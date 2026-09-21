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बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?

Italy Burqa Ban: इटली में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध को लेकर चर्चा चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह कदम इससे पहले कौन से देश उठा चुके हैं. जानें क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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  • इटली ने स्कूलों में बुर्का-नकाब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
  • फ्रांस 2011 में सार्वजनिक बुर्का-नकाब प्रतिबंध लागू करने वाला पहला बना।
  • कई यूरोपीय देशों में आंशिक/पूर्ण प्रतिबंध लागू हुए, बेल्जियम समेत।
  • एशियाई-अफ्रीकी देशों ने सुरक्षा कारणों से बुर्का-नकाब पर प्रतिबंध लगाए।

Italy Burqa Ban: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रस्तावित प्रतिबंध के बारे में घोषणा की है. इससे चेहरा ढकने वाले कपड़े का मुद्दा फिर से दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है. अपनी पार्टी के युवा सम्मेलन में बोलते हुए मेलोनी ने कहा कि इटली इन कपड़ों पर रोक लगाने के लिए कानून लाएगा. इटली के भी कई दूसरे देशों की तरह इस कदम को उठाने की संभावना के बीच यह सवाल उठ रहा है कि बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध कहां-कहां पहले से लागू हैं और किस देश ने सबसे पहले इस पर पूरी तरह से रोक लगाई थी.

फ्रांस पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था 

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फ्रांस दुनिया का पहला देश बना जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. यह कानून ऐसे कपड़ों पर रोक लगाता है जो पूरे चेहरे को ढकते हैं. अधिकारियों ने इसके लिए सार्वजनिक सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया. 

बेल्जियम ने भी 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया था. तब से कई दूसरे यूरोपीय देशों ने भी कुछ खास सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर या तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है या फिर आशिक रोक लगाई है.

स्विट्जरलैंड ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद देशव्यापी प्रतिबंध को मंजूरी दी है. सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाने वाला यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ. नीदरलैंड में स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन जैसी खास जगहों पर प्रतिबंध लागू हैं. ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बुल्गारिया, लक्जमबर्ग और पुर्तगाल ने भी अलग-अलग कानूनी शर्तों के तहत चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं.


बुर्का और नकाब पर कहां-कहां है बैन, सबसे पहले किसने लगाया था प्रतिबंध?

एशियाई देशों में प्रतिबंध 

बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है. कई एशियाई देशों, जिनमें मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं, ने प्रतिबंध या फिर सीमाएं लागू की हैं. इसके लिए आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, चरमपंथ की चिंता या फिर धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक संस्थानों को बनाए रखने का हवाला दिया जाता है. 

कजाकिस्तान ने चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई है. इसी के साथ वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है. अधिकारियों ने इन प्रतिबंधों को चरमपंथ को रोकने और यह पक्का करने से जोड़ा है कि चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम ठीक से कम कर सकें. 

ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी अपनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के व्यापक प्रयास के तहत बुर्का और दूसरे प्रकार के धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं. श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा वजहों से चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी गई थी. 

चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का शैली में चेहरा ढकने पर रोक लगा दी है. किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में भी चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं. इसे के साथ अजरबैजान ने शिक्षण संस्थानों में ऐसी सीमाएं लागू की हैं. 


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अफ्रीकी देशों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया 

कई अफ्रीकी देशों में मुख्य रूप से आतंकवादी हमले और इस चिंता की वजह से पाबंदियां लगाई गई कि चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल हमलावरों की पहचान छुपाने के लिए किया जा सकता है.

चाड और कैमरून मैं 2015 में तब पाबंदी लगाई जब आत्मघाती हमलावरों द्वारा हमले के दौरान बुर्के का इस्तेमाल करने की खबर आई. यह कदम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा से जुड़े व्यापक उपायों के तहत उठाए गए थे.

मुस्लिम बहुल देश ट्यूनीशिया ने 2019 में सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों में नकाब पहनने पर रोक लगा दी. इस फैसले को सुरक्षा के आधार पर सहित ठहराया गया खासकर सार्वजनिक संस्थानों के अंदर लोगों की पहचान पक्का करने की जरूरत को देखते हुए. गैबॉन, कांगो गणराज्य और सेनेगल जैसे देशों में भी चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लागू है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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