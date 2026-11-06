Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नया सिक्का 20-30 साल चलेगा, अरबों की बचत।

Pakistan 10 Rupee Note: पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की कैबिनेट ने 10 रुपये के कागजी नोट को बंद करने और उसकी जगह 10 रुपये का सिक्का लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया है जो मुद्रा सुधार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.

इस बदलाव का उद्देश्य कम मूल्य वाले उन नोटों को छापने और उनके प्रबंधन पर होने वाले बार-बार के खर्च को कम करना है. हालांकि कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर नहीं होंगे. वे अभी भी चलन में बने रहेंगे और आम जनता को उन्हें बदलने के लिए वक्त दिया जाएगा.

कागजी नोट को क्यों बदला जा रहा है?

इस फैसले के मुख्य कारणों में से एक 10 रुपये के नोट का कम जीवनकाल है. बाजार में बार-बार हाथों से गुजरने की वजह से यह कागजी नोट 6 से 9 महीने के अंदर फट सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं. इस वजह से सरकार को बार-बार नए नोट छापने पड़ते हैं और उनके चलन का प्रबंधन करना पड़ता है.

इस जरूरत का पैमाना काफी बड़ा है. पाकिस्तान में हर साल छपने वाले कुल नोटों में से 35% हिस्सेदारी 10 रुपये के नोटों की होती है. सरकार इन नोटों को बार-बार छापने और उनके प्रबंधन पर हर साल लगभग 8 से 10 अरब रुपये खर्च करती है. यह खर्च नोट के मूल्य के हिसाब से काफी ज्यादा माना जाता है खासकर इस वजह से क्योंकि यह नोट काफी जल्दी इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते.

माना जा रहा है कि एक सिक्का काफी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा. प्रस्तावित 10 रुपये का धातु का सिक्का कागजी मुद्रा की तरह खराब हुए बिना 20 से 30 साल तक चलन में रह सकता है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अनुमान है कि कागजी नोट की जगह पूरी तरह सिक्का लाने से सरकार को अगले 10 सालों में 40 से 50 अरब की बचत हो सकती है.





पाकिस्तानी मुद्रा को छापने में कितना खर्च आता है?

महंगाई और छपाई की सामग्री की बढ़ती कीमतों की वजह से नोट छापने की लागत बढ़ गई है. पाकिस्तान के सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने पर होने वाला कुल सालाना खर्च लगभग 29.6 अरब रुपये है. बड़ी कीमत वाले नोट जैसे 1000 या फिर 5000 के नोट को छापने की लागत लगभग 14 रुपये बताई गई है. 10 के नोट को छापने की अलग से कोई सटीक लागत नहीं बताई गई है. इसके बजाय इनमें छपाई, कागज, सुरक्षा धागों और वितरण से पड़ने वाले कुल बोझ पर जोर दिया गया है.

मुद्दा सिर्फ एक नोट को बनाने की लागत का नहीं है बल्कि यह है कि 10 के खराब नोटों को कितनी बार बदलना पड़ता है. क्योंकि कुल छपाई में 10 के नोटों की हिस्सेदारी काफी बड़ी है इस वजह से बार-बार उन्हें बदलने से सरकार का खर्च बढ़ जाता है.





कागज के नोट कब खत्म होंगे?

कैबिनेट की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि 10 रुपये के मौजूदा नोट तुरंत चलन से बाहर हो जाएंगे. फिलहाल इनका इस्तेमाल जारी रहेगा. जैसे-जैसे सिक्कों का चलन बढ़ेगा लोगों को पुराने नोट बदलने का पूरा मौका दिया जाएगा. इन्हें पूरी तरह से बदलने की कोई अंतिम तारीख नहीं बताई गई है.

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पाकिस्तान की मुद्रा व्यवस्था में बदलाव

सिक्कों को लाने का यह प्रस्ताव पाकिस्तान की मुद्रा व्यवस्था को अपडेट करने की एक बड़ी कोशिका का हिस्सा है. सरकार 100, 500, 1000 और 5000 के नोटों की एक नई सीरीज तैयार कर रही है. इन नए नोटों में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होंगे. इससे नकली नोटों के चरण को रोकने में मदद मिलेगी.

नए डिजाइन वाले नोट को पूरी तरह से बाजार में आने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है. 10 रुपये के कागज के नोट की जगह सिक्के लाने का कार्यक्रम इससे अलग है लेकिन यह दोनों ही सरकार द्वारा बताए गए मुद्रा बदलाव का हिस्सा हैं.

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