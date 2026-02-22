हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?

कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?

मुगल दौर में तलवार और रिश्ते दोनों सत्ता की रणनीति का हिस्सा थे. उस दौर में मुगल राज्यों को विस्तार के लिए विवाह करते थे. आइए जानें कि इसी क्रम में अकबर का हिंदू दामाद कौन सा राजा बना था.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

मुगल इतिहास में अक्सर यह बताया जाता है कि राजपूत राजकुमारियों की शादियां मुगल दरबार में हुईं, लेकिन एक ऐसा अध्याय भी है, जहां कहानी उलटी दिशा में जाती दिखती है. तब सवाल उठता है कि क्या कभी किसी मुगल बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू शासक से किया था? और अगर किया, तो क्या उसके पीछे राजनीतिक मजबूरी थी या साम्राज्य को बचाने की रणनीति? आइए जानें. 

अकबर की राजनीति और वैवाहिक गठबंधन

अकबर 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य के शासक रहे. उन्हें एक मजबूत प्रशासक और दूरदर्शी शासक माना जाता है. उन्होंने अपने शासनकाल में कई राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध बनाए. इसका मकसद साफ था- साम्राज्य का विस्तार और राजनीतिक स्थिरता. राजपूत रियासतों के साथ रिश्ते बनाकर अकबर ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की. आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखा बाई (जिन्हें बाद में मरियम-उज-जमानी कहा गया) से विवाह इसी नीति का हिस्सा था. इससे राजपूतों और मुगलों के बीच भरोसा बढ़ा.

मेवाड़ के साथ मुगलों का संघर्ष

लेकिन मुगलों और मेवाड़ का मामला अलग था. महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था. हल्दीघाटी का युद्ध और उसके बाद का संघर्ष कई सालों तक चला. 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा अमर सिंह ने गद्दी संभाली और संघर्ष जारी रखा. मेवाड़ पूरी तरह मुगलों के नियंत्रण में नहीं आ सका. यह अकबर के लिए चुनौती बना रहा. 

कौन बना अकबर का हिंदू दामाद?

महाराणा प्रताप के निधन के बाद जब महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ की कमान संभाली, तब तक मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष की आग धधक रही थी. गद्दी पर बैठते ही अमर सिंह ने मुगल ठिकानों पर लगातार हमले तेज कर दिए. उनके आक्रामक अभियानों से मुगल सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा और मेवाड़ पर सीधी पकड़ बनाना आसान नहीं था. 

कहा जाता है कि लंबे संघर्ष और राजनीतिक दबाव के बाद हालात ऐसे बने कि समझौते का रास्ता निकाला गया. इसी संदर्भ में अकबर की ओर से संबंधों को नरम करने की कोशिश के तौर पर अपनी बेटी खानूम का विवाह अमर सिंह से कराए जाने की बात सामने आती है, जिसे उस दौर की सियासी रणनीति के रूप में देखा जाता है. 

अकबर और हिंदू शासकों से वैवाहिक संबंध

मुगल दरबार में वैवाहिक रिश्ते अक्सर राजनीतिक संतुलन का साधन बनते थे. अकबर ने अपनी मुंहबोली भतीजी बीवी मुबारक का विवाह एक प्रतिष्ठित हिंदू राजघराने में कराया था. बीवी मुबारक, अधम खान की पुत्री थीं, जिन्हें अकबर भाई का दर्जा देता था. उनका विवाह अकबर के नवरत्नों में शामिल आमेर के राजा मान सिंह से हुआ, जो मुगल सेना के प्रमुख सेनापति थे. मान सिंह को गुजरात, काबुल, बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण सूबों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

इतिहासकारों के अनुसार यह विवाह केवल निजी संबंध नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन और भरोसे को मजबूत करने का जरिया भी था. माना जाता है कि बीवी मुबारक स्वयं मान सिंह को पसंद करती थीं और अकबर की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ. इस तरह शाही रिश्तों के जरिए उस समय की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की गई.

यह भी पढ़ें: ये मुगल बादशाह था सबसे बड़ा अंधविश्वासी, हर दिन बदलता था कपड़े

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Akbar Hindu Son In Law Mewar Mughal Conflict Maharana Amar Singh Treaty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?
कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?
जनरल नॉलेज
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बस सर्विस चलती है, जानें कितना है इसका किराया?
जनरल नॉलेज
ये मुगल बादशाह था सबसे बड़ा अंधविश्वासी, हर दिन बदलता था कपड़े
ये मुगल बादशाह था सबसे बड़ा अंधविश्वासी, हर दिन बदलता था कपड़े
जनरल नॉलेज
Holi 2026: किस दिन खेली जाती है वाराणसी की मसान होली, इसमें कौन हो सकता है शामिल?
किस दिन खेली जाती है वाराणसी की मसान होली, इसमें कौन हो सकता है शामिल?
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget