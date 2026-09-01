Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफरक्का पर किसका है हक, क्यों बिहार को हो रहा इससे नुकसान?

फरक्का पर किसका है हक, क्यों बिहार को हो रहा इससे नुकसान?

Farakka Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जलसंधि अब खत्म होने जा रही है. आइए जानते हैं कि फरक्का पर किसका हक है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Sep 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फरक्का जलसंधि की समीक्षा पर बिहार ने विरोध जताया।
  • गाद, बाढ़, कटाव और सूखे की समस्या मुख्य चिंताएँ।
  • राज्य ने संधि में अपने हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।

Farakka Water Treaty: दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जलसंधि दिसंबर 2026 में अपनी 30 साल की अवधि पूरी करने जा रही है. यह एक काफी अहम पड़ाव है. इसकी समीक्षा और नवीनीकरण पर हो रही चर्चा में बिहार की चिंता भी सामने आई है. राज्य का तर्क है कि गंगा के पानी के प्रबंधन और बंटवारे में फरक्का बैराज के निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों की पर्यावरणीय और आर्थिक समस्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. इस वजह से बिहार इसका कड़ा विरोध कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि फरक्का बैराज का कंट्रोल आखिर किसके पास है.

फरक्का बैराज का कंट्रोल किसके पास है? 

फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और यह भारत सरकार के कंट्रोल में है. हालांकि गंगा के पानी का इस्तेमाल और बंटवारा 1996 के भारत बांग्लादेश समझौते के तहत भी तय होता है.

इस संधि ने गंगा में सूखे के मौसम के दौरान पानी के बहाव को साझा करने का एक ढांचा तैयार किया था. हालांकि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश से जुड़ा है. लेकिन इसका असर गंगा बेसिन में आने वाले राज्य जिनमें बिहार भी शामिल है पर भी पड़ता है.


फरक्का पर किसका है हक, क्यों बिहार को हो रहा इससे नुकसान?

बिहार इस संधि का विरोध क्यों कर रहा है? 

बिहार की चिंता मुख्य रूप से बाढ़, गाद जमा होने, कटाव और सूखे के मौसम में पानी की मौजूदगी से जुड़ी हैं. राज्य का तर्क है कि फरक्का सिस्टम के निचले हिस्से में होने की वजह से नदी के व्यवहार में बदलाव का उस पर खास तौर पर असर पड़ता है. बिहार का मानना है कि 1996 के समझौते पर बातचीत के समय राज्य और उसकी बढ़ती जरूरत पर ठीक से विचार नहीं किया गया था.

गाद से बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ता है?

बिहार की एक बड़ी चिंता गाद जमा होना है. गंगा हिमालय और अपने ऊपरी बेसिन से भारी मात्रा में तलछट बहा कर लाती है. नदी के बहाव में बदलाव से यह तय हो सकता है कि यह तलछट कहां जमा होगी. 

जैसे-जैसे तलछट जमा होती है नदी की तलहटी के कुछ हिस्से ऊंचे हो सकते हैं. इस वजह से नदी के चैनल की पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है. मानसून में भारी बारिश के दौरान इससे पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है. बिहार की जमीन काफी समतल है, इस वजह से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब नदी अपने किनारों से बाहर बहती है तो बड़े इलाकों में पानी भर जाता है.


फरक्का पर किसका है हक, क्यों बिहार को हो रहा इससे नुकसान?

सूखे के मौसम में बिहार को पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है?

बिहार की चिंता सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित नहीं है. राज्य को उन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जब नदी का बहाव कम हो जाता है. 1996 की संधि के तहत भारत को सूखे के मौसम में बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी की एक तय मात्रा साझा करनी पड़ती है. बिहार का तर्क है कि सिंचाई और खेती की जरूरत के लिए अप्रैल का महीना काफी जरूरी है. इसके बावजूद भी इस दौरान पानी की उपलब्धता कम हो सकती है. 

इससे एक अजीब विरोधाभास पैदा होता है. मानसून के दौरान बिहार को काफी ज्यादा पानी और विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. इसी के साथ सूखे के महीने में जब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है तब पानी की कमी हो सकती है.

बिहार के हितों की अनदेखी के आरोप 

बिहार की राजनीतिक पार्टियों और राज्य की सरकारों का यह तर्क है कि 1996 के समझौते में मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान दिया गया, लेकिन गंगा बेसिन में आने वाले राज्यों की चिंताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया.

उनका तर्क है कि आबादी बढ़ने, सिंचाई की बढ़ती जरूरत और बदलते पर्यावरण की वजह से पिछले 3 दशकों में पानी की जरूरत काफी बदल गई है. इस वजह से वे चाहते हैं कि संधि के भविष्य पर होने वाले किसी भी चर्चा में बिहार की चिंता को प्रमुखता से शामिल किया जाए . 

यह भी पढ़ेंः नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?

नदी का कटाव एक और बड़ी समस्या 

नदी के बहाव और गाद के जमाव में बदलाव से नदी के किनारों का कटाव भी हो सकता है. जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो उसके किनारे बसे गांव और खेती की जमीन खतरे में पड़ सकती है. 

बिहार ने गंगा और उसकी सहायक नदी सहित कई बड़ी नदियों के किनारे पर बड़े पैमाने पर कटाव का सामना किया है. प्रभावित इलाकों में खेती की जमीन धीरे-धीरे नदी में समा सकती है जबकि घर और बुनियादी ढांचे भी क्षतिग्रस्त या नष्ट हो सकते हैं. यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब नदी की धारा बदलने के साथ-साथ पानी का स्तर ऊंचा हो और भारी मात्रा में गाद जमा हो जाए.

यह भी पढ़ेंः कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Farakka Water Treaty Farakka Barrage Bihar Farakka Issue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दुनिया के किन नोटों में मिलाई जाती है जानवरों की चर्बी? जान लें जवाब
दुनिया के किन नोटों में मिलाई जाती है जानवरों की चर्बी? जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
दुनिया में सबसे ज्यादा कागज कहां बनता है, भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर?
दुनिया में सबसे ज्यादा कागज कहां बनता है, भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर?
जनरल नॉलेज
जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?
जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?
जनरल नॉलेज
नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?
नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
S-400 होंगे डबल, रूस से 5 और लाएगा भारत, PAK को झटका देने वाली डील डन
S-400 होंगे डबल, रूस से 5 और लाएगा भारत, PAK को झटका देने वाली डील डन
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget