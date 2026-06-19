एक्सप्लोरर
खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?
आप जब भी किसी खाली कमरे में या खाली घर में जाते होंगे तो नोटिस किया होगा कि आपकी आवाज तेजी से गूंजती है. इसे कई लोग भूतिया भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चलिए इसकी वजह जानते हैं.
जब भी हम किसी खाली कमरे में कदम रखते हैं तो वहां हमारी आवाज सामान्य आवाज की तरह गूंजने लगती है. जरा सा खांसने या फिर पैर खटकाने पर भी ऐसा लगता है कि कमरे दीवारें सुर में सुर मिला रही हों. बहुत लोग इस अनुभव को थोड़ा डरावना या रहस्यमयी मान लेते हैं, लेकिन असल में यह कोई जादुई या भूतिया बात नहीं, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का अनोखा नियम काम करता है, चलिए जानते हैं.
1/10
2/10
Published at : 19 Jun 2026 06:58 PM (IST)
Tags :Voice Echoes Empty Room Speed Of Sound
जनरल नॉलेज
10 Photos
खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?
जनरल नॉलेज
10 Photos
सड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कपड़े में जेब लगाने का चलन कब से शुरू हुआ, जब नहीं थी पॉकेट तब पैसे कैसे रखते थे लोग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश, जानिए क्यों होता है ऐसा- कैसे काम करता है ये सिस्टम
जनरल नॉलेज
10 Photos
भारत में कितने तरह का होता है मानसून? हमेशा केरलम से ही क्यों होती है इसकी एंट्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
मई-जून में ही क्यों पड़ती है गर्मी, क्या सूरज दादा को पता है नीचे कौनसा महीना चल रहा है? यहां जानिए
जनरल नॉलेज
8 Photos
चमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
कौन हैं यूएन में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने वाली अनुपमा सिंह, इन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
जनरल नॉलेज
दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?
जनरल नॉलेज
Explained: 145 करोड़ आबादी पर सिर्फ 13,500 ट्रेनें! क्या बिहार में टिकट कटने से सुलझेगा मसला?
जनरल नॉलेज
क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?
जनरल नॉलेज
10 Photos
सड़कों की कोडिंग क्या है और यह कैसे करती है काम, इससे कैसे आसान हो जाता है सफर?
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion