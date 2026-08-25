कौनसी शराब में डलती है चीनी? क्या वह भी हो जाएगी महंगी

भारतीय बाजारों में पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की खुदरा कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जहां दाम लगभग 55.70 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं. चीनी महंगी होने से चाय, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपकी पसंदीदा शराब पर भी पड़ सकता है. दरअसल शराब की हर वैरायटी में चीनी नहीं डाली जाती, लेकिन कुछ खास तरह की ड्रिंक्स में चीनी का बड़ा रोल होता है. आइए समझते हैं कि किन शराबों में चीनी डाली जाती है और इसका दाम पर क्या असर पड़ सकता है.

लिकुअर में सबसे ज्यादा चीनी

शराब की जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चीनी होती है, उसे लिकुअर कहा जाता है. यह मीठी और फ्लेवर्ड ड्रिंक होती है, जिसे अक्सर कॉकटेल बनाने या डेजर्ट के साथ पिया जाता है. नियमों के मुताबिक किसी भी ड्रिंक को लिकुअर कहलाने के लिए उसमें कम से कम 100 ग्राम प्रति लीटर चीनी होनी जरूरी है. कई मशहूर लिकुअर ब्रांड्स में तो यह मात्रा 180 से 350 ग्राम प्रति लीटर तक भी पहुंच जाती है, यानी ये आम शराब के मुकाबले काफी मीठी होती हैं.

फ्लेवर्ड वोदका और रम में भी मिलती है चीनी

बाजार में मिलने वाली फ्लेवर्ड वोदका और फ्लेवर्ड रम में भी थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाई जाती है. इन्हें फ्लेवर्ड लिकर कहा जाता है, जो असली लिकुअर से अलग होती हैं, क्योंकि इनमें चीनी की मात्रा कम रखी जाती है. इनका बेस आमतौर पर वोदका या व्हाइट रम होता है, जिसमें फलों का एक्सट्रैक्ट और थोड़ी-सी चीनी मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है.

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क्या शराब भी महंगी होगी

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीनी महंगी होने से क्या शराब की कीमतें भी बढ़ेंगी. दरअसल, भारत में ज्यादातर देसी और अंग्रेजी शराब गन्ने के शीरे यानी मोलासेज से बनाई जाती है, जो चीनी बनाते वक्त बचने वाला बाय-प्रोडक्ट है. यह सीधे बाजार में बिकने वाली रिफाइंड चीनी से अलग होता है, इसलिए चीनी की कीमत बढ़ने का असर मोलासेज पर सीधे तौर पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता, जितना आम उपभोक्ता की रसोई पर पड़ता है.

लेकिन जिन ड्रिंक्स में सीधे रिफाइंड चीनी मिलाई जाती है, जैसे लिकुअर और फ्लेवर्ड शराब, उन पर असर पड़ने की संभावना जरूर बनती है. ऐसी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसका बोझ आगे चलकर ग्राहकों पर भी डाला जा सकता है. हालांकि शराब की कीमतें राज्य सरकारों के टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से भी तय होती हैं, इसलिए सिर्फ चीनी की कीमत बढ़ने से पूरे बाजार में शराब का दाम बढ़ना जरूरी नहीं है. फिलहाल कंपनियों और शराब बेचने वाले विभागों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं आया है.

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