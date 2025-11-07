भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?

एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 जारी हो गई है. इस लिस्ट के अनुसार इस साल देश के 191 लोगों ने मिलकर कुल 10,380 करोड़ रुपये का दान किया है. खास बात यह है कि बीते 3 साल में देश में दान देने के कल्चर में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हुई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन है और हर साल यह दानवीर कितना पैसा दान करते हैं?



सबसे ज्यादा दान देने वाले बने शिव नादर

हुरुन 2025 के अनुसार इस साल फिर से एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर बने हैं. 80 वर्षीय शिव नादर ने साल 2025 में कुल 2,708 करोड़ रुपये का दान किया है. जिसका मतलब है कि उन्होंने औसतन हर दिन करीब 7.4 करोड़ रुपये दान किए हैं. यह लगातार चौथी बार है जब शिव नादर और उनके परिवार भारत के सबसे बड़े दानवीर बने हैं. वहीं उनका दान पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत बढ़ा है. जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी ज्यादातर रकम शिव नादर फाउंडेशन के जरिए एजुकेशन, आर्ट और कल्चरल से जुड़ी योजनाओं पर खर्च की है.



दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा दान देने वाले बने मुकेश अंबानी

दान देने की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी का नाम आता है. मुकेश अंबानी ने 2025 में 626 करोड़ रुपये का दान किया है. वहीं मुकेश अंबानी ने यह दान एजुकेशन, हेल्थ, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किया है. मुकेश अंबानी के दान में भी हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है.



तीसरे नंबर पर बजाज फैमिली

बजाज फैमिली इस साल दान के मामले में तीसरे नंबर पर रही है. उन्होंने कुल 446 करोड़ रुपये का दान किया है जो पिछले साल की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़ा है. बजाज परिवार लंबे समय से एजुकेशन, हेल्थ और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है.



यह है सबसे ज्यादा दान करने वाले बाकी दानवीर

इस साल की हुरुन 2025 लिस्ट में चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिड़ला रहे हैं, जिन्होंने 440 करोड़ रुपये का दान किया है. वहीं पांचवें नंबर पर गौतम अडानी रहे हैं, जिन्होंने 386 करोड़ रुपये का दान किया है जो पिछले साल से करीब 17 प्रतिशत ज्यादा है. छटे नंबर पर नंदन नीलेकणी रहे हैं जिन्होंने 365 करोड़ रुपये दान किए. इसके बाद हिंदुजा परिवार ने 298 करोड़ रुपये दान किए. वहीं आठवें नंबर पर रोहिणी नीलेकणी रही है, जिन्होंने 204 करोड़ रुपये दान किए हैं. इसके अलावा सुधीर और समीर मेहता 189 करोड़ के दान के साथ नौवें स्थान पर और सायरस व आदर पूनावाला 173 करोड़ दान के साथ दसवें स्थान पर रहे हैं.

