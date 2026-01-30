हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?

पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?

पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी पर की गई दया वीरता की मिसाल बनी, लेकिन राजनीति में वही दया घातक साबित हुई. आइए जानें कि पृथ्वीराज चौहान की कौन सी चूक उन पर भारी पड़ी.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो उस समय सही लगते हैं, लेकिन बाद में पूरे युग की दिशा बदल देते हैं. पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बार-बार जीवनदान दिया, लेकिन यही दया अंत में उनके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई. सवाल आज भी कायम है कि क्या यह उदारता थी या रणनीतिक चूक?

तराइन की लड़ाइयों से जुड़ी कहानी

12वीं सदी के अंत में उत्तर भारत की राजनीति बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी. पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे, जबकि मुहम्मद गोरी पश्चिमोत्तर सीमाओं से बार-बार आक्रमण कर रहा था. 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने गोरी को करारी शिकस्त दी. इसी युद्ध के बाद गोरी को छोड़ दिए जाने की कहानी सामने आती है, जो आगे चलकर इतिहास और लोककथाओं का हिस्सा बन गई.

राजपूत युद्ध परंपरा और सम्मान का नियम

उस दौर में राजपूत शासकों के लिए युद्ध केवल जीत-हार नहीं, बल्कि मर्यादा और धर्म से जुड़ा मामला था. प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, निहत्थे, घायल या भागते हुए शत्रु पर वार करना अधर्म माना जाता था. लोककथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने इसी क्षत्रिय परंपरा का पालन करते हुए मुहम्मद गोरी को मारने के बजाय छोड़ दिया.

16 बार माफी की बात कहां से आई?

लोककथाओं और वीरगाथाओं में दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 16 या 17 बार माफ किया. हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस संख्या को प्रतीकात्मक मानते हैं. प्रमाणिक इतिहास मुख्य रूप से दो बड़ी लड़ाइयों 1191 और 1192 का ही उल्लेख करता है. बार-बार माफी की कथा लोगों के बीच नैतिक संदेश और नाटकीय प्रभाव के लिए प्रचलित हुई.

गोरी को कम आंकना पड़ा भारी

इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती गोरी को स्थायी खतरा न मानना थी. पहली हार के बाद गोरी अफगानिस्तान लौट गया, लेकिन वहां उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया. उसने राजपूत युद्ध पद्धति को समझा और नई रणनीति के साथ वापसी की.

दूसरी लड़ाई और सत्ता का पलटाव

1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में परिस्थितियां बदल चुकी थीं. गोरी ज्यादा संगठित सेना और नई रणनीति के साथ आया. इस बार पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और वे बंदी बना लिए गए. यही वह मोड़ था, जिसे उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़ा बदलाव माना जाता है.

एक फैसला, दूरगामी असर

पृथ्वीराज चौहान की उदारता आज भी सम्मान के साथ याद की जाती है, लेकिन इतिहास यह भी सिखाता है कि हर युद्ध में दुश्मन की मानसिकता और मंशा को समझना जरूरी होता है. यही चूक उनके राज्य और भविष्य पर भारी पड़ी.

यह भी पढ़ें: Budget 2026: सिर्फ 1991 के बजट को ही क्यों माना जाता है टर्निंग पॉइंट, बाकी बजट में क्यों नहीं हुआ ऐसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Prithviraj Chauhan Muhammad Ghori Battle Of Tarain Battle Of Tarain 1191
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
विश्व
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
नौकरी
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
नौकरी
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget