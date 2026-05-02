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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSeawater Drinking: डायरेक्ट क्यों नहीं पी सकते समुद्र का पानी, जानें इंसानी शरीर पर क्या पड़ेगा असर?

Seawater Drinking: डायरेक्ट क्यों नहीं पी सकते समुद्र का पानी, जानें इंसानी शरीर पर क्या पड़ेगा असर?

Seawater Drinking: धरती का 97% हिस्सा महासागर ही है. इसके बावजूद भी हम समुद्री पानी नहीं पी सकते. आइए जानते हैं क्या है वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 May 2026 08:49 AM (IST)
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  • समुद्री पानी में 3.5% नमक होता है, जो किडनी संसाधित नहीं कर सकती।
  • ज्यादा नमक शरीर की कोशिकाओं से पानी खींचकर डिहाइड्रेशन बढ़ाता है।
  • लगातार सेवन से किडनी पर दबाव पड़ता है, संभवतः काम करना बंद कर देती हैं।
  • हाइपरनेट्रेमिया, पाचन संबंधी समस्याएं और हानिकारक सूक्ष्मजीव भी मौजूद हो सकते हैं।

Seawater Drinking: पृथ्वी का लगभग 97% पानी महासागरों में पाया जाता है. इस वजह से ऐसा लग सकता है कि पीने के लिए काफी सारा पानी मौजूद है. लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नमक होता है. इतने ज्यादा नमक को इंसान का शरीर बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता.

ज्यादा नमक इसे बनाता है खतरनाक 

समुद्री पानी में लगभग 3.5% नमक होता है. हमारी किडनी सिर्फ दो प्रतिशत तक नमक वाले तरल पदार्थ को ही प्रोसेस कर सकती है. यह बेमेल स्थित एक गंभीर समस्या पैदा करती है. समुद्री पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट करने के बजाय सर्वाइवल मोड में डाल देता है.

गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या 

समुद्री पानी पीने से असल में आपको और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है. ज्यादा नमक से छुटकारा पाने के लिए आपका शरीर अपनी ही कोशिकाओं से पानी खींच लेता है. इसलिए भले ही आप तरल पदार्थ पी रहे हों लेकिन आपका शरीर इस्तेमाल करने लायक पानी खो रहा होता है. इससे आपको और ज्यादा प्यास लगती है और आप कमजोर महसूस करते हैं.

किडनी पर काफी ज्यादा दबाव 

इतने ज्यादा नमक को बाहर निकालने की कोशिश में आपकी किडनी को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है. अगर आप लगातार समुद्री पानी पीते रहते हैं तो उन पर इतना ज्यादा बोझ पड़ सकता है कि वे आखिरकार काम करना बंद कर सकती हैं. एक बार जब किडनी का काम रुक जाता है तो स्थिति जानलेवा बन सकती है. 

हाइपरनेट्रेमिया का खतरा 

खून में नमक की मात्रा ज्यादा होने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं. इसकी वजह से भ्रम, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन और गंभीर मामलों में दौरे भी पड़ सकते हैं. यह शरीर के सामान्य तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के कामों को बाधित करता है.

पाचन संबंधी परेशानी 

समुद्री पानी में मैग्नीशियम सल्फेट जैसे खनिज होते हैं. यह प्राकृतिक रेचक का काम करते हैं. इससे दस्त लग सकते हैं. जिस वजह से शरीर से और भी ज्यादा तरल पदार्थ निकल जाते हैं और डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है. 

नमक के अलावा समुद्री पानी में हानिकारक सूक्ष्मजीव और प्रदूषण भी हो सकते हैं. पानी को उबालने से बैक्टीरिया तो मर सकते हैं लेकिन इससे नमक नहीं निकलता. इस वजह से यह पीने के लिए अभी भी असुरक्षित ही रहता है.

यह भी पढ़ें: चिकन नेक तक अंडरवॉटर ट्यूब टनल बनाएगा भारत, जानें एक किमी रोड बनाने में कितना लगेगा पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 08:49 AM (IST)
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DEHYDRATION Seawater Drinking Salt Water Effects
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