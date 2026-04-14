अमेरिका में फैक्ट्री वर्कर्स को कितनी मिलती है न्यूनतम मजदूरी, नोएडा में बवाल के बीच जानें जवाब

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Noida Protest Violence: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक हब नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए उग्र बवाल ने सरकार को रातों-रात बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. आगजनी और तोड़फोड़ के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई मजदूरी दरों को मंजूरी दे दी है. इस घटनाक्रम ने न केवल भारत में श्रमिकों की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि विकसित देशों, खासकर अमेरिका में फैक्ट्री वर्कर को मिलने वाली मोटी सैलरी के साथ तुलनात्मक बहस को भी जन्म दे दिया है.

नोएडा में मजदूरी पर मचा संग्राम

13 अप्रैल 2026 को नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब हजारों श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया. फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और पथराव की घटनाओं के बाद पूरे दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा. श्रमिकों का गुस्सा इस बात पर था कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उनकी न्यूनतम मजदूरी में लंबे समय से कोई सम्मानजनक वृद्धि नहीं की गई थी.

योगी सरकार का बड़ा फैसला

हिंसा और अशांति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एक हाई पावर कमेटी का गठन किया. इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने सोमवार देर रात ही न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा कर दी. ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी.

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गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद की नई दरें

संशोधित दरों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का वेतन अब 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों को अब 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपये प्रति माह मिलेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य नगर निगम क्षेत्रों और बाकी जिलों के लिए भी अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं, ताकि पूरे प्रदेश में वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके. अन्य जिलों में अकुशल मजदूरों को अब न्यूनतम 12,356 रुपये दिए जाएंगे.

अमेरिका में प्रति घंटा मजदूरों की कमाई

नोएडा के इस बवाल के बीच जब अमेरिका में मजदूरी के आंकड़ों पर नजर डाली जाती है, तो वहां का तंत्र पूरी तरह अलग नजर आता है. अमेरिका में वेतन मासिक आधार पर नहीं, बल्कि प्रति घंटे के हिसाब से तय होता है. संघीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 7.25 डॉलर प्रति घंटा है, जो साल 2009 से नहीं बदली है. हालांकि, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे संपन्न राज्यों में यह दर 15 से 17 डॉलर प्रति घंटा या उससे भी अधिक है. वहां के नियम बेहद सख्त हैं और हर कामगार को कम से कम यह भुगतान करना अनिवार्य है.

अमेरिकी फैक्ट्री वर्कर्स की औसत आय

अमेरिका में फैक्ट्री में काम करने वाले अकुशल या अर्धकुशल मजदूरों की तुलना में कुशल श्रमिकों की चांदी रहती है. एक औसत फैक्ट्री वर्कर वहां सालाना 32,000 डॉलर से 37,500 डॉलर (लगभग 27 से 31 लाख रुपये) तक कमा लेता है. यदि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो वहां एक मजदूर को प्रति घंटा औसतन 23.69 डॉलर (लगभग 1988 रुपये) मिलते हैं. अनुभव और हुनर के आधार पर यह राशि 36 डॉलर प्रति घंटा तक भी जा सकती है, जो भारतीय वेतन के मुकाबले बहुत बड़ा अंतर दर्शाती है.

भारत और अमेरिका के वेतन में भारी अंतर

आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका में एक आम मजदूर सालाना 31,510 डॉलर से लेकर 76,010 डॉलर तक कमा सकता है, जो भारतीय रुपयों में 26 लाख से 63 लाख रुपये के बीच बैठता है. इसके विपरीत, भारत में एक औसत मजदूर सालभर में मुश्किल से 1.2 लाख से 1.8 लाख रुपये ही कमा पाता है. शहरों में यह आंकड़ा 3 से 5 लाख तक जरूर पहुंचता है, लेकिन रहन-सहन की लागत और मुद्रा की क्रय शक्ति को देखते हुए भारत में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

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