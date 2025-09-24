कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का कौन है मालिक, एक एपिसोड से कितनी होती है कमाई?

The Great Indian Kapil Show: कपिल शर्मा आज भारत के सबसे फेमस और महंगे कॉमेडियन में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी. इसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, फैमिली टाइम विद कपिल और कॉमेडी सर्कस जैसे शो उनके नाम जुड़े.

टीवी पर लगातार सफलता के बाद अब वह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के जरिए दर्शकों को हंसा रहे हैं. फिलहाल 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नेटफ्लिक्स पर तीसरा सीजन चल रहा था. हालांकि, यह शो फिलहाल कानूनी विवादों में फंस गया है, जिसके बाद से ही द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मालिक और शो से होने वाली कमाई को लेकर लोग लगातार इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मालिक कौन है और इस शो से के एक एपिसोड से कितनी कमाई होती है.

कौन है द ग्रेट इंडियन कपिल शो का मालिक

द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से बनाया गया है और यह शो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होता है. जबकि इस शो के होस्ट और निर्माता कपिल शर्मा हैं. शो के निर्माण से जुड़ी अन्य कंपनियां भी शामिल है, लेकिन मुख्य तौर पर यह नेटफ्लिक्स का शो है जिसमें कपिल शर्मा मेहमानों से बातचीत करते हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नेटफ्लिक्स पर यह तीसरा सीजन है इससे पहले कप‍िल के शो टीवी प्रसारित होते थे.

कितनी होती है शो से कमाई

एक शो से नेटफ्लिक्स की कितनी कमाई है होती है इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हर एपिसोड से कपिल शर्मा 5 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं. वहीं, कपिल शर्मा की इस शो के पहले और दूसरे सीजन की कुल कमाई 130 करोड रुपये रही थी. तीसरे सीजन के बाद उनकी कुल कमाई 195 करोड रुपये पहुंच चुकी है. इस शो के अन्य कलाकार जैसे सुनील ग्रोवर एक एपिसोड के लिए 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं. अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के ल‍िए 10 लाख रुपये, कृष्णा अभिषेक भी एक एपिसोड से 10 लाख रुपये और कीकू शारदा एक एपिसोड के लिए 7 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में आए बड़े सितारे

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान आए थे. इसके अलावा इस शो में अनुपम खेर, नीना गुप्ता, अली फजल, कोकण सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अनुराग बसु, फातिमा सना शेख, आद‍ित्‍य रॉय कपूर और सारा अली खान जैसे सितारे भी नजर आ चुके हैं. वहीं इस सीजन के आखिरी एपिसोड में अक्षय कुमार मेहमान बनकर आए. द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस सीजन का आखिरी एपिसोड 20 सितंबर को नेटफ्ल‍िक्‍स पर प्रसारति हुआ था. इस एपीसोड में अक्षय कुमार ने अपने करियर और निजी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताएं थे.

