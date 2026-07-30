#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Drainage System: जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?

India Drainage System: जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?

India Drainage System: बारिश के दौरान भारतीय शहरों में जलभराव क्यों होता है, इसके पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं और नीदरलैंड व जापान ने मजबूत ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाढ़ की समस्या पर कैसे काबू पाया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

India Drainage System: हर साल की तरह इस साल भी देश भर में बरसात ने अपना दस्तक देने शुरू कर दिया है, जिसका प्रकोप देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है. बारिश आते ही हमारे शहरों की सड़कें नदी बन जाती हैं. गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं, लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं और कई इलाकों में तो बाड़ जैसा हालात बन जाता है. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना कमजोर क्यों है, जबकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश के बावजूद शहर नहीं डूबते. आइए जानते हैं इसके पिधे क्या कारण है, और किस देश का ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट है. 

हमारे शहरों में ड्रेनेज फेल होने का कारण 

भारत में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के पिछे का कारण है की वे कई दशक पुराना है. माना जाता है कि जब ये पाइपलाइनें बनी थीं, तब शहर में बहुत कम लोग रहते थे. लेकिन आज के समय कि आबादी की बात करें तो वे पहले से कई गुना ज्यादा बड़ गई है, जिसके कारण सड़कें, इमारतें हर जगह फैल गई हैं.  इससे बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बजाय सीधे सड़कों पर गिरता है. जिसको पुराने नाले इतना पानी संभाल ही नहीं पाते, और वे भर जाते हैं.  इतना ही नहीं पानी भरने के पीछे स्थाई लोगों का भी हाथ होता है, जैसे जगह -जगह पर प्लास्टिक, और कचरा फेंकने की आदत, नालों की सही समय पर सफाई न करना. जो बारिश के मौसम में पानी के बहाव में रूकावट बनता है.    कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां ड्रेनेज सिस्टम को बनाते वक्त भविष्य की बारिश और आबादी को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए बारशात के मौसम में ये पानी भरना आम बात हो जाती है. 

यह भी पढ़ेंः ब्लैक सी से क्या इंपोर्ट करता है भारत? समझें व्यापार का गणित

नीदरलैंड और जापान से सीखने वाली बात

भारत के ड्रेनेज सिस्टम के अलावा अगर दुनिया में सबसे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो नीदरलैंड और जापान का नाम सबसे पहले आता है. नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्र तल से भी नीचे है, फिर भी वहां पानी भरने की समस्या बहुत कम होती है. इसकी वजह है वहां का मजबूत बांध सिस्टम. इसके अलावा नीदरलैंड ने "रूम फॉर द रिवर" नाम का एक प्रोजेक्ट भी चलाया है, जिसमें नदियों को ज्यादा जगह दी गई ताकि पानी शहर में घुसने की बजाय नदी में ही समा जाए.

दूसरी तरफ जापान भी तूफान और भारी बारिश के लिए मशहूर है, फिर भी वहां के शहर शायद ही कभी डूबते हैं. इसकी वजह है टोक्यो के पास बना जी-कैन प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत बाढ़ निकासी सिस्टम माना जाता है.  यह एक तरह की विशाल टनल है जो बारिश का अतिरिक्त पानी सीधे नदी में पहुंचा देती है. 

यह भी पढ़ेंः अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Published at : 30 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
GK NEWS India Drainage System Flood Management System In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
India Drainage System: जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
जनरल नॉलेज
Heart Aerospace X1 Electric Aircraft: अमेरिका में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, जानें खासियत
अमेरिका में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, जानें खासियत
जनरल नॉलेज
गलत तरीके से लिया PM आवास! जानें धोखाधड़ी पर क्या है सजा?
गलत तरीके से लिया PM आवास! जानें धोखाधड़ी पर क्या है सजा?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: अभी कैसे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात, क्या अब भी फंसे हैं भारत के जहाज?
अभी कैसे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात, क्या अब भी फंसे हैं भारत के जहाज?
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
इंडिया
Xप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
एग्रीकल्चर
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget