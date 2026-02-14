क्यों कहा जाता है गंगा को भारत की मदर रिवर, हैरान कर देगी वजह

भारत में नदिया केवल पानी की धारा नहीं होती है, वह जीवन, खेती, बसावट और संस्कृति से जुड़ी होती है. वहीं इन्हीं में सबसे खास स्थान गंगा नदी को भी मिला हुआ है. गंगा नदी को भारत की मां नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह देश की सबसे पवित्र, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है. यह लाखों लोगों का पेट भरती है, खेती को सपोर्ट करती है और ताजे पानी के रिसोर्स देती है. इसके अलावा गंगा नदी का भारतीय इतिहास और संस्कृति में गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की गंगा को भारत की मदर रिवर क्यों कहा जाता है.



क्यों गंगा को कहा जाता है मदर रिवर



गंगा को देश में मदर रिवर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसने सदियों से बड़े नदी घाटी क्षेत्रों को जीवन दिया है. इसके किनारे शहर बसे, गांव विकसित हुए और पीढ़ियों ने इसकी धारा से पानी लेकर अपना जीवन चलाया है. यह नदी पीने के पानी से लेकर सिंचाई और आजीविका तक का आधार रही है. गंगा का प्रभाव केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है. इसने उत्तर भारत के मैदाने को आकार दिया और शुरुआती सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई. यही वजह है कि इसे मदर ऑफ रिवर माना जाता है. इतना ही नहीं, कई नदियां भी गंगा में आकर मिलती हैं.



कहां से निकलती है गंगा?



गंगा की शुरुआत हिमालय से होती है. उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी धारा आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है. मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते हुए इसमें कई सहायक नदियां जुड़ती है और यह देश की सबसे विस्तृत नदी प्रणालियों में से एक बन जाती है.



खेती की रीढ़ है गंगा का मैदान



गंगा का बेसिन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है. इंडो गंगेटिक मैदान में गेहूं, चावल, गन्ना और कई अन्य फैसले बड़े पैमाने पर उगाई जाती है. सिंचाई की नहरें, भूजल पुनर्भरण इस नदी पर निर्भर है. वहीं लाखों किसान अपनी फसल और आजीविका के लिए गंगा के पानी पर भरोसा करते हैं. यह क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.



आस्था और संस्कृति से जुड़ा है गहरा जुड़ाव



गंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है. हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर इसके किनारे बसे हैं. यहां सालभर श्रद्धालु स्नान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. त्योहारों और मेलों के दौरान लाखों लोग घाटों पर एकत्र होते हैं. वहीं गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और सामाजिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है. इसके अलावा गंगा बेसिन कई राज्यों में फैला हुआ है और घनी आबादी को सहारा देता है. यह पानी, भोजन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान का सोर्स है. इसके अलावा कृषि, बसावट, पर्यावरण और इतिहास हर क्षेत्र में इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है.

