Namo Bharat Train: दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज और आधुनिक सफर की सुविधा देने वाली देश की पहली नमो भारत ट्रेन ने एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार, नमो भारत कॉरिडोर पर कुल यात्रियों की संख्या 5 करोड़ कम्यूटर जर्नी के पार पहुंच गई है. सबसे खास बात यह है कि यात्रियों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है और आखिरी एक करोड़ यात्राएं महज 93 दिनों में दर्ज की गई हैं.

हालांकि, पिछले तीन महीनों में हुई इस रिकॉर्ड यात्रा से जुड़ी कमाई के सटीक आंकड़े एनसीआरटीसी द्वारा अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता को दर्शाती है.

ऐसे तय हुआ एक करोड़ से पांच करोड़ यात्रियों का सफर

नमो भारत कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड से हुई थी. शुरुआत में एक करोड़ यात्रियों का आंकड़ा छूने में 574 दिन लगे थे और 16 मई 2025 को यह मुकाम हासिल हुआ. इसके बाद यात्रियों की रफ्तार लगातार बढ़ती गई.

11 दिसंबर 2025 को अगले 211 दिनों में दो करोड़, 2 मई 2026 को 143 दिनों में तीन करोड़ और 10 अगस्त 2026 को महज 101 दिनों में चार करोड़ यात्राएं पूरी हुईं. अब 10 नवंबर 2026 को केवल 93 दिनों के रिकॉर्ड समय में एक करोड़ नई यात्राएं जुड़ने के साथ कुल आंकड़ा पांच करोड़ के पार पहुंच गया है.

पिछले तीन महीनों में हर माह 32 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में नमो भारत की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है. दिसंबर 2025 में जहां कुल दो करोड़ यात्राएं दर्ज थीं, वहीं नवंबर 2026 तक इसमें तीन करोड़ से ज्यादा नई यात्राएं जुड़ गईं. पिछले तीन महीनों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है.

अगस्त 2026 में कुल 35.25 लाख यात्रियों ने सफर किया और औसत दैनिक राइडरशिप 1,13,708 रही. 28 अगस्त को एक दिन में सर्वाधिक 1,68,666 यात्रियों के सफर करने का रिकॉर्ड बना. इसके बाद सितंबर 2026 में करीब 32.41 लाख और अक्टूबर 2026 में 33.49 लाख कम्यूटर जर्नी दर्ज की गईं.

पूरा कॉरिडोर खुलने और मेरठ मेट्रो से मिली बड़ी मजबूती

नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया. साहिबाबाद-दुहाई खंड के बाद मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ, अगस्त 2024 में मेरठ साउथ और जनवरी 2025 में आनंद विहार तक सेवाएं शुरू हुईं. इसके बाद 22 फरवरी 2026 को सराय काले खां से न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के शेष हिस्सों के साथ मेरठ मेट्रो का परिचालन भी शुरू कर दिया गया. पूरे कॉरिडोर के जुड़ने और मेरठ मेट्रो की सुविधा मिलने से रोजाना नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के लिए आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है.

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तेज रफ्तार और राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति, 99 प्रतिशत से अधिक समयबद्धता, वातानुकूलित कोच और दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे व बस अड्डों के साथ बेहतर इंटरचेंज ने नमो भारत को यात्रियों की पहली पसंद बना दिया है. हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनसीआरटीसी को बेस्ट कम्यूटर सर्विसेज एंड सैटिस्फैक्शन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है.

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