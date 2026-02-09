हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसेना की गाड़ियों पर स्टार क्यों जरूरी है, क्या बताते हैं ये सितारे?

सेना की गाड़ियों पर स्टार क्यों जरूरी है, क्या बताते हैं ये सितारे?

सेना की गाड़ी पर लगा स्टार भी उतना ही अहम होता है, जितना कि सेना के अफसर की वर्दी पर लगे सितारे. यही छोटा सा निशान सैन्य अनुशासन और पहचान का बड़ा सबूत बनता है.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Feb 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

सड़क पर चलते हुए जब अचानक एक सैन्य वाहन दिखता है, तो उस पर बने चमकते सितारे तुरंत ध्यान खींच लेते हैं. कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या यह वही स्टार है जो अफसर की वर्दी पर लगा होता है? या फिर इसका कोई अलग मतलब है? दरअसल, सेना की गाड़ियों पर बना यह सितारा सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पद, जिम्मेदारी और सरकारी पहचान से जुड़ा एक अहम संकेत है. चलिए समझते हैं. 

सेना की गाड़ियों पर स्टार क्यों जरूरी होता है?

भारतीय सेना के वाहनों पर बने स्टार एक खास पहचान का काम करते हैं. यह बताते हैं कि वाहन किस स्तर के अधिकारी के लिए अधिकृत है और वह आधिकारिक ड्यूटी पर है या नहीं. ये स्टार आम नागरिकों की गाड़ियों और रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य वाहनों के बीच साफ फर्क दिखाते हैं, ताकि सुरक्षा, आवाजाही और प्रोटोकॉल में कोई भ्रम न रहे.

वर्दी के स्टार और वाहन के स्टार में फर्क

वर्दी पर लगे स्टार अधिकारी की रैंक दिखाते हैं कि कौन लेफ्टिनेंट हैं, कौन मेजर या जनरल. वहीं, वाहन पर लगा स्टार उस समय वाहन के उपयोग से जुड़ा होता है. यानी अगर अधिकारी गाड़ी में मौजूद है, यूनिफॉर्म में है और ड्यूटी पर है, तभी वाहन पर स्टार लगाया जाता है. अधिकारी के उतरते ही या ऑफ-ड्यूटी होने पर स्टार हटा दिया जाता है. 

किन अधिकारियों की गाड़ियों पर लगते हैं स्टार?

सेना में कर्नल से ऊपर के अधिकारियों को वाहन पर स्टार लगाने की अनुमति होती है. ब्रिगेडियर से लेकर जनरल रैंक तक के अधिकारियों की आधिकारिक गाड़ियों पर यह व्यवस्था लागू है. इसका उद्देश्य यह है कि सुरक्षा एजेंसियां और सैन्य कर्मी तुरंत पहचान सकें कि वाहन में किस स्तर का अधिकारी मौजूद है.

कितने स्टार, किस रैंक का संकेत?

चार स्टार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी के एडमिरल और एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल के वाहनों पर होते हैं. तीन स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल की गाड़ियों पर लगाए जाते हैं. दो स्टार मेजर जनरल, रियर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल के लिए होते हैं, जबकि एक स्टार ब्रिगेडियर, कमोडोर और एयर कमोडोर की गाड़ियों पर लगाया जाता है. कई बार इनके साथ छोटा त्रिकोणीय या आयताकार झंडा भी लगा होता है, जो सेवा शाखा की पहचान बताता है.

नंबर प्लेट पर बना तीर क्या बताता है?

सैन्य वाहनों की नंबर प्लेट पर बना तीर का निशान, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है, यह दर्शाता है कि वाहन भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है. यह चिन्ह ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और आज भी सरकारी स्वामित्व की आधिकारिक पहचान माना जाता है.

यह भी पढ़ें: नोटों पर गांधी जी की एंट्री से पहले किसकी तस्वीर थी, RBI ने क्यों लिया फोटो बदलने का फैसला?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Feb 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Indian Army Vehicles Military Vehicle Star Army Car Star Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget