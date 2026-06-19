खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज, सामान भरते ही कैसे छा जाता है सन्नाटा?

कमरे की एकदम सपाट और ठोस दीवारें, फर्श और छत इन तरंगों के लिए किसी शीशे की तरह काम करते हैं. जैसे ही आवाज इनसे टकराती है, वह तुरंत पलटकर वापस हमारे कानों की तरफ दौड़ पड़ती है. रास्ते में कोई रुकावट न होने से यह आवाज बार-बार टकराती है और गूंजने लगती है.