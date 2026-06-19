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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजखाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?

खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?

आप जब भी किसी खाली कमरे में या खाली घर में जाते होंगे तो नोटिस किया होगा कि आपकी आवाज तेजी से गूंजती है. इसे कई लोग भूतिया भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चलिए इसकी वजह जानते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 19 Jun 2026 06:58 PM (IST)
आप जब भी किसी खाली कमरे में या खाली घर में जाते होंगे तो नोटिस किया होगा कि आपकी आवाज तेजी से गूंजती है. इसे कई लोग भूतिया भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चलिए इसकी वजह जानते हैं.

जब भी हम किसी खाली कमरे में कदम रखते हैं तो वहां हमारी आवाज सामान्य आवाज की तरह गूंजने लगती है. जरा सा खांसने या फिर पैर खटकाने पर भी ऐसा लगता है कि कमरे दीवारें सुर में सुर मिला रही हों. बहुत लोग इस अनुभव को थोड़ा डरावना या रहस्यमयी मान लेते हैं, लेकिन असल में यह कोई जादुई या भूतिया बात नहीं, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का अनोखा नियम काम करता है, चलिए जानते हैं.

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जब भी हम किसी बंद खाली जगह पर खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि हवा में तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है. यह बिल्कुल खाली कमरे में इन ध्वनि तरंगों के रास्ते को रोकने या टोकने वाला कोई नहीं होता है.
जब भी हम किसी बंद खाली जगह पर खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि हवा में तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है. यह बिल्कुल खाली कमरे में इन ध्वनि तरंगों के रास्ते को रोकने या टोकने वाला कोई नहीं होता है.
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कमरे की एकदम सपाट और ठोस दीवारें, फर्श और छत इन तरंगों के लिए किसी शीशे की तरह काम करते हैं. जैसे ही आवाज इनसे टकराती है, वह तुरंत पलटकर वापस हमारे कानों की तरफ दौड़ पड़ती है. रास्ते में कोई रुकावट न होने से यह आवाज बार-बार टकराती है और गूंजने लगती है.
कमरे की एकदम सपाट और ठोस दीवारें, फर्श और छत इन तरंगों के लिए किसी शीशे की तरह काम करते हैं. जैसे ही आवाज इनसे टकराती है, वह तुरंत पलटकर वापस हमारे कानों की तरफ दौड़ पड़ती है. रास्ते में कोई रुकावट न होने से यह आवाज बार-बार टकराती है और गूंजने लगती है.
Published at : 19 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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