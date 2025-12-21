कुछ लोगों को देखकर अचानक क्यों भौंकने लगता है कुत्ता, कैसे करता है अजनबियों की पहचान?

अक्सर ज्यादातर लोगों ने यह देखा होगा कि गली का कुत्ता हो या पालतू डॉग, वह कुछ खास लोगों को देखते ही जोर-जोर से भौंकने लगता है, जबकि बाकी लोग आराम से निकल जाते हैं. यह व्यवहार कई बार डराने वाला लगता है, तो कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है. दरअसल इसके पीछे कुत्तों की सोच, उसकी इंद्रियां और पुराने एक्सपीरियंस बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कुछ लोगों को देखकर अचानक कुत्ता क्यों इंद्रियां लगता है और कुत्ते अजनबियों की पहचान कैसे करते हैं.

चाय-ढाल और बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं इंसान

कुत्ते इंसानों की चाल-ढाल और शरीर की भाषा को बहुत बारीकी से समझते हैं. अगर कोई व्यक्ति तेज कदमों से चलता है, हाथ ज्यादा हिलता है, आंखों में आंख डालकर घूरता है या असहज तरीके से आगे बढ़ता है तो कुत्ते को यह खतरे का संकेत लग सकता है. वही जो लोग शांत, नॉर्मल और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं उन पर कुत्ते ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं. वहीं चाहे कुत्ता पालतू हो या सड़क पर रहने वाला हर कुत्ता अपने आसपास के इलाके को अपना क्षेत्र मानता है. गली, घर या सड़क उसके लिए उसकी हद होती है ऐसे में जब कोई अनजान व्यक्ति उस इलाके में आता है तो कुत्ता भोगकर चेतावनी देता है. अगर सामने वाला व्यक्ति अचानक या तेज गति से आता है तो कुत्ते को खतरा और ज्यादा महसूस होता है.

डर और सुरक्षा भी बनती है वजह

दरअसल हर कुत्ता आक्रामक नहीं होता, कहीं कुत्ते डर की वजह से भौंकते हैं, जिन कुत्तों को बचपन में लोगों से घुलने मिलने का मौका नहीं मिला या जिनके साथ पहले बुरा व्यवहार हुआ, वह अजनबियों को देखकर डर जाते हैं. ऐसे में भौंकना उनके लिए खुद को बचाने का तरीका बन जाता है. वहीं कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है. वह इंसानों की गंध से यह तक समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घबराया हुआ है या डरा हुआ है. अगर कोई इंसान तनाव में है, नशे में है या असहज महसूस कर रहा है तो कुत्ता से तुरंत भांप लेता है. ऐसे लोगों पर अचानक ज्यादा भोंकते हैं.

किसी ने पहले नुकसान पहुंचाया तो उस पर भी भौंकते हैं कुत्ते

कुत्तों की याददाश्त काफी मजबूत होती है, अगर किसी इंसान ने पहले कभी कुत्तों को मारा हो, डराया हो या गलत व्यवहार किया हो तो कुत्ता उस तरह के हाव-भाव, चाल या कपड़ों वाले लोगों से सतर्क रहता है. इसी वजह से कई बार कुत्ता किसी नए इंसान को देखकर भी भौंकने लगता है, क्योंकि उस पुराने बुरे एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं.

कुत्ते के भौंकने को नजरअंदाज न करें

अगर आपका पालतू कुत्ता अचानक किसी खास व्यक्ति को देखकर भौंकने लगे तो इसे हल्के में न लें. यह उसकी सतर्कता और माहौल को समझने की क्षमता का संकेत होता है. कुत्तों का व्यवहार उनकी सुरक्षा भावना, डर, गंध, पहचान की ताकत और पुराने अनुभवों का नतीजा होता है.

