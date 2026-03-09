ईरान-इजरायल युद्ध में अब तुर्किए ने सक्रिय रूप से ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, तुर्किए की ओर से यह ऐलान ईरान की ओर से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को भूमध्यसागर में मार गिराने के बाद किया गया है.

तुर्किए के रक्षा मंत्रालय ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वे अपने इलाके की सुरक्षा और आम लोगों को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसलिए वे ऐसा कोई कदम न उठाएं.

तुर्किए ने ईरान को दी धमकी, तैनात किए जंगी जहाज

तुर्किए के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम याद दिलाते हैं कि इस मामले में तुर्किए की चेतावनियों को मानना सभी के फायदे में है. तुर्किए पर अगर किसी भी तरह का खतरा होता है तो हम बिना किसी झिझक के सभी तरह के जरूरी कदमों को उठाएंगे.

तुर्किए ने ईरान को धमकी देने से पहले ही उत्तरी साइप्रस में अपने कई जंगी जहाजों को तैनात कर दिया था. इसमें उत्तरी साइप्रस में 6 एफ-16 फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं.

उत्तरी साइप्रस में तुर्किए ने तैनात किए लड़ाकू विमान

साइप्रस का उत्तरी भाग तुर्किए के नियंत्रण में हैं, जहां तुर्किए ने 6 एफ-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है. दरअसल, तुर्किए को इस बात का डर है कि ईरान की ओर से या उसका समर्थन करने वाली ताकतें उत्तरी साइप्रस पर हमला कर सकती है.