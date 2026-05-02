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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकभी भारत से सड़क के रास्ते जाते थे ईरान, जानें किन रास्तों से गुजरती थी बस और कितना था किराया?

कभी भारत से सड़क के रास्ते जाते थे ईरान, जानें किन रास्तों से गुजरती थी बस और कितना था किराया?

विगत दशकों में भारत और ईरान दोनों देशों के बीच केवल वस्तुओं और ईंधन का ही आदान-प्रदान नहीं होता था, बल्कि भौगोलिक दूरियों को मिटाता एक बेहद सुलभ जमीनी रास्ता भी सक्रिय था. आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 02 May 2026 08:20 AM (IST)
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  • 1950-70 दशक में भारत-ईरान के बीच बसें और व्यापारिक मार्ग थे.
  • इंडियामैन बस कोलकाता से लंदन तक 50 दिनों का रोमांचक सफर कराती थी.
  • ईरान भारत का बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, क्रेडिट पर तेल भी मिलता था.
  • ईरानी क्रांति के बाद यह ऐतिहासिक सड़क मार्ग और व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए.

आज के दौर में जब भारत और ईरान के बीच यात्रा की बात होती है, तो लोगों के जेहन में केवल हवाई सफर का ही ख्याल आता है. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भारत से सीधे सड़क के रास्ते ईरान और उससे भी आगे तक का सफर तय किया जा सकता था. 1950 से 1970 के दशक के बीच भारत और ईरान न केवल एक बेहद मजबूत व्यापारिक साझेदारी से जुड़े हुए थे, बल्कि इनके बीच नियमित तौर पर बसें भी चला करती थीं. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्तों से गुजरने वाली ये बसें यात्रियों को एक अलग ही रोमांच का अहसास कराती थीं. आइए इस ऐतिहासिक सड़क मार्ग, बस सेवा और इसके किराए के दिलचस्प सफरनामे को विस्तार से जानते हैं.

किन रास्तों से होते हुए पहुंच सकते थे ईरान? 

साल 1957 से 1976 के बीच भारत से ईरान होते हुए लंदन तक एक बहुत ही प्रसिद्ध और नियमित बस सेवा चलती थी, जिसे इंडियामैन के नाम से जाना जाता था. यह बस सेवा उस समय के साहसिक यात्रियों और हिप्पी आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थी. यह बस कोलकाता से अपना सफर शुरू करती थी और दिल्ली होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचती थी. इसके बाद यह बस ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य मुख्य शहरों से गुजरती हुई तुर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम होते हुए सीधे ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचती थी. यह पूरा रास्ता 'हिप्पी ट्रेल' के नाम से दुनिया भर में मशहूर था, जिसने दोनों देशों के बीच के जमीनी रास्तों को जीवंत रखा था.

पचास दिनों का सफर और किराया

यह बस सेवा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में एक चलता-फिरता होटल थी. कोलकाता से लंदन तक का यह सफर करीब 32,000 किलोमीटर लंबा होता था, जिसे पूरा करने में लगभग 50 दिनों का समय लगता था. यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष बस में सोने के लिए आरामदायक बर्थ और एक छोटी सी रसोई भी बनी हुई थी. उस समय इस पूरी यात्रा का किराया लगभग 145 पाउंड तय किया गया था. सफर के दौरान रास्ते में जितने भी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आते थे, यह बस वहां रुकती थी, ताकि यात्री आराम से घूम सकें. इस दौरान इंडियामैन के अलावा करीब 32 अन्य बस ऑपरेटर भी इसी रूट पर अपनी सस्ती बसें चलाते थे.

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व्यापारिक साझेदारी और क्रेडिट पर मिलता था तेल

सड़क मार्ग से सिर्फ बसें ही नहीं चलती थीं, बल्कि भारत और ईरान के बीच एक बहुत मजबूत व्यापारिक गलियारा भी मौजूद था. साल 1974 में हुए एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौते के बाद ईरान भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था. उस दौर में भारत अपनी जरूरत का कुल 60 से 65 प्रतिशत कच्चा तेल अकेले ईरान से ही आयात करता था. सबसे खास बात यह थी कि तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से भारत को बचाने के लिए ईरान की ओर से क्रेडिट यानी उधारी पर भी तेल देने का प्रावधान था. इस व्यापारिक सड़क मार्ग ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में उस दौर में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

बदले में भारतीय सामानों का भारी निर्यात

इस साझेदारी के तहत यह सड़क मार्ग दोतरफा व्यापार का जरिया बना हुआ था. ईरान से तेल मंगाने के बदले में भारत इसी जमीनी रास्ते और अन्य माध्यमों से सीमेंट, स्टील उत्पाद, रेलवे के डिब्बे, भारी मशीनरी और यहां तक कि मछली पकड़ने वाली नौकाएं (फिशिंग ट्रॉलर) ईरान को निर्यात करता था. इससे भारत की निर्यात आय को बहुत बड़ा सहारा मिला था. इसके अलावा ईरान ने भारत में कई बड़े निवेशों का वादा किया था, जिसमें दक्षिण भारत की लौह अयस्क परियोजना, ओडिशा का एक एल्यूमिना प्लांट और राजस्थान की नहर परियोजना शामिल थी. यह एक ऐसा अनूठा मॉडल था जिसके तहत ईरान के पैसे से भारत में बुनियादी ढांचा तैयार होता था और बदले में वहां उत्पादित माल ईरान को भेजा जाता था.

ईरानी क्रांति और ऐतिहासिक रास्ते का अंत

यह फलती-फूलती व्यापारिक और सड़क साझेदारी अचानक एक बड़े वैश्विक भू-राजनीतिक बदलाव के कारण हमेशा के लिए बंद हो गई. साल 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति और शाह के शासन के अंत के साथ ही दोनों देशों के बीच के सभी पुराने समझौते और समीकरण पूरी तरह चरमरा गए. ईरान के भीतर उपजी राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता के कारण यह सड़क मार्ग पूरी तरह ठप हो गया. इसके साथ ही सुरक्षा कारणों और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के चलते भारत से ईरान होते हुए लंदन जाने वाली बसों का पहिया भी हमेशा के लिए थम गया. आज यह रास्ता सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 May 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
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