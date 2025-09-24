हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का कौन है मालिक, एक एपिसोड से कितनी होती है कमाई?

कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का कौन है मालिक, एक एपिसोड से कितनी होती है कमाई?

The Great Indian Kapil Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से बनाया गया और यह शो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होता है. इस शो के होस्ट और निर्माता कपिल शर्मा हैं.

By : कविता गाडरी | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 24 Sep 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 05:57 PM (IST)
Tags :
Netflix KAPIL SHARMA The Great Indian Kapil Show The Great Kapil Sharma Show
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Azam Khan Release: जेल से निकलने के बाद आजम खान की पुलिस से हो गई भिड़ंत, Video Viral | ABP LIVE
Navratri मेले में मुसलमानों की दुकान पर बवाल, ID चेक कर हटवाए गए स्टॉल, BJP विधायक का एक्शन
Bangkok के Vajira Hospital के सामने धंसी सड़क, बन गया विशाल गड्ढा!
Congress CWC Meeting: पटना में Rahul Gandhi, Kharge; BJP का 'जूतम पैजार' पोस्टर!
कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
नौकरी
Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget