ईरान से सड़क से क्रूड ऑयल मंगाएगा पाकिस्तान, क्या भारत को भी मिलेगा इसका फायदा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत को अप्रत्यक्ष रूप से तेल कीमतों में कमी का लाभ मिल सकता है.

मध्य पूर्व में जारी भारी भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री नाकेबंदी के बीच पाकिस्तान ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब पाकिस्तान समुद्री रास्तों के बजाय सीधे सड़क मार्ग से ईरान से कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति और आर्थिक समीकरणों में एक नया मोड़ आ गया है. जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह वैकल्पिक रास्ता अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि क्या ईरान से आने वाले इस सड़क मार्ग के तेल का कोई फायदा भारत को भी मिल सकता है.

समुद्री नाकेबंदी और पाकिस्तान का नया जमीनी मार्ग

फारस की खाड़ी और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पाकिस्तान का समुद्री व्यापार बुरी तरह चरमरा गया था. कराची बंदरगाह पर हजारों व्यापारिक कंटेनर फंस गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने सड़क मार्ग से व्यापार को सक्रिय करने का फैसला लिया. पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 25 अप्रैल, 2026 को ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 के तहत छह नए जमीनी व्यापारिक रास्ते अधिसूचित किए हैं. इन रास्तों के जरिए ईरान से सीधे ट्रकों के जरिए कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद पाकिस्तान लाए जाएंगे. यह कदम मुख्य रूप से ग्वादर-गाबद और कराची से लेकर क्वेटा-टाफ्टन तक के मार्गों को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि देश में ईंधन की किल्लत को तुरंत खत्म किया जा सके.

आर्थिक संकट से उबरने की छटपटाहट

पाकिस्तान इस समय अपनी सबसे बड़ी आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है. मध्य पूर्व के संकट के कारण पाकिस्तान का जो साप्ताहिक तेल बिल पहले 300 मिलियन डॉलर (करीब 2,844 करोड़ रुपये) हुआ करता था, वह अब उछलकर 800 मिलियन डॉलर (करीब 7,585 करोड़ रुपये) प्रति सप्ताह तक पहुंच गया है. इतने भारी खर्च को उठाना पाकिस्तान के खाली खजाने के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था. इसी आर्थिक बोझ से बचने के लिए पाकिस्तान ने साल 2008 में हुए एक पुराने द्विपक्षीय समझौते को दोबारा सक्रिय किया है. इस नए जमीनी व्यापारिक ढांचे के तहत दोनों देश नकदी योग्य बैंक गारंटी के बदले सामान और कच्चे तेल का लेनदेन कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में काफी मदद मिल रही है.

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भारत को इस समझौते से क्या मिल सकता है?

भले ही यह समझौता सीधे तौर पर पाकिस्तान और ईरान के बीच हुआ है, लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे भारत को भी मिल सकते हैं. यदि पाकिस्तान सड़क मार्ग से ईरान से सस्ता कच्चा तेल मंगाने में सफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कुल मांग और कीमतों का दबाव काफी हद तक कम हो सकता है. जब वैश्विक तेल आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहती है, तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी इसका सीधा लाभ घटती कीमतों के रूप में मिलता है. इसके अलावा, ईरान के लिए अपने तेल को बाहर निकालने के नए विकल्प खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कुल उपलब्धता बढ़ती है, जो भारत के लिए हमेशा एक सकारात्मक पहलू रहा है.

भारत के सामने मौजूद बड़ी भू-राजनीतिक चुनौतियां

भले ही इस व्यापार से कुछ अप्रत्यक्ष फायदे दिख रहे हों, लेकिन भारत के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी हैं. भारत हमेशा से अंतरराष्ट्रीय नियमों और अमेरिकी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करता रहा है, जिसके चलते भारत के लिए ईरान से सीधे तेल खरीदना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा, ईरान से पाकिस्तान के जरिए भारत तक किसी भी तरह के व्यापारिक मार्ग का उपयोग करना सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा है. पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र, जहां से यह सड़क मार्ग गुजरता है, वह हमेशा से अशांत रहा है. ऐसे में लॉजिस्टिक और सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए भारत का इस रूट पर किसी भी तरह की निर्भरता बढ़ाना रणनीतिक रूप से सही नहीं माना जा सकता है.

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