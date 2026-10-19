क्या किसी देश के राष्ट्रपति की दूसरे देश में हो सकती है गिरफ्तारी, क्या है इंटरनेशन लॉ?

अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति में किसी भी देश के शीर्ष नेता की सुरक्षा और उनके अधिकार सबसे महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कानूनी तौर पर कोई मुल्क किसी दूसरे देश के वर्तमान राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, किसी भी देश के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष को पूर्ण राजनयिक संरक्षण प्राप्त होता है. जब तक कोई व्यक्ति अपने पद पर आसीन है, उसे बिना वैश्विक सर्वसम्मति के बंदी बनाना या गिरफ्तार करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है.

वैश्विक शांति की बुनियाद

दूसरे विश्वयुद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया में स्थिरता और शांति स्थापित करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी. अक्टूबर 1945 में लागू किए गए यूएन चार्टर ने सभी सदस्य देशों के लिए एक कड़ा कानून बनाया. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े युद्ध की आशंका को खत्म करना और सभी देशों को अपनी सीमाओं के भीतर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए बाध्य करना था.

संप्रभुता और सम्मान का नियम

अंतरराष्ट्रीय कानून का सबसे पहला सिद्धांत इम्युनिटी यानी राजनयिक छूट का है. इसके तहत किसी भी मुल्क के कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को विदेशी अदालतों और पुलिस की कानूनी कार्रवाई से पूरी सुरक्षा मिलती है. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी ताकतवर देश अपने घरेलू कानूनों का गलत इस्तेमाल करके दूसरे स्वतंत्र देश के मामलों में दखल न दे सके और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान बना रहे.

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यूएन चार्टर का आर्टिकल 2(4)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2(4) किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक आजादी की रक्षा करता है. यह स्पष्ट निर्देश देता है कि कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे राष्ट्र पर न तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और न ही बल प्रयोग की धमकी दे सकता है. अगर कोई देश किसी विदेशी राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय संधि का गंभीर उल्लंघन माना जाता है.





किन अपवादों में गिरफ्तारी संभव?

हालांकि, कानून में कुछ ऐसे विशेष हालात तय किए गए हैं जहां यह सुरक्षा कवच लागू नहीं होता. पहला अपवाद यह है कि जब संबंधित व्यक्ति अपने पद से हट जाता है या पूर्व राष्ट्रपति बन जाता है, तब उस पर लगे आरोपों की जांच हो सकती है. दूसरा रास्ता यह है कि यदि कोई देश खुद अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दे और उनकी राजनयिक सुरक्षा को आधिकारिक रूप से वापस ले ले.

अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिकार

एक और बड़ा अपवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं से जुड़ा है. यदि किसी राष्ट्राध्यक्ष पर युद्ध अपराध, मानवसंहार या मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध करने के पक्के सबूत मिलते हैं, तो वैश्विक न्यायाधिकरण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है. ऐसी स्थिति में सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकते हैं.

सुरक्षा परिषद और स्व-रक्षा का नियम

यूएन चार्टर के तहत केवल दो ही परिस्थितियों में बल प्रयोग की अनुमति दी जाती है. पहला, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे. दूसरा, आर्टिकल 51 के तहत यदि किसी देश पर सीधे तौर पर हमला हुआ हो, तो उसे अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कदम उठाने का पूरा कानूनी अधिकार मिलता है.

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