Smog vs Fog: दिल्ली-एनसीआर में ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का कहर एक बार फिर लौट आया है. राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण GRAP-3 लागू कर दिया है. ग्रैप-3 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ की गतिविधियों और पुरानी डीजल गाड़ियों के चलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है.

इस बीच, दिल्ली की सुबह और शाम के समय चारों तरफ धुंध की एक मोटी सफेद-धूसर चादर लिपटी नजर आ रही है. बहुत से लोग इसे आम कोहरा समझ रहे हैं, जबकि असल में यह कुछ और है. ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि सुबह दिखने वाली यह धुंध सामान्य फॉग है या फिर जानलेवा स्मॉग.

क्या होता है फॉग?

फॉग यानी कोहरा पूरी तरह से एक प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया है. जब हवा में मौजूद जल वाष्प तापमान गिरने के कारण ठंडी होकर पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है, तो वह कोहरे का रूप ले लेती है. इसे एक तरह का बादल भी कहा जा सकता है जो जमीन के करीब आ जाता है.

फॉग मुख्य रूप से साफ पानी की बूंदों से बना होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल या जहरीले तत्व नहीं होते हैं. जैसे ही सूरज की धूप निकलती है और तापमान बढ़ता है, फॉग अपने आप गायब हो जाता है. इससे आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ जैसी कोई समस्या नहीं होती.

क्या होता है स्मॉग?

जब हवा में मौजूद प्राकृतिक कोहरा फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले साइलेंसर के धुएं, पटाखों, धूल के कणों और पराली के धुएं के साथ मिल जाता है, तो वह स्मॉग का रूप ले लेता है. इसमें भारी मात्रा में पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक और जहरीले प्रदूषक तत्व शामिल होते हैं. स्मॉग का रंग अक्सर हल्का पीला या भूरा होता है और यह धूप निकलने के बाद भी आसानी से साफ नहीं होता.

पेंट और फेफड़ों को कैसे करता है प्रभावित?

इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि फॉग सेहत के लिए सुरक्षित होता है, जबकि स्मॉग इंसानी शरीर के लिए एक धीमा जहर है. जब स्मॉग हवा में छाया रहता है, तो यह सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है. इसके कारण आंखों में तेज जलन, गले में खराश, सूखी खांसी, अस्थमा और सांस लेने में गंभीर दिक्कत होने लगती है. केवल इंसान ही नहीं, स्मॉग में मौजूद रासायनिक तत्व और एसिडिक पार्टिकल्स गाड़ियों के पेंट की ऊपरी परत को भी धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं.

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कैसे करें खुद का बचाव?

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने का साफ मतलब है कि हवा में स्मॉग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. ऐसे में सुबह और शाम के समय जब धुंध सबसे घनी होती है, तब आउटडोर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक करने से पूरी तरह बचना चाहिए. घर से बाहर निकलते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी के N-95 मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जहरीले कण फेफड़ों में न जा सकें. इसके अलावा, आंखों को बार-बार साफ पानी से धोते रहें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.

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