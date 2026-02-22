हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजऑनलाइन शॉपिंग में एक ही सामान के दो अलग दाम क्यों, जानें MRP के साथ छेड़छाड़ पर क्या है सजा?

ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही सामान के दो अलग दाम क्यों, जानें MRP के साथ छेड़छाड़ पर क्या है सजा?

ऑनलाइन शॉपिंग में अलग-अलग दाम दिखना हमेशा धोखा नहीं होता है, लेकिन हर बार सही भी नहीं होता है. डायनामिक प्राइसिंग, सेलर प्रतिस्पर्धा और बैंक ऑफर कीमत बदल सकते हैं. आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

आज के बिजी लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं. कई बार लोग सुबह से शाम तक स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर दिखता है कि सुबह मोबाइल पर जो सामान 18,999 रुपये में दिखा था, शाम को वही 20,499 रुपये का दिखने लगा. हैरानी यहीं खत्म नहीं होती है. कभी सर्च पेज पर कुछ और दाम, तो प्रोडक्ट पेज पर कुछ और दाम देखने को मिलता है. ऐसे में सवाल है कि क्या यह तकनीक का खेल है या नियमों की अनदेखी? ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही सामान के अलग-अलग दाम दिखना अब आम बात है, आइए जानें कि इस पर कानून क्या कहता है.

एक ही सामान के दो दाम क्यों?

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और Flipkart खुद ज्यादातर सामान नहीं बेचते हैं, बल्कि मार्केटप्लेस की तरह काम करते हैं. यानी एक ही प्रोडक्ट कई अलग-अलग सेलर बेच सकते हैं. हर सेलर अपनी लागत, स्टॉक और मुनाफे के हिसाब से कीमत तय करता है. इसी वजह से एक ही ब्रांड और मॉडल के दो अलग दाम दिख सकते हैं. 

कई बार सर्च रिजल्ट में जो कीमत दिखती है, वो शुरुआती कीमत होती है. जैसे ही आप प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करते हैं, वहां अलग सेलर या अलग वैरिएंट की कीमत सामने आ जाती है. इससे भ्रम पैदा होता है, लेकिन यह हमेशा नियमों का उल्लंघन नहीं होता है. 

डायनामिक प्राइसिंग का असर

ई-कॉमर्स कंपनियां एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं. मांग बढ़ी तो कीमत ऊपर, स्टॉक ज्यादा हुआ तो कीमत नीचे. त्योहार, सेल, शहर की लोकेशन, यहां तक कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी असर डाल सकती है. इसे डायनामिक प्राइसिंग कहा जाता है. यही वजह है कि जो सामान सुबह सस्ता था, वह रात तक महंगा दिख सकता है. हालांकि कंपनियां यह दावा करती हैं कि यह पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन ग्राहक के लिए यह बदलाव अक्सर चौंकाने वाला होता है. 

प्लेटफॉर्म ऑफर और बैंक छूट

कई बार एक ही प्रोडक्ट पर दो कीमतें इसलिए दिखती हैं क्योंकि एक बेस प्राइस होता है और दूसरी बैंक ऑफर या एक्सचेंज के बाद की प्रभावी कीमत होती हैं. कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सबसे कम संभावित कीमत को बड़े अक्षरों में दिखाती हैं. असल भुगतान करते समय शर्तें लागू हो जाती हैं, इसलिए खरीदने से पहले ऑफर की पूरी जानकारी पढ़ना जरूरी है. 

MRP से छेड़छाड़ पर क्या कहता है कानून?

भारत में ई-कॉमर्स नियम 2020 और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 साफ कहते हैं कि कोई भी विक्रेता MRP से ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता है. अगर लिस्टिंग में दिखाई गई दोनों कीमतें MRP से कम हैं, तो यह कानूनी हो सकता है, लेकिन अगर MRP को बढ़ाकर दिखाया गया है या फर्जी स्टिकर लगाकर कीमत ज्यादा बताई गई है, तो यह कानून का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में उसका अकाउंट सस्पेंड या बंद भी हो सकता है.

डार्क पैटर्न्स से सावधान

सरकार ने हाल के वर्षों में डार्क पैटर्न्स पर भी सख्ती दिखाई है. जैसे सिर्फ 2 पीस बचे हैं दिखाकर दबाव बनाना या सस्ता प्रोडक्ट दिखाकर क्लिक कराने के बाद महंगा विकल्प सामने रखना. अगर आपको अचानक कीमत में तेज बदलाव या गुमराह करने वाली जानकारी दिखे, तो इससे सतर्क रहें. 

उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर ग्राहक को सही जानकारी पाने और अपनी पसंद से खरीदारी करने का अधिकार है. अगर आपको लगता है कि आपसे गलत कीमत वसूली गई है या MRP के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध है. ऑनलाइन शॉपिंग आसान जरूर है, लेकिन समझदारी से की जाए तो ही फायदे का सौदा बनती है. कीमत पर भरोसा करने से पहले उसकी परतें समझना अब जरूरी हो गया है. 

यह भी पढ़ें: कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
E-Commerce Rules Online Shopping Price MRP Rules India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही सामान के दो अलग दाम क्यों, जानें MRP के साथ छेड़छाड़ पर क्या है सजा?
ऑनलाइन शॉपिंग में एक ही सामान के दो अलग दाम क्यों, जानें MRP के साथ छेड़छाड़ पर क्या है सजा?
जनरल नॉलेज
Sunday Holiday: भारत में रविवार को कैसे माना गया था छुट्टी का दिन, जानें क्या थी इसकी वजह
भारत में रविवार को कैसे माना गया था छुट्टी का दिन, जानें क्या थी इसकी वजह
जनरल नॉलेज
कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?
कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?
जनरल नॉलेज
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget