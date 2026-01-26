हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussia US Extreme Cold: रूस और अमेरिका में अचानक क्यों पड़ने लगी इतनी ठंड, क्या है इसके पीछे की वजह?

Russia US Extreme Cold: रूस और अमेरिका में अचानक क्यों पड़ने लगी इतनी ठंड, क्या है इसके पीछे की वजह?

Russia US Extreme Cold: इस बार रूस और अमेरिका में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

Russia US Extreme Cold: जनवरी 2026 में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े हिस्सों में असामान्य रूप से कड़ाके की ठंड पड़ी है. रूस में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से लेकर पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में जानलेवा शीत लहर तक तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिल रही है. इसी बीच लोगों का सवाल उठ रहा है कि आखिर इस साल इतनी ज्यादा ठंड अचानक से क्यों बढ़ गई है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पोलर वर्टेक्स का टूटना 

ज्यादा ठंड के पीछे की वजह पोलर वर्टेक्स का कमजोर होना और उसकी अपनी जगह से हटना है. पोलर वर्टेक्स बर्फीली हवाओं का एक विशाल घेरा है जो आमतौर पर आर्कटिक के चारों तरफ घूमता है. इससे जमा देने वाली हवा उत्तरी ध्रुव के पास बंद रहती है. जनवरी 2026 में यह वर्टेक्स कमजोर हो गया और फैल गया. इस वजह से आर्कटिक की हवा दक्षिण की तरफ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में फैल गई. एक बार जब यह ठंडी हवा अपनी सामान्य सीमा से बाहर निकल जाती है तो यह आर्कटिक से दूर तापमान में अचानक और गंभीर गिरावट ला सकती है. 

जेट स्ट्रीम में गड़बड़ी और आर्कटिक का गर्म होना 

पोलर वर्टेक्स से जेट स्ट्रीम भी जुड़ी हुई है. यह एक तेज गति वाली हवा की धारा है जो वैश्विक मौसम के पैटर्न को आकर देती है. आर्कटिक के लंबे समय तक गर्म होने की वजह से आर्कटिक और मिड लेटीट्यूड के बीच तापमान का अंतर कम हो गया है. इस वजह से जेट स्ट्रीम धीमी और ज्यादा लहरदार हो गई है. यही वजह है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने के बजाय यह अब दक्षिण की तरफ झुक जाती है.

सडन स्ट्रेटोस्फैरिक वार्मिंग 

इस सर्दी में एक और बड़ी वजह जनवरी की शुरुआत में अचानक स्ट्रेटोस्फैरिक वार्मिंग की घटना रही है. ऐसी घटनाओं के दौरान आर्कटिक के ऊपर इट्स स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ जाता है. यह वायुमंडल संतुलन को बिगाड़ देता है जो पोलर वर्टेक्स को स्थिर रखता है. जब पोलर वर्टेक्स कमजोर होता है तो ठंडी हवा के गुच्छे बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं. इससे महाद्वीपों में सर्दियों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है.

पिघलती आर्कटिक समुद्री बर्फ की भूमिका 

वैज्ञानिक बैरेंट्स और कारा सागर में रिकॉर्ड बर्फ पिघलने को भी एक बड़ा योगदान बता रहे हैं. बर्फ से ढके समुद्रों की तुलना में खुला पानी वायुमंडल में ज्यादा गर्मी छोड़ता है. यह अतिरिक्त गर्मी आर्कटिक हवा के पैटर्न को और भी ज्यादा अस्थिर करती है. इस वजह से पोलर वर्टेक्स में गड़बड़ी और निकले लेटीट्यूड में ज्यादा ठंड फैलने की संभावना बढ़ जाती है. 

रूस पर प्रभाव 

रूस सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा है. कामचटका प्रायद्वीप में 30 से 60 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है. इसमें बर्फ के ढेर कई मीटर तक पहुंच गए हैं. मॉस्को में तापमान गिरकर लगभग - 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हो रही हैं और इमारत के अंदर पानी के सिस्टम भी जम गए हैं. 

संयुक्त राज्य अमेरिका पर असर 

संयुक्त राज्य अमेरिका में विंटर स्टॉर्म फर्न ने लगभग आधे देश को प्रभावित किया है. इससे लगभग 160 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं. मिनेसोटा जैसे राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. इससे जमने वाली बारिश और बर्फबारी ने ट्रांसपोर्ट, बिजली सप्लाई और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित किया है. फ्रॉस्टबाइट और हाइपोथर्मिया की जोखिम की वजह से कई राज्यों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:  किस बीमारी से जूझ रहा था बजरंगबली की परिक्रमा करने वाला कुत्ता, क्या इंसानों में दिखते हैं इसके लक्षण?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Extreme Cold Polar Vortex Russia Winter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Attari - Wagah Border: भारतीय सेना का जोश देख, दहशत में पाकिस्तान | Republic Day 2026
DNA रिपोर्ट ने खोले बड़े राज़, पटना में हड़कंप, पिता ने कर दी बड़ी मांग |ABPLIVE
Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget