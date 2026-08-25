Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच

जब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच

लाखों साल पहले ऐसे बचता था खाना, बिना फ्रिज महीनों तक कैसे फ्रेश रहता था खाना. आदिमानव का वो हैरान करने वाला सीक्रेट तरीका, जो आज के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर और साइंस को भी कड़ी टक्कर देता है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 25 Aug 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

आज हमारे घरों में खाना खराब न हो, इसके लिए फ्रिज एक जरूरी चीज बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब फ्रिज तो दूर, बिजली तक नहीं थी, तब आदिमानव अपना खाना कैसे सुरक्षित रखते थे? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस दौर के इंसानों ने प्रकृति की मदद से ही ऐसे तरीके खोज निकाले थे, जो आज भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं. विज्ञान और इतिहासकारों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है, और इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा.

बर्फ और ठंडी जगहों का इस्तेमाल

आदिमानव सबसे पहले प्रकृति में मौजूद ठंडी जगहों का सहारा लेते थे. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग बर्फ और बर्फीली गुफाओं में खाना रख देते थे. ठंडे तापमान की वजह से मांस और दूसरी खाने की चीजें जल्दी खराब नहीं होती थीं. यहां तक कि कुछ समुदाय जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर उसमें खाना दबा देते थे, क्योंकि जमीन के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले हमेशा ठंडा और स्थिर रहता है.

धूप में सुखाना 

खाने को सुरक्षित रखने का एक और आसान तरीका था, उसे धूप में सुखाना. आदिमानव मांस, मछली और फलों को पतले टुकड़ों में काटकर धूप में या आग के पास सुखा देते थे. ऐसा करने से खाने में मौजूद पानी की मात्रा कम हो जाती थी, जिस वजह से बैक्टीरिया और फफूंद पनप नहीं पाते थे. यही तरीका आज भी सूखे मेवे, पापड़ और अचार बनाने में इस्तेमाल होता है.

नमक का इस्तेमाल

नमक की खोज के बाद आदिमानव को खाना सुरक्षित रखने का एक बेहद कारगर तरीका मिल गया. मांस के टुकड़ों पर भारी मात्रा में नमक लगाकर रखने से उसमें मौजूद नमी बाहर निकल जाती थी, जिससे बैक्टीरिया के पनपने की संभावना खत्म हो जाती थी. इस तरीके को साल्टिंग कहा जाता है, और यह तरीका इतना असरदार साबित हुआ कि आज भी अचार, नमकीन मछली और कई तरह के मसालेदार खाने बनाने में इसका इस्तेमाल होता है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में आज WFH, इस शहर के नीचे किस नदी को किया गया था दफन?

धुएं से खाने को बचाना

आग की खोज के बाद आदिमानव ने एक और तरीका खोजा, धुएं में खाना सुखाना. मांस के टुकड़ों को आग के ऊपर टांगकर धीमी आंच के धुएं में रखा जाता था. इससे न सिर्फ खाने का पानी सूख जाता था, बल्कि धुएं में मौजूद कुछ तत्व खाने को खराब करने वाले बैक्टीरिया को भी रोकते थे. यह तरीका मांस को हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक सुरक्षित रखने में मदद करता था.

दलदल की गहराई

वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हजारों साल पहले आदिमानव मांस को खराब होने से बचाने के लिए उसे पीट बॉग्स यानी एक खास तरह के दलदल के पानी में डुबो कर रख देते थे. यह कोई आम दलदल नहीं होता था. इस दलदल के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती थी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता था और इसमें खास तरह का एसिड पाया जाता था.  वैज्ञानिकों को यूरोप के कई देशों में इस तरह के दलदलों से हजारों साल पुराना मांस और मक्खन मिला है, जो आज भी काफी हद तक सुरक्षित स्थिति में था.

यह भी पढ़ें: समुद्र का पानी खारा, फिर क्यों नमकीन नहीं होतीं बारिश का बूंदें?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Ancient Food Preservation Techniques
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच
जब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच
जनरल नॉलेज
प्याज के दाम ने कब-कब गिराई सरकार? जान लें देश का सियासी मिजाज
प्याज के दाम ने कब-कब गिराई सरकार? जान लें देश का सियासी मिजाज
जनरल नॉलेज
50 किलो प्याज खरीद लिया तो क्या उठा ले जाएगी पुलिस, जानें नियम?
50 किलो प्याज खरीद लिया तो क्या उठा ले जाएगी पुलिस, जानें नियम?
जनरल नॉलेज
गुरुग्राम में आज WFH, इस शहर के नीचे किस नदी को किया गया था दफन?
गुरुग्राम में आज WFH, इस शहर के नीचे किस नदी को किया गया था दफन?
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget