. उन्होंने बड़े कॉमर्शियल विमानों के सिस्टम और कॉकपिट पैनल को समझने के लिए आधुनिक सिमुलेटर की मदद ली. उनका मकसद टेक-ऑफ या सुरक्षित लैंडिंग सीखना कभी था ही नहीं, बल्कि वे केवल हवा में उड़ते जहाज को अपनी तय इमारत से टकराने का तरीका सीखना चाहते थे.

आतंकी नेटवर्क स्लीपर सेल के रूप में कर रहे थे काम

इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले आतंकी स्लीपर सेल के रूप में आम लोगों के बीच घुल-मिलकर रह रहे थे. उन्होंने अमरीकी जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए अपनी दाढ़ी कटवा ली थी और पश्चिमी कपड़े पहनना शुरू कर दिया था. वे बाकायदा बैंक खाते चलाते, जिम जाते और गाड़ियां किराए पर लेते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो. इस गुप्त नेटवर्क की कार्यप्रणाली इतनी सख्त थी कि मुख्य चालकों के अलावा साथ में मौजूद अन्य आतंकियों को आखिरी समय तक अपने असली निशाने की जानकारी तक नहीं थी.





उस काले दिन चार उड़ानों के अंदर क्या-क्या हुआ?

11 सितंबर की सुबह 19 आतंकियों ने चार अलग-अलग उड़ानों पर चढ़कर कॉकपिट पर कब्जा कर लिया था. अमरीकन एयरलाइंस की पहली फ्लाइट के पायलटों पर हमला कर उसे सुबह 8:46 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया गया. इसके कुछ ही देर बाद दूसरी फ्लाइट संख्या 175 को सुबह 9:03 बजे दक्षिणी टावर में घुसा दिया गया. तीसरी फ्लाइट संख्या 77 को पेंटागन की इमारत पर क्रैश कराया गया. वहीं चौथी फ्लाइट 93 के अंदर यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए आतंकियों से बगावत की, जिसके चलते वह जहाज एक खाली खेत में गिरकर नष्ट हो गया.

क्यों की जा रही स्मित मच्छार घटना की 9/11 से तुलना?

फ्लाईदुबई के विमान में सह-चालक द्वारा किया गया हमला कोई सामान्य आपसी विवाद नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे जहाज को किसी घनी आबादी या इमारत पर गिराने की गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित कई वैश्विक नेताओं ने माना कि यदि कैप्टन अपनी जान पर खेलकर कॉकपिट न खोलते, तो यह एक आत्मघाती हमला बन सकता था. कैप्टन स्मित की त्वरित सोच ने हमलावर के मंसूबों को पछाड़ दिया, जिससे 9/11 जैसी एक और भीषण मानवीय त्रासदी होने से समय रहते टल गई.

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