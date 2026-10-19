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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसी राज्य में कैसे होता है हाई कोर्ट का सेटअप, क्या है प्रोसेस?

किसी राज्य में कैसे होता है हाई कोर्ट का सेटअप, क्या है प्रोसेस?

Jammu and Kashmir High Court: हाल ही में लेह में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बेंच का उद्घाटन किया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि हाई कोर्ट का सेटअप कैसे किया जाता है और पूरी प्रक्रिया क्या है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 19 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लेह में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट पीठ का उद्घाटन किया।
  • संविधान उच्च न्यायालयों की स्थापना, संरचना और पीठों का प्रावधान करता है।
  • राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
  • न्यायाधीश भारतीय नागरिक, दस वर्ष न्यायिक अनुभव व 62 वर्ष आयु सीमा रखते हैं।

Jammu and Kashmir High Court: रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने लेह में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बेंच का उद्घाटन किया. इसके बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना और व्यवस्था कैसे की जाती है? 

संविधान उनके निर्माण, संरचना, न्यायिक नियुक्ति और प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए रूपरेखा देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में देशभर में 25 हाई कोर्ट कम कर रहे हैं. 

हाई कोर्ट के लिए संवैधानिक ढांचा 

इसका प्रावधान संविधान के भाग VI मैं दिखाई देता है, खास तौर से अनुच्छेद 214 से 231 तक. यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थापना, शक्तियों और नियुक्तियों को संबोधित करता है. अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा. हालांकि अनुच्छेद 231 संसद को कानून के जरिए से दो या दो से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार देता है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है.

हाई कोर्ट के मुख्य सीट के अलावा किसी दूसरे शहर में एक नई पीठ स्थापित की जा सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह से नया हाईकोर्ट बनाने के बजाय मौजूदा अदालत की एक पीठ से संबंधित है. 


किसी राज्य में कैसे होता है हाई कोर्ट का सेटअप, क्या है प्रोसेस?

न्यायालय की संरचना और शक्ति 

अनुच्छेद 216 में यह कहा गया है कि हर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे दूसरे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना जरूरी समझे. सभी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है. यह मुकदमे की मात्रा और हर अदालत की जरूरत के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. 

मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति 

भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं. दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं.

व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली उम्मीदवारों की सिफारिश करने में बड़ी भूमिका निभाती है. कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं. यह राष्ट्रपति द्वारा दी गई अंतिम मंजूरी के साथ केंद्र सरकार को सिफारिश भेजता है. इस वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायाधीश के पद ग्रहण करने से पहले संवैधानिक परामर्श और सिफारिशें शामिल होती हैं.


किसी राज्य में कैसे होता है हाई कोर्ट का सेटअप, क्या है प्रोसेस?

योग्यता और सेवानिवृत्ति आयु 

हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए. उन्हें दो पेशेवर जरूरतों में से एक को भी पूरा करना होगा. भारत में कम से कम 10 सालों तक न्यायिक कार्यालय में रहना या कम से कम 10 सालों की लगातार अवधि के लिए एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में वकील के रूप में अभ्यास करना. 

हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 साल की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं. यह पात्रता जरूरत राज्य की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त लोगों के लिए नागरिकता और पेशेवर अनुभव के मानक स्थापित करती हैं.

यह भी पढ़ें: बिना गोली लगे कैसे झुलसा टाइगर का हाथ, कैसे असर करता है गन पाउडर?

शपथ, फंडिंग और प्रशासनिक अधिकार

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रशासित पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं. यह व्यवस्था औपचारिक रूप से न्यायिक जिम्मेदारियां कि उनकी धारणा को चिन्हित करती है.

एक हाई कोर्ट के प्रशासनिक खर्च, उसके जजों के वेतन और भत्ते के साथ, राज्य के फंड से वसूले जाते है. हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद जज को दिए जाने वाली पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है. यह अंतर अदालत संचालन और वर्तमान न्यायिक सेवा के वित्त पोषण को सेवानिवृत्ति पेंशन से अलग करता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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