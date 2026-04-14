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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस धर्म से है हिंगे समुदाय का कनेक्शन? जानें IPL के पहले मैच में कहर बरपाने वाले प्रफुल्ल की जाति

किस धर्म से है हिंगे समुदाय का कनेक्शन? जानें IPL के पहले मैच में कहर बरपाने वाले प्रफुल्ल की जाति

आईपीएल 2026 के उद्घाटन मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाने वाले तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे के प्रदर्शन ने रातों-रात उन्हें स्टार बना दिया है. अब इंटरनेट पर उनके निजी जीवन के चर्चे हो रहे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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  • साधारण परिवार से आकर प्रफुल्ल ने पाई सफलता.

क्रिकेट की दुनिया में कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, यह कहना मुश्किल है. आईपीएल के नए सीजन के पहले ही मुकाबले में एक युवा नाम प्रफुल्ल ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से दुनिया भर के दिग्गजों को चौंका दिया है. इस शानदार शुरुआत के बाद क्रिकेट प्रेमी अब प्रफुल्ल के बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए बेताब हैं. खासकर 'हिंगे समुदाय' के साथ उनका नाम जुड़ने के बाद लोग उनके धर्म, संस्कृति और उस विरासत के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जिससे वे ताल्लुक रखते हैं.

आईपीएल के पहले मैच में प्रफुल्ल का जलवा

आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में प्रफुल्ल ने वह कर दिखाया जो बड़े-बड़े अनुभवी गेंदबाज नहीं कर पाए. अपनी पहली ही गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने वाले इस युवा तेज गेंदबाज ने न केवल विकेट चटकाए, बल्कि मैच का रुख पूरी तरह अपनी टीम की ओर मोड़ दिया. उनकी इस कामयाबी ने क्रिकेट विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत को भविष्य का नया 'स्पीड गन' मिल गया है. मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रफुल्ल सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए.

हिंगे समुदाय और उनका धार्मिक कनेक्शन

प्रफुल्ल की पहचान के साथ 'हिंगे' समुदाय का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंगे समुदाय का गहरा संबंध हिंदू धर्म से है. यह समुदाय मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र और उससे सटे दक्कन के क्षेत्रों में पाया जाता है. हिंगे समुदाय के लोग अपनी बहादुरी और गौरवशाली इतिहास के लिए जाने जाते हैं. ऐतिहासिक अभिलेखों में हिंगे परिवार के सदस्यों का उल्लेख मराठा साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण राजनयिकों और योद्धाओं के रूप में मिलता है, जो हिंदू संस्कृति के रक्षक के रूप में उभरे थे.

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प्रफुल्ल हिंगे की जातिगत पहचान क्या है?

प्रफुल्ल जिस हिंगे समुदाय से आते हैं, वह पारंपरिक रूप से मराठा समाज का एक प्रतिष्ठित हिस्सा माना जाता है. इस समुदाय की जड़ें वीरता और नेतृत्व से जुड़ी रही हैं. प्रफुल्ल के पूर्वजों ने पेशवाओं के काल में दिल्ली और उत्तर भारत के दरबारों में मराठा हितों की रक्षा की थी. आज यह समुदाय आधुनिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है. प्रफुल्ल का क्रिकेट के मैदान पर संघर्ष और उनकी सफलता इसी जुझारू विरासत का प्रतिबिंब मानी जा रही है.

साधारण परिवार से स्टार बनने तक का सफर

प्रफुल्ल का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर आईपीएल के सबसे बड़े मंच पर पहुंचना उनके कड़े परिश्रम का नतीजा है. हिंगे समुदाय के इस युवा खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा था. उनके परिवार ने हमेशा उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ावा दिया, जिसका फल आज पूरी दुनिया के सामने है. उनकी सफलता ने उनके समुदाय और पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का नया मार्ग खोल दिया है.

सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल की धूम

पहले मैच के बाद से ही गूगल और ट्विटर पर प्रफुल्ल के बारे में जानकारी जुटाने वालों की बाढ़ आ गई है. लोग न केवल उनके आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, बल्कि उनकी जाति, धर्म और हिंगे समुदाय की विशेषताओं के बारे में भी सर्च कर रहे हैं. हालांकि, खेल प्रेमी इस बात पर एकमत हैं कि प्रफुल्ल की सबसे बड़ी पहचान उनकी भारतीय होना और उनकी शानदार गेंदबाजी है. फिर भी, उनके समुदाय के लोग अपनी माटी के लाल की इस वैश्विक सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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