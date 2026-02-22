कौन था अकबर का हिंदू दामाद, जानें मुगल बादशाह ने किस डर से करवाई थी अपनी बेटी की शादी?

मुगल इतिहास में अक्सर यह बताया जाता है कि राजपूत राजकुमारियों की शादियां मुगल दरबार में हुईं, लेकिन एक ऐसा अध्याय भी है, जहां कहानी उलटी दिशा में जाती दिखती है. तब सवाल उठता है कि क्या कभी किसी मुगल बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू शासक से किया था? और अगर किया, तो क्या उसके पीछे राजनीतिक मजबूरी थी या साम्राज्य को बचाने की रणनीति? आइए जानें.

अकबर की राजनीति और वैवाहिक गठबंधन

अकबर 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य के शासक रहे. उन्हें एक मजबूत प्रशासक और दूरदर्शी शासक माना जाता है. उन्होंने अपने शासनकाल में कई राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध बनाए. इसका मकसद साफ था- साम्राज्य का विस्तार और राजनीतिक स्थिरता. राजपूत रियासतों के साथ रिश्ते बनाकर अकबर ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की. आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखा बाई (जिन्हें बाद में मरियम-उज-जमानी कहा गया) से विवाह इसी नीति का हिस्सा था. इससे राजपूतों और मुगलों के बीच भरोसा बढ़ा.

मेवाड़ के साथ मुगलों का संघर्ष

लेकिन मुगलों और मेवाड़ का मामला अलग था. महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था. हल्दीघाटी का युद्ध और उसके बाद का संघर्ष कई सालों तक चला. 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा अमर सिंह ने गद्दी संभाली और संघर्ष जारी रखा. मेवाड़ पूरी तरह मुगलों के नियंत्रण में नहीं आ सका. यह अकबर के लिए चुनौती बना रहा.

कौन बना अकबर का हिंदू दामाद?

महाराणा प्रताप के निधन के बाद जब महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ की कमान संभाली, तब तक मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष की आग धधक रही थी. गद्दी पर बैठते ही अमर सिंह ने मुगल ठिकानों पर लगातार हमले तेज कर दिए. उनके आक्रामक अभियानों से मुगल सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा और मेवाड़ पर सीधी पकड़ बनाना आसान नहीं था.

कहा जाता है कि लंबे संघर्ष और राजनीतिक दबाव के बाद हालात ऐसे बने कि समझौते का रास्ता निकाला गया. इसी संदर्भ में अकबर की ओर से संबंधों को नरम करने की कोशिश के तौर पर अपनी बेटी खानूम का विवाह अमर सिंह से कराए जाने की बात सामने आती है, जिसे उस दौर की सियासी रणनीति के रूप में देखा जाता है.

अकबर और हिंदू शासकों से वैवाहिक संबंध

मुगल दरबार में वैवाहिक रिश्ते अक्सर राजनीतिक संतुलन का साधन बनते थे. अकबर ने अपनी मुंहबोली भतीजी बीवी मुबारक का विवाह एक प्रतिष्ठित हिंदू राजघराने में कराया था. बीवी मुबारक, अधम खान की पुत्री थीं, जिन्हें अकबर भाई का दर्जा देता था. उनका विवाह अकबर के नवरत्नों में शामिल आमेर के राजा मान सिंह से हुआ, जो मुगल सेना के प्रमुख सेनापति थे. मान सिंह को गुजरात, काबुल, बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण सूबों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

इतिहासकारों के अनुसार यह विवाह केवल निजी संबंध नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन और भरोसे को मजबूत करने का जरिया भी था. माना जाता है कि बीवी मुबारक स्वयं मान सिंह को पसंद करती थीं और अकबर की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ. इस तरह शाही रिश्तों के जरिए उस समय की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की गई.

