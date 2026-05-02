भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बांग्लादेश में सब्सिडी घटने से कीमतें भारत के बराबर हुईं।

Petrol and Diesel Prices: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बावजूद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक मजबूत घरेलू आपूर्ति और सरकारी दखल ने भारतीय उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक होने वाले झटकों से बचाने में मदद की है. हालांकि पड़ोसी देशों की स्थिति एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है.

भारत में कीमतें स्थिर रखीं

भारत में ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94 -₹95 प्रति लीटर और डीजल की कीमत लगभग ₹87-₹88 प्रति लीटर है. सरकार ने वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का पूरा असर उपभोक्ताओं पर नहीं डालने का फैसला किया है.

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. पेट्रोल की कीमतें 458 के पार पहुंच गई है और डीजल 520 से ऊपर बिक रहा है. कीमतों में बार-बार हुई बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं पर भारी दबाव डाला है. हाल ही में डीजल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी.

नेपाल में ईंधन की कीमत

नेपाल में हाल ही में ईंधन की कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिली है. पेट्रोल ₹2 और डीजल ₹12 सस्ता हुआ है. हालांकि भारत की तुलना में वहां ईंधन की कुल कीमत अभी भी काफी ऊंची है. भारत से ईंधन आयात करने के बावजूद टैक्स और कीमतों से जुड़ी नीतियों में अंतर के कारण नेपाल में ईंधन की दर ऊंची बनी हुई हैं.

चीन में ईंधन की कीमत

चीन में ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं और वैश्विक औसत के करीब हैं. यहां पेट्रोल की कीमत लगभग 1.33 डॉलर प्रति लीटर है. चीन में कीमतों को तय करने का तरीका समय-समय पर वैश्विक रुझान के हिसाब से बदलता रहता है.

बांग्लादेश और भूटान

बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में कई बार बदलाव किया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी कम कर रही है. अब वहां ईंधन की कीमतें लगभग भारत के बराबर ही हैं. वहीं अगर भूटान की बात करें तो यहां ईंधन की कीमतें अभी भी थोड़ी कम हैं. इसकी मुख्य वजह भारत के साथ की गई विशेष आपूर्ति व्यवस्था है. इसी के साथ अगर श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की बात करें तो हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में 35% से लेकर 100% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

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