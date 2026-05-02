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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPetrol and Diesel Prices: भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?

Petrol and Diesel Prices: भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?

Petrol and Diesel Prices: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद भी भारत में ईंधन की कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है. आइए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 May 2026 06:54 AM (IST)
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  • बांग्लादेश में सब्सिडी घटने से कीमतें भारत के बराबर हुईं।

Petrol and Diesel Prices: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बावजूद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक मजबूत घरेलू आपूर्ति और सरकारी दखल ने भारतीय उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक होने वाले झटकों से बचाने में मदद की है. हालांकि पड़ोसी देशों की स्थिति एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है. 

भारत में कीमतें स्थिर रखीं

भारत में ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94 -₹95 प्रति लीटर और डीजल की कीमत लगभग ₹87-₹88 प्रति लीटर है. सरकार ने वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का पूरा असर उपभोक्ताओं पर नहीं डालने का फैसला किया है. 

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें 

पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. पेट्रोल की कीमतें 458 के पार पहुंच गई है और डीजल 520 से ऊपर बिक रहा है. कीमतों में बार-बार हुई बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं पर भारी दबाव डाला है. हाल ही में डीजल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी.

नेपाल में ईंधन की कीमत 

नेपाल में हाल ही में ईंधन की कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिली है. पेट्रोल ₹2 और डीजल ₹12 सस्ता हुआ है. हालांकि भारत की तुलना में वहां ईंधन की कुल कीमत अभी भी काफी ऊंची है. भारत से ईंधन आयात करने के बावजूद टैक्स और कीमतों से जुड़ी नीतियों में अंतर के कारण नेपाल में ईंधन की दर ऊंची बनी हुई हैं.

चीन में ईंधन की कीमत 

चीन में ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं और वैश्विक औसत के करीब हैं. यहां पेट्रोल की कीमत लगभग 1.33 डॉलर प्रति लीटर है. चीन में कीमतों को तय करने का तरीका समय-समय पर वैश्विक रुझान के हिसाब से बदलता रहता है. 

बांग्लादेश और भूटान 

बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में कई बार बदलाव किया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी कम कर रही है. अब वहां ईंधन की कीमतें लगभग भारत के बराबर ही हैं. वहीं अगर भूटान की बात करें तो यहां ईंधन की कीमतें अभी भी थोड़ी कम हैं. इसकी मुख्य वजह भारत के साथ की गई विशेष आपूर्ति व्यवस्था है. इसी के साथ अगर श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की बात करें तो हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में 35% से लेकर 100% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

यह भी पढ़ें: चिकन नेक तक अंडरवॉटर ट्यूब टनल बनाएगा भारत, जानें एक किमी रोड बनाने में कितना लगेगा पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 06:54 AM (IST)
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