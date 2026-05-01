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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChicken Neck Corridor: चिकन नेक तक अंडरवॉटर ट्यूब टनल बनाएगा भारत, जानें एक किमी रोड बनाने में कितना लगेगा पैसा?

Chicken Neck Corridor: चिकन नेक तक अंडरवॉटर ट्यूब टनल बनाएगा भारत, जानें एक किमी रोड बनाने में कितना लगेगा पैसा?

Chicken Neck Corridor: सिलीगुड़ी गलियारा यानी कि चिकन नेक पर एक टि्वन ट्यूब टनल बनाने की तैयारी की जा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी लागत लगेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 May 2026 06:45 PM (IST)
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  • ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी भारत की पहली जलमग्न सुरंग
  • पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ेगी यह आधुनिक सुरंग
  • ₹18,662 करोड़ की लागत से 6 घंटे की यात्रा 20 मिनट होगी
  • सुरक्षा और कनेक्टिविटी मजबूत करेगा यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट

Chicken Neck Corridor: भारत सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आस-पास कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली पानी के अंदर बनने वाली टि्वन ट्यूब टनल बनाने की तैयारी कर रही है. इस प्रोजेक्ट का मकसद पूर्वोत्तर तक पहुंच को पूरी तरह से बदल देना है. आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट में कितनी लगेगी लागत.

क्यों शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट? 

यह टनल नदी के उत्तरी किनारे पर गोहपुर को दक्षिणी किनारे पर नुमालीगढ़ से जोड़ेगी. 33.7 किलोमीटर तक फैले इस प्रोजेक्ट में 15.79 किलोमीटर का एक काफी बड़ा पानी के अंदर का हिस्सा शामिल है. यह इसे भारत के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक बनाता है. एक बार पूरा हो जाने पर दोनों सिरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है. यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा. 

प्रोजेक्ट की कुल लागत 

प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹18,662 करोड़ है. अगर इसे विस्तार से देखें तो इसका मतलब यह है कि इस सुरंग के 1 किलोमीटर के निर्माण की लागत लगभग ₹550 करोड़ से ₹600 करोड़ है. यह आम सड़क निर्माण की तुलना में काफी ज्यादा है. जमीन के नीचे और पानी के अंदर बनने वाली सुरंग आम हाईवे या फिर एलिवेटेड सड़कों की तुलना में तीन से चार गुना ज्यादा महंगी होती हैं. 

यह इतना महंगा क्यों है?

ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी के नीचे निर्माण करना कोई छोटा काम नहीं है. यह सुरंग नदी के तल से 32 से 57 मीटर नीचे आधुनिक टनल  बोरिंग मशीन तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई जाएगी. इसके अलावा वॉटरप्रूफिंग, दबाव झेलने की क्षमता और संरचनात्मक मजबूती की जरूरत भी होती है. इसके ऊपर हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास मार्ग जैसी सुरक्षा सुविधा निवेश को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं. 

सिलीगुड़ी गलियारा एक संकरा रास्ता है और यह मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है. यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करना न सिर्फ आम लोगों के सफर के लिए बल्कि रक्षा से जुड़े लॉजिस्टिक्स के लिए भी काफी जरूरी है. यह एक टि्वन ट्यूब टनल होगी. इसका मतलब है कि दो अलग-अलग सुरंगे एक दूसरे के समानांतर चलेंगी. हर सुरंग में दो लेन की सड़क होगी और एक में रेल की पटरियां भी होंगी. इस प्रोजेक्ट के लिए फंड सड़क परिवहन और  राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच मोटे तौर पर 80:20 के अनुपात में बांटा जाएगा.

यह भी पढ़ें:  किस राज्य के लिए सबसे ज्यादा पलायन करते हैं मजदूर, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा रोजगार?

 

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 May 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Chicken Neck Corridor Underwater Tunnel India Brahmaputra Tunnel
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