India Pakistan Match Revenue: इंडिया-पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक राहत की बात है. दरअसल टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े झगड़े इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत के बाद सुलझ गए हैं. लेकिन इमोशंस और दुश्मनी के अलावा एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इंडिया-पाकिस्तान मैच से कितनी कमाई होती है. आइए जानते हैं.

सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स

2026 की शुरुआत के इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक एक इंडिया पाकिस्तान मैच की कुल कमर्शियल वैल्यू 2200 करोड़ और 4500 करोड़ के बीच हो सकती है. रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा टेलीविजन और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है. इंडिया-पाकिस्तान मैच के दौरान एडवरटाइजिंग स्लॉट प्रीमियम गोल्ड बन जाते हैं. प्राइम टाइम में 10 सेकंड के ऐड की कीमत 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है. यह व्यूअरशिप के अनुमान और प्लेटफार्म पर निर्भर करता है. अकेले भारत में एक मैच से लगभग 2500 करोड़ का एडवरटाइजिंग रेवेन्यू कमा लिया जाता है.

टिकट बिक्री और स्टेडियम रेवेन्यू

स्टेडियम की कमाई भी इसमें एक बड़ा योगदान देती है. चाहे मैच भारत, यूएई, श्रीलंका या फिर किसी दूसरे होस्ट देश में खेला जाए टिकट कुछ ही मिनट के अंदर बिक जाते हैं. जनरल टिकट, वीआईपी पास और कॉर्पोरेट बॉक्स से गेट से होने वाली कमाई सैकड़ों करोड़ में होती है. स्टेडियम में ब्रांडिंग जैसे बाउंड्री रोप एडवर्टाइजमेंट, एलईडी पेरिमीटर बोर्ड और स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट एक और बड़ा रेवेन्यू सोर्स है.

लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा

इसका फाइनेंशियल असर क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर से कहीं ज्यादा होता है. होस्ट शहर में बड़ी इकॉनमिक तेजी आती है. इंडिया-पाकिस्तान के बड़े मैचों के दौरान होटल के दाम हर रात 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते हैं. इसी के साथ फ्लाइट का किराया अक्सर 3 गुना ज्यादा हो जाता है.

पैसा किसे मिलता है

रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जाता है. इसके बाद यह अपने रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत अपने मेंबर बोर्ड के बीच फंड बांटता है. बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को आईसीसी के सेंट्रल रेवेन्यू पोल से फायदा होता है. यह हर साल लगभग 34 से 35 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की दुश्मनी, पॉलीटिकल हिस्ट्री और काफी ज्यादा टेलीविजन ऑडियंस और जबरदस्त फैन इंगेजमेंट होता है. दुनिया भर में अक्सर व्यूअरशिप करोड़ों में पहुंच जाती है. इससे यह बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स फाइनल के बराबर हो जाता है.

ये भी पढ़ें: जिन्ना से कैसे थे सरोजिनी नायडू के संबंध, दोस्ती से दरार तक कैसे पहुंचा था यह रिश्ता?