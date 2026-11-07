हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को कई तरह के सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है. एयरपोर्ट पर चेक-इन से लेकर सिक्योरिटी चेक और बैगेज की जांच तक हर प्रोसेस काफी सख्त होती है. ऐसे में अगर किसी यात्री के सामान या उसके पास से गांजा बरामद होता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भारत में गांजे को लेकर कानून काफी सख्त हैं और इसे अपने पास रखना, खरीदना, बेचना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.

खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर गांजा मिलने का मतलब केवल सामान जब्त होना नहीं है. मामले की गंभीरता और बरामद गांजे की मात्रा के आधार पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है. इसके लिए मुख्य रूप से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS Act, 1985 लागू होता है. इस कानून के तहत गांजे से जुड़े अपराधों के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है.

कितने गांजे को माना जाता है छोटी मात्रा?

NDPS एक्ट में गांजे की बरामदगी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें Small Quantity, Intermediate Quantity और Commercial Quantity शामिल हैं. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार गांजे के लिए छोटी मात्रा 1 किलोग्राम और कमर्शियल मात्रा 20 किलोग्राम निर्धारित है. यानी 1 किलो तक की मात्रा छोटी श्रेणी में आती है, जबकि 1 किलो से अधिक और 20 किलो से कम मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है. वहीं 20 किलो या उससे अधिक मात्रा कमर्शियल श्रेणी में आती है.

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धारा 20 के तहत हो सकती है सजा

गांजे से जुड़े मामलों में NDPS एक्ट की धारा 20 सबसे महत्वपूर्ण है. इस धारा के तहत गांजे को अपने पास रखने, बेचने, खरीदने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है. 1 किलोग्राम तक गांजा मिलने पर एक साल तक की कठोर कैद या 10 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं. 1 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20 किलोग्राम से कम गांजा मिलने पर 10 साल तक की कठोर कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. वहीं 20 किलोग्राम या उससे अधिक गांजा मिलने पर 10 से 20 साल तक की कठोर कैद और एक से दो लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

एयरपोर्ट पर अन्य धाराएं भी लग सकती हैं

अगर कोई यात्री गांजे को अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए भारत में लाने या भारत से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो परिस्थितियों के अनुसार NDPS एक्ट की धारा 23 भी लागू होती है. यह धारा प्रतिबंधित मादक पदार्थों के अवैध आयात, निर्यात और ट्रांसशिपमेंट से संबंधित है. वहीं अगर जांच में यह सामने आता है कि यात्री किसी ड्रग तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा है या दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस काम को कर रहा है तो धारा 29 के तहत आपराधिक साजिश और मदद करने के आरोप भी लग सकते हैं. इस धारा में मूल अपराध के अनुसार ही सजा का प्रावधान है.

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