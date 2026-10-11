नार्वे में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, यहां क्या खरीद सकते हैं?

आज के समय में जब लोग विदेश घूमने जाते हैं, तो वे अलग-अलग देशों के करेंसी की तुलना भारत के रुपये से जरूर करते हैं. अगर आप य़ूरोप के खूबसूरत देश नॉर्वे घूमने का मन बना रहे हैं, या यह जानना चाहते हैं कि वहां भारतीय रुपये की क्या कीमत है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, भारत का 1 रुपया नॉर्वे के लगभग 0.098 नॉर्वेजियन क्रोन के बराबर है. इस हिसाब से अगर आप भारत के 1,000 रुपये लेकर नॉर्वे जाते हैं, तो वहां आपको उसके बदले सिर्फ 98 से 99 नॉर्वेजियन क्रोन ही मिलेंगे.

नॉर्वेजियन क्रोन के सामने भारतीय रुपये की कीमत

बाजार में हर दिन पैसों की कीमत बदलती रहती है. ताजा आकड़ों के मुताबिक, नॉर्वे के पैसे के मुकाबले भारतीय रुपया गिनती में बहुत छोटा हो जाता है. भारत के 1,000 रुपये जो हमारे देश में एक बड़ी रकम लगती है, वह नॉर्वे पहुंचते ही सिर्फ 98 क्रोन बनकर रह जाती है. नॉर्वे दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है, इसलिए वहां की महंगाई और बाजार के भाव को देखते हुए 1,000 रुपये की कीमत बहुत कम हो जाती है.

नॉर्वे में 1000 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के 1,000 रुपये नॉर्वे में केवल 98 क्रोन बनते हैं, तो एक आम इंसान वहां इतने पैसों में क्या-क्या खरीद सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जहां 1,000 रुपये में पूरा परिवार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, वहीं नॉर्वे के महंगे बाजार में इस रकम से आप सिर्फ कुछ छोटी-मोटी चीजें ही खरीद पाएंगे.

सिर्फ दो कप कॉफी या थोड़ा सा फास्ट फूड

नॉर्वे के किसी आम कैफे में एक कप कॉफी की कीमत करीब 35 से 65 क्रोन तक होती है. इस हिसाब से भारत के 1000 रुपये से आप नॉर्वे में ज्यादा से ज्यादा दो कप कॉफी ही खरीद सकते हैं. अगर आप कुछ खाने का सोचते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स जैसी जगहों पर एक पूरा मील करीब 150 क्रोन का मिलता है. यानी 1000 रुपये में आपको एक पूरा मील भी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ एक छोटा बर्गर या फ्राइज ही आ सकते हैं.

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लोकल मार्केट से बस थोड़ा सा राशन

अगर आप वहां के किसी लोकल सुपरमार्केट या किराना की दुकान पर जाते हैं, तो 1000 रुपये की वैल्यू में आप घर के इस्तेमाल की कुछ जरूरी चीजें खरीद सकते हैं. 98 क्रोन से आप सिर्फ 1 लीटर दूध लगभग 23 क्रोन, एक वाइट ब्रेड का पैकेट(लगभग 32 क्रोन और आधा किलो या एक किलो के करीब कुछ ताजे फल या आलू-प्याज जैसी सब्जियां ही घर ला सकते हैं.

आने-जाने के लिए सिर्फ दो बार का लोकल टिकट

नॉर्वे में बस और मेट्रो की सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन यह सफर भी काफी महंगा है. वहां लोकर बस या मेट्रो का एक तरफ का टिकट करीब 45 से 50 क्रोन का मिलता है. इसका मतलब है कि 98 क्रोन से आप नॉर्वे की लोकल बस मे सिर्फ दो बार ही सफर कर पाएंगे, क्योंकि तीसरी बार का टिकट खरीदने के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे.

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