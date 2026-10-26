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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक

भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक

Viral Video: लिली और कैलेम जब भारत आए थे, तब उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों और रंग-बिरंगे रास्तों को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑटो-रिक्शा खरीदा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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कहते हैं कि जब आप भारत आते हैं, तो यहां की यादें ही नहीं, बल्कि यहां की चीजें भी आपके दिल के बेहद करीब हो जाती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटेन के मशहूर ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर कपल लिली और कैलेम के साथ. भारत यात्रा के दौरान उन्होंने जो ऑटो-रिक्शा खरीदा था, उससे उन्हें इस कदर प्यार हो गया कि वे उसे भारत में छोड़कर वापस नहीं जा सके. 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनका यह प्यारा भारतीय ऑटो पानी के जहाज से ब्रिटेन पहुंच तो गया है, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है जिससे उनकी सारी खुशी पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

4,218 किलोमीटर का सफर: प्यार से नाम रखा 'टिम्मी द टिन कैन'

लिली और कैलेम जब भारत आए थे, तब उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों और रंग-बिरंगे रास्तों को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑटो-रिक्शा खरीदा. उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने इस तीन पहिए वाले साथी का नाम 'टिम्मी द टिन कैन' रखा. इसी ऑटो के भरोसे इस ब्रिटिश कपल ने भारत की सड़कों पर 4,218 किलोमीटर का एक लंबा और यादगार सफर तय किया. भारत यात्रा खत्म होने के बाद जब घर लौटने की बारी आई, तो वे 'टिम्मी' को यहीं छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए.

 
 
 
 
 
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6 महीने का लंबा इंतजार: शिपिंग कंटेनर से ब्रिटेन भेजा गया ऑटो

अपने ऑटो से मिले इस अटूट लगाव के चलते लिली और कैलेम ने इसे एक बड़े शिपिंग कंटेनर में पैक करवाकर यूके भेजने का फैसला किया. इसमें 6 महीने का वक्त लगा और काफी पापड़ बेलने पड़े. हाल ही में जब उनका 'टिम्मी' ब्रिटेन के बंदरगाह पर पहुंचा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "भारत में 4,218 किमी चलाने के बाद हम उसे पीछे छोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे, आखिरकार 6 महीने बाद टिम्मी ब्रिटेन आ गया!"

लेकिन एक बड़ी मुसीबत: यूके तो पहुंच गया ऑटो, पर घर नहीं ले जा सकते!

कहानी में सबसे मजेदार और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ऑटो कंटेनर से बाहर निकला. लिली और कैलेम ने बताया कि भले ही 'टिम्मी' यूके पहुंच चुका है, लेकिन "एक बड़ी समस्या है... हम इसे अभी अपने घर नहीं ले जा सकते!" दरअसल, ब्रिटेन के सख्त रोड ट्रांसपोर्ट और कस्टम नियमों की वजह से भारतीय ऑटो को वहां की सड़कों पर चलाने या कानूनी रूप से घर ले जाने में कागजी अड़चनें आ रही हैं.

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सोशल मीडिया पर छाया 'टिम्मी': फैंस बोले- 'हमारे देसी ऑटो का जलवा ही अलग है'

इस ब्रिटिश कपल की यह अनोखी और इमोशनल लव स्टोरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. लोग उनके इस फैसले और भारतीय ऑटो के प्रति प्यार की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "देसी टुक-टुक को ब्रिटेन की सड़कों पर दौड़ते देखने के लिए हम भी बेताब हैं, उम्मीद है आपकी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी हो जाएगी!" वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, "ब्रिटेन के लोगों को बताओ कि यह भारत का राजा है, इसे किसी कागजात की जरूरत नहीं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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