जनरल नॉलेजTick Bite Illness: किस बीमारी से जूझ रहा था बजरंगबली की परिक्रमा करने वाला कुत्ता, क्या इंसानों में दिखते हैं इसके लक्षण?

Tick Bite Illness: किस बीमारी से जूझ रहा था बजरंगबली की परिक्रमा करने वाला कुत्ता, क्या इंसानों में दिखते हैं इसके लक्षण?

Tick Bite Illness: हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कुत्ते को मंदिर के अंदर भगवान हनुमान की मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए देखा गया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Jan 2026 04:07 PM (IST)
Tick Bite Illness: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाल ही में एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली. एक आवारा कुत्ते को मंदिर के अंदर भगवान हनुमान और देवी दुर्गा की मूर्ति के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते देखा गया. आस्था और भावनाओं से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने कुत्ते को एक दैवीय संकेत मनाना शुरू कर दिया. लेकिन बाद में पशु चिकित्सकों ने कुत्ते की जांच में यह पता लगाया कि कुत्ता टिक फीवर से पीड़ित था. इसे मेडिकल साइंस में एनाप्लाज्मोसिस कहा जाता है. यह बीमारी एनाप्लाज्मा बैक्टीरिया की वजह से होती है. आइए जानते हैं की क्या इंसानों में भी इसके लक्षण दिखते हैं.

कुत्ते का असल में क्या बीमारी थी 

मेडिकल जांच में यह पता चला है कि कुत्ता टिक फीवर से पीड़ित था. यह इन्फेक्शन संक्रमित टिक्स के काटने से फैलता है. इस मामले में बैक्टीरिया ने कुत्ते के नर्वस सिस्टम को प्रभावित किया था. इस वजह से उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था. संतुलन बिगड़ने और दिमाग के काम में खराबी की वजह से कुत्ता अनजाने में गोल-गोल घूम रहा था.

कितना खतरनाक है यह बैक्टीरिया 

एनाप्लाज्मा एक इंटरासेल्यूलर बैक्टीरिया है. यह खून की कोशिकाओं पर हमला करता है. कुत्तों में इसे आमतौर पर टिक फीवर कहा जाता है. यह बीमारी शरीर को कमजोर कर देती है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह जोड़ों ,मांसपेशियों और यहां तक की दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है. 

क्या इंसानों में भी यह बीमारी हो सकती है 

यह बीमारी इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है. यह बीमारी सीधे कुत्तों से इंसानों में नहीं फैलती. इसके बजाय कुत्ते और इंसान दोनों ही संक्रमित टिक की वजह से संक्रमित होते हैं. इंसानों में लक्षण आमतौर पर टिक के काटने के एक से दो हफ्ते बाद शुरू होते हैं. 

इंसानों में लक्षण 

शुरुआती चरण में यह बीमारी अक्सर एक गंभीर वायरल इंफेक्शन या फिर फ्लू जैसी लगती है. लोगों को तेज बुखार, ठंड लगना, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, काफी ज्यादा थकान, मतली, उल्टी, खांसी और पेट में बेचैनी हो सकती है. अब क्योंकि यह सारे लक्षण कई बीमारियों में आम हैं इस वजह से एनाप्लाज्मोसिस का अक्सर शुरुआत में पता ही नहीं चलता.

अगर इलाज में थोड़ी भी देरी हो जाती है तो इन्फेक्शन गंभीर हो सकता है. गंभीर मामलों में मानसिक भ्रम, सांस लेने में परेशानी, किडनी या ऑर्गन फैलियर और दुर्लभ मामलों में दौरे पड़ सकते हैं.  इसके न्यूरोलॉजिकल लक्षण ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.

Published at : 26 Jan 2026 04:07 PM (IST)
