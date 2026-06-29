दुनिया के इस देश में अब भी सस्ता है सोना, वहां से कितनी ज्वेलरी ला सकते हैं भारत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुबई, हांगकांग में कम आयात शुल्क से सोना भारत से सस्ता।

महिलाएं ₹1 लाख, पुरुष ₹50 हजार के आभूषण शुल्क-मुक्त ला सकते हैं।

सोने के सिक्के, बिस्कुट शुल्क-मुक्त नहीं; शुल्क हेतु घोषणा अनिवार्य।

अधिक सोना लाने पर घोषणा करें, खरीद दस्तावेज साथ रखने होंगे।

Cheapest Gold: दुबई और हांगकांग जैसे देशों में सोने की कीमत कम इंपोर्ट ड्यूटी और अनुकूल टैक्स नीति की वजह से भारत की तुलना में कम बनी हुई हैं. यह अक्सर भारतीय यात्रियों को इन जगहों की यात्रा के दौरान सोना खरीदने के लिए काफी प्रोत्साहित करता है. लेकिन भारत में सोना वापस लाना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सीमा शुल्क नियम के अधीन है. यह इस बात को तय करता है कि सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना कितना सोना भारत लाया जा सकता है.

दुबई और हांगकांग में सोना सस्ता

सोना खरीदने के लिए दुबई और हांगकांग दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से हैं. उनके तुलनात्मक रूप से कम टैक्स और प्रतिस्पर्धी सोने के बाजार अक्सर भारत की तुलना में गहनों को कम महंगा बनाते हैं. खासकर जब अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत स्थिर रहती है. लेकिन इसके बावजूद भी सोने की खरीदारी के साथ लौटते समय यात्रियों को भारतीय सीमा शुल्क नियम का पालन करना पड़ता है.

भारतीय यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त सोने के आभूषण की सीमा

भारत लौटने वाले यात्री बिना सीमा शुल्क चुकाए सीमित मात्रा में सोने के आभूषण ला सकते हैं. लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शर्त है. महिला यात्रियों को सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना ज्यादा से ज्यादा ₹100000 मूल्य के 40 ग्राम सोने के गहने लाने की अनुमति है. पुरुष यात्री सीमा शुल्क लगाए बिना ₹50000 तक के कुल मूल्य के 20 ग्राम सोने के गहने ला सकते हैं.

इसी के साथ जो बच्चे लगातार 1 साल से ज्यादा समय तक विदेश में रह रहे हैं वे भी 40 ग्राम तक के शुल्क मुक्त भत्ते के पात्र हो सकते हैं. यह भी उनके रिश्ते और पात्रता के दस्तावेजी प्रमाण के अधीन है.

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शुल्क मुक्त लाभ सिर्फ आभूषण पर लागू

सीमा शुल्क छूट सिर्फ पहनने योग्य सोने के आभूषण के लिए मौजूद है. सोने के सिक्के, बिस्कुट, बार या फिर सिल्लियां शुल्क-मुक्त भत्ते के अंदर शामिल नहीं हैं. ऐसी चीजों पर भारत में लाए गए पहले ग्राम से ही सीमा शुल्क लागू हो जाता है.

शुल्क मुक्त सीमा से ज्यादा सोना ले जाने के नियम

यात्री अभी भी शुल्क-मुक्त भत्ते से ज्यादा सोना ला सकते हैं. लेकिन इसके लिए अलग से शर्तें लागू होती हैं. सीमा शुल्क नियम के मुताबिक एक यात्री सीमा शुल्क नियमों के अनुपालन के अधीन हाथ के सामान में गहन या फिर बार के साथ एक किलो तक सोना ले जा सकता है. छूट-भत्ते से हटकर किसी भी सोने को रेड चैनल के जरिए हवाई अड्डे पर घोषित किया जाना चाहिए. यहां निकासी से पहले लागू सीमा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए.

खरीद दस्तावेज तैयार रखें

तय सीमा से ज्यादा सोना ले जाने वाले यात्रियों को खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए. अधिकारी सोने की प्रमाणिकता और घोषित मूल्य को सत्यापित करने के लिए खरीद चालान के साथ शुद्धता प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं.

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