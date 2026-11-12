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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAcid Storage: जिस बोतल में रखा जाता है उसे क्यों नहीं जलाता एसिड? जानें इसकी वजह

Acid Storage: जिस बोतल में रखा जाता है उसे क्यों नहीं जलाता एसिड? जानें इसकी वजह

एसिड कई चीजों को जला सकता है, लेकिन अपनी बोतल को नहीं. जानिए कांच और प्लास्टिक के कंटेनर में इसे रखने के पीछे का विज्ञान और कौन-सा एसिड कांच को भी नुकसान पहुंचाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Nov 2026 10:44 AM (IST)
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एसिड  का नाम सुनते ही दिमाग में किसी ऐसी चीज की तस्वीर आती है, जो संपर्क में आने वाली चीजों को जला सकती है. कई तरह के एसिड त्वचा, कपड़े और दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस बोतल में एसिड रखा जाता है, वह उसी बोतल को क्यों नहीं जला देता? आखिर कांच या प्लास्टिक की बोतल एसिड के संपर्क में आने के बाद भी सुरक्षित कैसे रहती है? इसकी वजह बोतल की सामग्री और एसिड के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से जुड़ी है.

एसिड हर चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता

एसिड का मतलब यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाएगा. अलग-अलग एसिड का असर अलग-अलग पदार्थों पर होता है. जिन बोतलों में एसिड रखा जाता है, उन्हें इस तरह के पदार्थों से बनाया जाता है, जिनके साथ संबंधित एसिड सामान्य परिस्थितियों में आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता. इसे रासायनिक अक्रियता कहा जाता है.

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कांच सिलिका और दूसरे सिलिकेट पदार्थों से बना होता है. कई सामान्य एसिड कांच के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते. इसी वजह से उन्हें खास तरह की कांच की बोतलों में रखा जाता है. कुछ एसिड को पॉलीथीन जैसे विशेष प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है. ये कंटेनर एसिड के संपर्क में आने पर जल्दी खराब नहीं होते. 

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बोतल की सामग्री का चुनाव होता है खास

एसिड रखने के लिए बोतल का चुनाव उसकी रासायनिक प्रकृति और ताकत को ध्यान में रखकर किया जाता है. कांच और कुछ विशेष प्लास्टिक एसिड के प्रति काफी हद तक स्थिर रहते हैं. इनकी सतह से एसिड आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता. इसलिए सही कंटेनर में रखने पर एसिड बोतल को गलाता या खराब नहीं करता.

 हर प्लास्टिक या कांच की बोतल एसिड रखने के लिए सुरक्षित नहीं है. एसिड की मात्रा, उसकी सांद्रता और तापमान के अनुसार कंटेनर का चुनाव करना जरूरी होता है. इसी वजह से प्रयोगशालाओं और उद्योगों में एसिड को रखने के लिए तय मानकों वाले कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं.

हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसका बड़ा अपवाद

कुछ एसिड ऐसे भी हैं, जो कांच को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड . यह कांच में मौजूद सिलिका के साथ प्रतिक्रिया करता है. इसी कारण इसे सामान्य कांच की बोतल में नहीं रखा जाता. इसके लिए उपयुक्त विशेष प्लास्टिक के कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं. वहीं कई एसिड धातुओं के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं.  एसिड बोतल को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसके लिए ऐसी सामग्री चुनी जाती है, जो उसके साथ प्रतिक्रिया न करे.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:44 AM (IST)
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