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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या किसी देश के राष्ट्रपति की दूसरे देश में हो सकती है गिरफ्तारी, क्या है इंटरनेशन लॉ?

क्या किसी देश के राष्ट्रपति की दूसरे देश में हो सकती है गिरफ्तारी, क्या है इंटरनेशन लॉ?

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण या पद छोड़ने के बाद ही कार्रवाई संभव है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति में किसी भी देश के शीर्ष नेता की सुरक्षा और उनके अधिकार सबसे महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कानूनी तौर पर कोई मुल्क किसी दूसरे देश के वर्तमान राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, किसी भी देश के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष को पूर्ण राजनयिक संरक्षण प्राप्त होता है. जब तक कोई व्यक्ति अपने पद पर आसीन है, उसे बिना वैश्विक सर्वसम्मति के बंदी बनाना या गिरफ्तार करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है.

वैश्विक शांति की बुनियाद

दूसरे विश्वयुद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया में स्थिरता और शांति स्थापित करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी. अक्टूबर 1945 में लागू किए गए यूएन चार्टर ने सभी सदस्य देशों के लिए एक कड़ा कानून बनाया. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े युद्ध की आशंका को खत्म करना और सभी देशों को अपनी सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए बाध्य करना था.

संप्रभुता और सम्मान का नियम

अंतरराष्ट्रीय कानून का सबसे पहला सिद्धांत इम्युनिटी यानी राजनयिक छूट का है. इसके तहत किसी भी मुल्क के कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को विदेशी अदालतों और पुलिस की कानूनी कार्रवाई से पूरी सुरक्षा मिलती है. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी ताकतवर देश अपने घरेलू कानूनों का गलत इस्तेमाल करके दूसरे स्वतंत्र देश के मामलों में दखल न दे सके और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान बना रहे.

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यूएन चार्टर का आर्टिकल 2(4)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2(4) किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक आजादी की रक्षा करता है. यह स्पष्ट निर्देश देता है कि कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे राष्ट्र पर न तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और न ही बल प्रयोग की धमकी दे सकता है. अगर कोई देश किसी विदेशी राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय संधि का गंभीर उल्लंघन माना जाता है.


क्या किसी देश के राष्ट्रपति की दूसरे देश में हो सकती है गिरफ्तारी, क्या है इंटरनेशन लॉ?

किन अपवादों में गिरफ्तारी संभव?

हालांकि, कानून में कुछ ऐसे विशेष हालात तय किए गए हैं जहां यह सुरक्षा कवच लागू नहीं होता. पहला अपवाद यह है कि जब संबंधित व्यक्ति अपने पद से हट जाता है या पूर्व राष्ट्रपति बन जाता है, तब उस पर लगे आरोपों की जांच हो सकती है. दूसरा रास्ता यह है कि यदि कोई देश खुद अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दे और उनकी राजनयिक सुरक्षा को आधिकारिक रूप से वापस ले ले.

अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिकार

एक और बड़ा अपवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं से जुड़ा है. यदि किसी राष्ट्राध्यक्ष पर युद्ध अपराध, मानवसंहार या मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध करने के पक्के सबूत मिलते हैं, तो वैश्विक न्यायाधिकरण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है. ऐसी स्थिति में सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकते हैं.

सुरक्षा परिषद और स्व-रक्षा का नियम

यूएन चार्टर के तहत केवल दो ही परिस्थितियों में बल प्रयोग की अनुमति दी जाती है. पहला, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे. दूसरा, आर्टिकल 51 के तहत यदि किसी देश पर सीधे तौर पर हमला हुआ हो, तो उसे अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कदम उठाने का पूरा कानूनी अधिकार मिलता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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