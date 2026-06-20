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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब आसमान में ट्रैफिक ही नहीं फिर हवाई जहाज में क्यों होता है हॉर्न?

जब आसमान में ट्रैफिक ही नहीं फिर हवाई जहाज में क्यों होता है हॉर्न?

क्या आपको पता है कि आपकी कार, ट्रेन या अन्य गाड़ियों की तरह हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है. लेकिन इसका काम एकदम अलग होता है और नॉर्मल गाड़ियों की तरह से काम नहीं करता है. चलिए जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Jun 2026 06:47 AM (IST)
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सड़क पर दौड़ने वाली बाइक और कार से लेकर पटरियों पर भागने वाली ट्रेन तक, हर छोटे-बड़े वाहन में हॉर्न जरूर लगा होता है. जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों या फिर लोगों को साइड में करने के लिए होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान में कोई ट्रैफिक ही नहीं होता है, न कोई पैदल चलने वाला होता है तो फिर लाखों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में हॉर्न की क्या जरूरत है. यह सवाल जितना अजीब है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है. चलिए जानें.

जहाज में हॉर्न का क्या काम?

ये बात तो सही है कि जब आसमान में कोई ट्रैफिक नहीं होता है तो फिर हवाई जहाज में हॉर्न का क्या काम. लेकिन हवाई जहाज में हॉर्न के काम करने का तरीका हमारी आपकी कार या फिर बसों की तरह से नहीं होता है और न ही कभी आसमान में हवाई जहाज का हॉर्न बजाया जाता है. इस हॉर्न का असली काम तब शुरू होता है जब हवाई जहाज जमीन यानि एयरपोर्ट के रनवे या हैंगर में खड़ा होता है. दरअसल यह एक खास तरीके का कम्युनिकेशन टूल होता है, जिसका इस्तेमाल केवल ग्राउंड स्टाफ और पायलट के बीच तालमेल बिठाने के लिए होता है.

कॉकपिट के खास बटन पर लिखे GND का क्या है मतलब?

हवाई जहाज के कॉकपिट के कंट्रोल पैनल में एक खास बटन होता है, जिसपर GND लिखा होता है, जिसका पूरा नाम ग्राउंड होता है. जब भी पायलट को जमीन पर मौजूद किसी इंजीनियर मैकेनिक या ग्राउंड क्रू से संपर्क करना होता है, तो वह इस बटन को दबा देता है. बटन दबाते ही हवाई जहाज के आगे वाले पहियों के पास लगा एक लाउडस्पीकर जैसा डिवाइस तेज आवाज निकालता है. इस हॉर्न की आवाज को सुनकर रवने पर काम करने वाले कर्मचारी यह समझ जाते हैं कि पायलट उनसे कुछ कहना चाहता है.

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एयरपोर्ट के शोर के बीच अलर्ट करने की तकनीक

हवाई अड्डे के रनवे पर हमेशा जहाजों के बड़े इंजनों की वजह से तेज शोर-शराबा होता है. वहां पर काम करने वाले सभी इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ कानों में भारी हेडफोन पहने रहते हैं, ताकि उनक कानों को कोई नुकसान न पहुंचे. इतने भारी शोर के बीच अगर कॉकपिट में बैठे पायलट को नीचे खड़े मैकेनिक से कोई जरूरी बात करनी हो, तो नॉर्मल आवाज में चिल्लाना बेकार होता है. ऐसे माहौल में मैकेनिक हॉर्न इतनी तीखी और तेज धवनि निकालता है कि हेडफोन पहनने के बाद भी कर्मचारी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं.

आपातकालीन स्थिति में खुद बज जाता है हॉर्न

हवाई जहाज का यह हॉर्न सिर्फ पायलट के दबाने पर नहीं बजता है, बल्कि इसमें एक ऑटोमैटिक एडवांस अलार्म सिस्टम होता है. जब हवाई जहाज जमीन पर खड़ा हो और उसके अंदरूनी किसी हिस्से में सिस्टम या इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए या आग लगने का खतरा हो तो यह हॉर्न अपने आप बजने लगता है. सबसे खास बात यह है कि जहाज में होने वाली अलग-अलग खराबियों के लिए इस हॉर्न की आवाज और टोन एकदम अलग होती है. इससे बाहर खड़े इंजीनियर्स को बिना समय गंवाए यह पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है.

उड़ते विमान में क्यों बंद हो जाता है हॉर्न कनेक्शन?

हवाई जहाज के इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जमीन पर ही हो सके. जैसे ही जहाज रनवे से टेकऑफ करता है, यह सिस्टम पूरी तरह से डिएक्टिवेट यानि बंद हो जाता है. ताकि आसमान में सफर के दौरान गलती से भी यह बटन न दब जाए और पायलट या क्रू का ध्यान न भटके. आसमान में पायलट दूसरे जहाजों से संपर्क के लिए रेडियो कम्युनिकेशन और रडार का इस्तेमाल करते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 06:47 AM (IST)
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