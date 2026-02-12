हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBlood Moon Reason: ब्लड मून‌ के दौरान चांद का रंग क्यों हो जाता है लाल, जानें क्या है इसकी साइंटिफिक वजह

Blood Moon Reason: ब्लड मून‌ के दौरान चांद का रंग क्यों हो जाता है लाल, जानें क्या है इसकी साइंटिफिक वजह

Blood Moon Reason: लूनर एक्लिप्स के दौरान चांद ब्लड मून में बदल जाता है. आइए जानते हैं कि इसका रंग लाल क्यों हो जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Feb 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

Blood Moon Reason: ब्लड मून रात के समय में दिखने वाले सबसे शानदार नजारों में से एक है. टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान चांद पूरी तरह से गायब नहीं होता बल्कि यह गहरे लाल, कॉपर या नारंगी रंग में चमकने लगता है. लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

टोटल लूनर एक्लिप्स की भूमिका 

ब्लड मून टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान होता है. जब पृथ्वी सूरज और चांद की सीधी रेखा के बीच आ जाती है तब ब्लड मून होता है. इस अलाइनमेंट में पृथ्वी चांद तक सीधी धूप पहुंचने से रोकती है. हालांकि चंद पूरी तरह से अंधेरे में नहीं डूबता. इसके बजाय कुछ धूप अभी भी उस तक पहुंचती है. लेकिन यह धूप सिर्फ पृथ्वी के एटमॉस्फियर से गुजरने के बाद चांद तक पहुंचती है.

रेड लाइट क्यों बची रहती है? 

सूरज की रोशनी सफेद दिख सकती है लेकिन यह असल में सात रंगों से बनी होती है. जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फियर में आती है तो छोटी वेवलेंथ वाले नीले और बैंगनी रंग हवा के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद आसानी से बिखर जाते हैं. इस प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहते हैं. यही वजह है कि दिन में आसमान नीला दिखता है. 

हालांकि लाल और नारंगी रोशनी की वेवलेंथ लंबी होती है. वे काफी कम स्कैटर करती हैं और एटमॉस्फियर में ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर सकती हैं. इस वजह से चंद्र ग्रहण के दौरान चांद की तरफ झुकने वाली ज्यादातर रोशनी लाल या नारंगी होती है.

चांद की तरफ रोशनी का झुकना 

भले ही धरती सीधी धूप को रोकती है लेकिन इसका एटमॉस्फियर एक बड़े लेंस की तरह काम करता है. एटमॉस्फियर धरती के किनारों के आसपास बची हुई लाल रोशनी को मोड़ता है और उसे चांद की सतह की तरफ रीडायरेक्ट करता है. इस वजह से सीधी धूप से रोशन होने के बजाय चंद उस धूप से रोशन होता है जो धरती के एटमॉस्फियर से फिल्टर होकर मुड़ी होती है.

लाल रंग का शेड क्यों बदलता है?

दरअसल हर ब्लड मून एक जैसा नहीं दिखता. कभी-कभी यह चमकीला नारंगी दिखता है. कभी यह गहरा लाल या फिर भूरा भी दिखता है. 

यह अंतर पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं और प्रदूषण की मात्रा पर निर्भर करता है. बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद या भारी वायुमंडलीय कणों के समय ज्यादा रोशनी रुक जाती है या फिर फिल्टर हो जाती है. इससे चांद ज्यादा गहरा और ज्यादा खून जैसा लाल दिखाई देता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 12 Feb 2026 07:31 PM (IST)
